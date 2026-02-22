Polohovatelný stůl AlzaErgo teď koupíte za super cenu! Má displej a antikolizní systém Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Table ET1 NewGen je elektricky polohovatelný stůl s 2 motory, rozsahem 62–128 cm a nosností 125 kg V ceně je bambusová deska 140 × 80 cm – s kódem ALZADNY30 za 9 778 Kč místo 13 980 Kč Má LED dotykové ovládání, 3 paměťové pozice, antikolizní systém a časovač připomenutí změny polohy Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Polohovací stoly se za posledních pár let staly standardem v kancelářích i domácích pracovnách – a důvod je prostý: střídání sedu a stoje opravdu pomáhá. Problém je cena: slušný elektrický stůl s deskou běžně stojí 12–18 tisíc. AlzaErgo ET1 NewGen s bambusovou deskou 140 × 80 cm za 9 778 Kč s kódem ALZADNY30 je příležitost pořídit kompletní stůl za cenu, za kterou jinde seženete samotný rám. A s 469 hodnoceními a průměrem 4,7 z 5 patří k nejprodávanějším polohovacím stolům na českém trhu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete přejít na střídání sedu a stoje a hledáte kompletní řešení stůl + deska za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte prémiové zpracování bez kompromisů nebo potřebujete prodlouženou záruku – ta u tohoto modelu není k dispozici.💡 Za 9 778 Kč dostanete 2 motory, 125 kg nosnost, bambusovou desku, dotykové ovládání se 3 paměťovými pozicemi a antikolizní systém. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co za ty peníze dostanete AlzaErgo ET1 NewGen má ocelovou konstrukci se 3segmentovými nohami a dvěma motory, které pracují rychlostí 38 mm/s při hlučnosti do 50 dB – v praxi to znamená, že změnu polohy uslyšíte, ale nebude rušit hovor nebo kolegy. Rozsah výšek 62–128 cm pokryje jak práci vsedě pro nižší postavy, tak pohodlné stání pro lidi nad 190 cm. Nosnost 125 kg znamená, že stůl bez problémů unese i setup s více monitory, rameny a příslušenstvím. Šířku rámu lze nastavit v rozmezí 100–170 cm, takže pasuje na různé velikosti desek. LED dotykový panel zobrazuje aktuální výšku a umožňuje uložit 3 oblíbené polohy – změna pozice pak vyžaduje jediný dotyk. Součástí je časovač, který vám připomene, že je čas vstát (nebo si sednout). Antikolizní systém se dvěma senzory by měl zastavit stůl při nárazu do překážky – k jeho spolehlivosti se ale vrátíme v sekci recenzí. Napájecí kabel je 3 metry dlouhý, spotřeba v klidovém režimu jen 0,3 W. Bambusová deska 140 × 80 × 2 cm je lakovaná a součástí balení jsou vruty pro její připevnění – deska ovšem není předvrtaná. Co říká 469 zákazníků Nejčastější chvála: stabilita, tichý chod motorů, poměr cena/výkon a jednoduché ovládání. Jeden z recenzentů přímo srovnává ET1 NewGen s Herman Miller Jarvisem za dvojnásobnou cenu – a konstatuje, že AlzaErgo má plynulejší a tišší motor. Jiný uživatel potvrzuje spolehlivost i po 3–4 letech používání. Opakovaně zaznívá, že stůl je i ve vyšších polohách překvapivě stabilní – při běžném psaní se monitory neklepou. Několik zákazníků si stůl koupilo opakovaně (jeden recenzent zmiňuje čtvrtý kus). Výtek je ale dost a je důležité o nich vědět. Nejčastější stížnost je montážní návod – řada zákazníků ho popisuje jako zmatečný, s přeskočenými kroky a nelogickým pořadím. Stůl se dá složit, ale počítejte s tím, že si s návodem budete chvíli lámat hlavu (zkušenější kutil to zvládne za hodinu, méně zdatný potřebuje trpělivost). Deska není předvrtaná, což montáž komplikuje – potřebujete vlastní měření a vrták. Důležitější výtky se týkají dlouhodobé spolehlivosti. Několik zákazníků hlásí po 2–4 letech vytékání oleje z noh nebo chybové kódy (E21, E24, rSR). Záruka je standardních 24 měsíců a prodloužit ji nelze – což při ceně necelých 10 tisíc za stůl, který by měl sloužit roky, může být pro někoho problém. Antikolizní systém funguje, ale jeho spolehlivost je podle recenzí nekonzistentní – někdy reaguje i na lehký dotyk, jindy nebrzdí dostatečně. Kastlík na kabely pod stolem je podle více uživatelů nepraktický a zavazí nohám; několik recenzentů doporučuje ho vůbec nemontovat a použít spíš látkovou kapsu. KOUPIT STŮL ZA 9 778 KČ Verdikt: pro koho se to vyplatí AlzaErgo ET1 NewGen s bambusovou deskou za 9 778 Kč je stůl pro ty, kdo chtějí začít pracovat vestoje bez toho, aby za to zaplatili 15–20 tisíc. Dva motory, 125 kg nosnost, 3 paměťové pozice a bambusová deska v jednom balení – to za necelých deset tisíc nabízí málokdo. Většina ze 469 zákazníků je spokojená a stůl přirovnává k výrazně dražší konkurenci. Na druhou stranu: montážní návod vás potrápí, nemožnost prodloužit záruku je u produktu s pohyblivými díly nepříjemná a ojedinělé zprávy o vytékajícím oleji po 2–3 letech stojí za zaznamenání. Pokud jste ochotni investovat hodinu do pečlivého sestavení a smíříte se s dvouletou zárukou, je to za 9 778 Kč jeden z nejlepších polohovacích stolů v této cenové kategorii. Pokud hledáte další ergonomické vybavení nebo techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. Pracujete vestoje, nebo stále jen vsedě? Přesvědčil vás polohovací stůl? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 