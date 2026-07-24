Kancelářská židle na home office pod dva tisíce. AlzaErgo Dune 2 má i tříletou záruku

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
24.7.2026 12:03
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alzaergo dune 2 webp
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Síťovaná kancelářská židle s opěrkou hlavy pod dva tisíce – a od zavedené domácí značky. AlzaErgo Chair Dune 2 teď na Alze koupíte s členstvím AlzaPlus+ za 1 739 Kč místo 3 490 Kč. Pokud vám nevadí rozbalený kus, seženete ji dokonce za 1 579 Kč. Za tu cenu dostanete prodyšný síťovaný opěrák, houpací mechaniku a nosnost 130 kg.

👍 Berte, pokud potřebujete levnou a vzdušnou židli k počítači, která vydrží běžný pracovní den a v létě se pod vámi nezapotí záda.
🤔 Váhejte, pokud sedíte u stolu osm a víc hodin denně – pevné područky a houpací (ne synchronní) mechanika míří spíš na kratší sezení.
💰 Cenovka: 1 739 Kč za síťovanou židli s opěrkou hlavy a tříletou zárukou je v této třídě těžko k překonání.

CHCI ŽIDLI ZA 1 739 KČ

Vzdušná záda a jednoduchá obsluha

Hlavní devízou je síťovaný opěrák, který na rozdíl od čalouněných židlí dýchá – v horkém létě nebo při delším sezení oceníte, že se vám nelepí triko na záda. Anatomicky tvarovaný sedák, opěrka hlavy a houpací mechanika s nastavitelnou tuhostí pokryjí základ ergonomie a montáž zvládnete i bez zkušeností. Výšku sedáku si upravíte plynovým pístem, židle se otáčí o 360° a nosnost 130 kg je nadprůměrná. Na Alze si ji rozsáhlá skupina zákazníků drží na hodnocení 4,4 z 5 ze 70 recenzí – u nábytku za pár stovek slušné číslo.

Kde jsou meze levné židle

Za dva tisíce nečekejte prémiovou ergonomii Herman Milleru. Područky jsou pevné, tedy bez nastavení výšky, a houpací mechanika nedovolí nezávisle měnit sklon sedáku a opěráku jako u dražších synchronních židlí – proto je Dune 2 ideální na kratší a střední sezení, ne na dvanáctihodinové maratony. Kdo tráví u stolu celý den, měl by připlatit za model s posuvným sedákem a bederní opěrkou. Jako vzdušná, spolehlivá židle na home office nebo do studentského pokoje je ale za 1 739 Kč (nebo 1 579 Kč rozbalená) jednoznačně dobrý nákup – navíc s tříletou zárukou.

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Kolik hodin denně sedíte u počítače – a řešíte při výběru židle hlavně cenu, nebo ergonomii?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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