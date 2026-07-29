Udělejte si pořádek v elektronice: Alza okopírovala Peak Design a nabízí ikonické pouzdro třikrát levněji Hlavní stránka Zprávičky AlzaGuard Tech Pouch je nové organizační pouzdro na kabely, nabíječky a drobnou elektroniku z balistického nylonu Novinka stojí 499 Kč a Alza na ni dává tříletou záruku Rozměry má prakticky totožné jako kultovní Peak Design Tech Pouch, který vyjde zhruba na trojnásobek Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 29.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Každý, kdo někdy v batohu lovil nabíječku mezi třemi zamotanými kabely, ví, proč se z organizačních pouzder stal kult. Etalonem kategorie je Peak Design Tech Pouch za zhruba 1 500 Kč. Alza teď představila vlastní AlzaGuard Tech Pouch za 499 Kč – a když si položíte parametry vedle sebe, rozdíl v ceně je zajímavější než rozdíl na papíře. 👍 Berte, pokud často cestujete s notebookem a chcete konečně mít kabely, adaptéry a powerbanku na jednom místě.🤔 Váhejte, pokud čekáte prémiové zpracování Peak Designu – ten má důmyslné skládací přihrádky, doživotní záruku a lepší materiály.💰 Cenovka: 499 Kč za pouzdro s prakticky stejnými rozměry jako konkurent za trojnásobek. CHCI POUZDRO ZA 499 KČ Souboj s Peak Designem v číslech Podobnost není náhodná. AlzaGuard měří 24 × 14 × 9 cm a váží 260 gramů, americký originál 24 × 15 × 10 cm při 288 gramech – tedy o kousek objemnější a o něco těžší. Oba mají voděodolný nylonový plášť, oba se otevírají na tři strany. Alza sáhla po balistickém nylonu a zipu YKK, což je značka, kterou používají i výrobci prémiových batohů, a přidala elastická poutka, přihrádky a kapsu na zip na paměťové karty nebo klíče. Dovnitř se vejde nabíječka k notebooku, pár kabelů, powerbanka i sluchátka – tedy standardní výbava, kterou dnes člověk tahá do práce. Za co si u Peak Designu připlácíte Bylo by nefér tvrdit, že jde o totéž. Peak Design staví celý produkt na skládacích origami přihrádkách, které se roztahují podle toho, co do nich dáte, a poskládají se do osmnácti úložných míst; recenzenti to konzistentně označují za hlavní důvod, proč to pouzdro stojí za ty peníze. K tomu doživotní záruka a úchyty pro připnutí do batohů téže značky. AlzaGuard má klasické uspořádání s poutky a kapsami, tedy řešení, které funguje, ale nepřizpůsobí se každému obsahu stejně elegantně. Na druhou stranu – tříletá záruka od Alzy je na produkt za pět stovek nadstandard a rozdíl 900 Kč je částka, za kterou si koupíte třeba slušnou powerbanku, kterou pak do pouzdra dáte. Pokud nepotřebujete přebalovat výbavu podle každé cesty, dostanete za třetinu ceny osmdesát procent užitku. KOUPIT ALZAGUARD TECH POUCH Vozíte kabely v organizéru, nebo je máte volně poházené po batohu? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza kabel pouzdro Mohlo by vás zajímat Skvělá sleva na Alze! Polohovatelný stůl uleví vašim zádům, navíc má RGB a USB-C Libor Foltýnek 4.1.2025 Chytrá zásuvka s měřením spotřeby pod 250 Kč: Se slevou teď pořídíte různé modely Adam Kurfürst 19.12.2024 Populární Alza Dny jsou zpět! Vybrali jsme nezávisle TOP akce (aktualizováno 5.12.2024) Jakub Kárník 8.10.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 Lidl prodává super vychytávku na mobil. V Česku ji levněji neseženete, stojí jako velké pivo Jakub Kárník 23.5.2023 Prémiový videozvonek Arlo v Česku dramaticky zlevnil. Má Full HD kameru a vestavěnou sirénu Jakub Kárník 8.12.2024