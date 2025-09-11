Zapomeňte na AirTag! Alza má v super akci vlastní lokační čip, má plnou certifikaci Find My Hlavní stránka Zprávičky AlzaGuard Premium Hero Tag je nyní za pouhých 250 Kč s kódem ALZADNY50 (původně 499 Kč) Jde o alternativu k Apple AirTag s oficiální certifikací MFi a plnou podporou aplikace Apple Find My V balení najdete kromě lokalizačního čipu také transparentní klíčenku s krytím IP66 a vyměnitelnou baterii CR2032 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.9.2025 19:00 2 komentáře 2 Patříte mezi věčné hledače klíčů, peněženky nebo batohu? Máme pro vás skvělý tip! AlzaGuard Premium Hero Tag s podporou Apple Find My je nyní na Alza.cz dostupný za pouhých 250 Kč s použitím slevového kódu ALZADNY50. To představuje slevu 50 % oproti běžné ceně 499 Kč. Za poloviční cenu tak získáte lokalizační čip, který funguje v ekosystému Apple stejně jako originální AirTag. Co AlzaGuard Premium Hero Tag nabízí? AlzaGuard Premium Hero Tag je kompaktní lokalizační čip s oficiální certifikací MFi od Apple, který vám pomůže udržet přehled o vašich cenných věcech. Díky plné integraci s aplikací Apple Find My jej můžete používat stejným způsobem jako originální Apple AirTag, ale za výrazně nižší cenu. Lokalizační čip má rozměry pouhých 32 × 32 × 9 mm a váží jen 10 g, takže jej snadno připnete ke klíčům, batohu nebo vložíte do peněženky. V balení navíc najdete transparentní klíčenku z TPU s kovovým kroužkem, která poskytuje čipu ochranu podle standardu IP66 proti prachu a stříkající vodě. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Jak AlzaGuard Premium Hero Tag funguje? AlzaGuard Premium Hero Tag funguje na stejném principu jako originální Apple AirTag. Vysílá zabezpečený Bluetooth signál, který mohou zachytit okolní zařízení Apple (iPhony, iPady, Macy) zapojená do sítě Find My. Tato zařízení pak anonymně odešlou polohu vašeho lokalizačního čipu do iCloudu, kde si ji můžete bezpečně zobrazit pouze vy ve své aplikaci Apple Find My. To znamená, že polohu svých věcí vidíte na mapě i v případě, že jsou mimo dosah vašeho zařízení – stačí, aby se v jejich blízkosti nacházelo jakékoli Apple zařízení zapojené do sítě Find My. Tato síť zahrnuje stovky milionů zařízení po celém světě, takže pokrytí je opravdu rozsáhlé. Klíčové funkce AlzaGuard Premium Hero Tag Lokalizační čip AlzaGuard Premium Hero Tag nabízí všechny základní funkce, které byste od takového zařízení očekávali: Zobrazení polohy na mapě – přesně vidíte, kde se vaše věci nacházejí Integrovaný reproduktor – čip můžete „prozvonit“ a najít tak ztracené věci podle zvuku Upozornění na zapomenutí – díky vestavěnému senzoru pohybu vás aplikace upozorní, pokud něco zapomenete Režim ztraceného zařízení – v případě ztráty vás aplikace automaticky upozorní, když čip někdo najde Možnost navigace – aplikace vás dovede přímo ke ztracenému předmětu Ochrana proti sledování – čip upozorní na případné neoprávněné sledování osob Výdrž baterie až 12 měsíců – napájení zajišťuje snadno vyměnitelná baterie CR2032, která je součástí balení KOUPIT ALZAGUARD PREMIUM HERO TAG NA ALZA.CZ Rozdíl oproti originálnímu Apple AirTag Je férové zmínit, že AlzaGuard Premium Hero Tag oproti originálnímu Apple AirTag postrádá jednu pokročilou funkci – ultra-přesné dohledání pomocí UWB (Ultra Wideband) technologie. To znamená, že zatímco s originálním AirTagem můžete využít „šipku“ pro přesné dohledání na centimetry v místnosti, u AlzaGuard Premium Hero Tag musíte spoléhat na zobrazení na mapě a zvukový signál. Co říkají uživatelé? AlzaGuard Premium Hero Tag si získal mezi uživateli velmi slušné hodnocení 4,3 z 5 hvězdiček na základě 126 recenzí. Většina zákazníků je s produktem spokojena a oceňuje především tyto aspekty: Bezproblémové spárování s Apple zařízeními Spolehlivost při běžném používání Vynikající poměr cena/výkon Příjemný design a kvalitní zpracování Praktickou klíčenku s kovovým kroužkem v balení Lucie z Prahy ve své recenzi uvádí: „Můj první AirTag – a rovnou spokojenost! Používám ho na klíče a funguje přesně tak, jak jsem doufala. Nemám potřebu řešit nějaké extra přesné dohledávání – hlavní je, že vím, kde moje věci jsou. A to AirTag zvládá bez problému.“ Vladimír z Brna pak dodává: „Celkem fajn alternativa k origo AirTagu, mám to na sledování kufrů během dovolené, takže nepotřebuju dohledání na centimetry. Koupil jsem 3 kusy a všechny fungují úplně vpoho, jako AirTag. Výhledově je možná předělám na kolo.“ ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Závěrečné hodnocení AlzaGuard Premium Hero Tag představuje vynikající alternativu k originálnímu Apple AirTagu. Za cenu 250 Kč na Alza.cz (s kódem ALZADNY50) získáte lokalizační čip s oficiální certifikací MFi, který se bezproblémově integruje do ekosystému Apple Find My. Ano, oproti originálu vám bude chybět ultra-přesné dohledání pomocí UWB technologie, ale pro většinu běžných uživatelů je základní funkcionalita zcela dostačující. Navíc v balení dostanete i praktickou klíčenku s krytím IP66 a vyměnitelnou baterii CR2032 s výdrží až 12 měsíců. Pokud používáte zařízení Apple a hledáte cenově dostupný způsob, jak mít přehled o svých klíčích, peněžence, batohu nebo jiných cenných věcech, AlzaGuard Premium Hero Tag je jednoznačně skvělou volbou.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Používáte lokalizační čipy pro sledování svých věcí? Jaké s nimi máte zkušenosti? 