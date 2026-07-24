Kancelářská židle na home office pod dva tisíce. AlzaErgo Dune 2 má i tříletou záruku Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Dune 2 je kancelářská židle se síťovaným opěrákem, opěrkou hlavy a nosností 130 kg Zlevnila o 50 % z 3 490 na 1 739 Kč, rozbalená stojí 1 579 Kč Na Alze má hodnocení 4,4 z 5 od 70 zákazníků a tříletou záruku Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.7.2026 12:03 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Síťovaná kancelářská židle s opěrkou hlavy pod dva tisíce – a od zavedené domácí značky. AlzaErgo Chair Dune 2 teď na Alze koupíte s členstvím AlzaPlus+ za 1 739 Kč místo 3 490 Kč. Pokud vám nevadí rozbalený kus, seženete ji dokonce za 1 579 Kč. Za tu cenu dostanete prodyšný síťovaný opěrák, houpací mechaniku a nosnost 130 kg. 👍 Berte, pokud potřebujete levnou a vzdušnou židli k počítači, která vydrží běžný pracovní den a v létě se pod vámi nezapotí záda.🤔 Váhejte, pokud sedíte u stolu osm a víc hodin denně – pevné područky a houpací (ne synchronní) mechanika míří spíš na kratší sezení.💰 Cenovka: 1 739 Kč za síťovanou židli s opěrkou hlavy a tříletou zárukou je v této třídě těžko k překonání. CHCI ŽIDLI ZA 1 739 KČ Vzdušná záda a jednoduchá obsluha Hlavní devízou je síťovaný opěrák, který na rozdíl od čalouněných židlí dýchá – v horkém létě nebo při delším sezení oceníte, že se vám nelepí triko na záda. Anatomicky tvarovaný sedák, opěrka hlavy a houpací mechanika s nastavitelnou tuhostí pokryjí základ ergonomie a montáž zvládnete i bez zkušeností. Výšku sedáku si upravíte plynovým pístem, židle se otáčí o 360° a nosnost 130 kg je nadprůměrná. Na Alze si ji rozsáhlá skupina zákazníků drží na hodnocení 4,4 z 5 ze 70 recenzí – u nábytku za pár stovek slušné číslo. Kde jsou meze levné židle Za dva tisíce nečekejte prémiovou ergonomii Herman Milleru. Područky jsou pevné, tedy bez nastavení výšky, a houpací mechanika nedovolí nezávisle měnit sklon sedáku a opěráku jako u dražších synchronních židlí – proto je Dune 2 ideální na kratší a střední sezení, ne na dvanáctihodinové maratony. Kdo tráví u stolu celý den, měl by připlatit za model s posuvným sedákem a bederní opěrkou. Jako vzdušná, spolehlivá židle na home office nebo do studentského pokoje je ale za 1 739 Kč (nebo 1 579 Kč rozbalená) jednoznačně dobrý nákup – navíc s tříletou zárukou. VYUŽÍT SLEVU 50 % Kolik hodin denně sedíte u počítače – a řešíte při výběru židle hlavně cenu, nebo ergonomii? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy židle Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025