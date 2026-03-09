Kancelářská židle se síťovinou a 3D područkami teď stojí jen 4 199 Kč. Má solidní hodnocení Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Dune 1 je ergonomická kancelářská židle se synchronním mechanismem, síťovanými zády a 3D područkami Aktuálně stojí 4 199 Kč, těsně před akcí ještě vycházela na 4 839 Kč V této cenové kategorii jde o jednu z nejlépe vybavených židlí s prodyšnou opěrkou a plnou nastavitelností Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.3.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Kvalitní kancelářská židle nemusí stát více než pět tisíc. Důkazem toho je model AlzaErgo Chair Dune 1, který je teď k mání za 4 199 Kč. Před akcí stál 4 839 Kč, v minulosti se dlouho držel na ceně 6 490 Kč. Má síťovaná záda, 3D područky a solidní uživatelské hodnocení. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte židli na celodenní práci s prodyšnými zády, nastavitelnými područkami a bederní oporou.⚠️ Zvažte, pokud měříte pod 165 cm nebo nad 190 cm – hlavová opěrka nemusí sedět ideálně.💡 Za 4 199 Kč dostanete synchronní mechanismus a 3D područky, což bývá u konkurence spíš ve vyšší cenové třídě. KOUPIT ŽIDLI V AKCI Proč je tahle židle zajímavá AlzaErgo Chair Dune 1 cílí na lidi, kteří u počítače tráví několik hodin denně a nechtějí za ergonomickou židli dávat dvojnásobek. Hlavní předností je synchronní mechanismus – při houpání se sedák i opěradlo pohybují společně, což podporuje aktivní sezení a šetří páteř. V kombinaci s prodyšnou síťovinou na zádech a nastavitelnou bederní opěrkou jde o výbavu, kterou u levnějších židlí často nenajdete. Co můžete nastavit Židle nabízí poměrně široké možnosti přizpůsobení. 3D područky lze nastavit výškově, do stran i úhlově – to ocení každý, kdo potřebuje oporu předloktí při psaní. Bederní opěrka se posouvá výškově (rozsah 53–71 cm od země), takže si ji nastavíte přesně do oblasti beder. Hlavová opěrka je rovněž nastavitelná výškově i úhlově, byť někteří uživatelé upozorňují, že pro postavy pod 170 cm může být stále příliš vysoko. Sklon opěradla lze aretovat v rozsahu 95–115° a houpání má automaticky upravovaný odpor podle vaší hmotnosti. Výška sedáku se pohybuje mezi 47–59 cm, což pokryje většinu postav v doporučeném rozmezí 160–190 cm. Sedák a materiály Sedák má rozměry 51 × 48 cm a je vyplněný PU pěnou s vysokou hustotou. Textilní potah je příjemný na dotek a snadno se čistí. Někteří uživatelé ale po delším používání (půl roku a více) hlásí, že se pěna může prosedat – což je u této cenové kategorie relativně běžné. Záda jsou ze síťoviny na nylonové konstrukci, takže i v létě zůstávají prodyšná. Plastový kříž s tvrdými kolečky o průměru 60 mm je určený primárně na koberce – pokud máte tvrdou podlahu, doporučujeme dokoupit měkká kolečka. CHCI ŽIDLI ALZAERGO Co říkají uživatelé Na Alze má židle hodnocení 4,3 z 5 (74 hodnocení) a 80 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se přes 2 000 kusů s velmi nízkou reklamovaností (0,57 %). Nejčastěji lidé chválí poměr cena/výkon, pohodlnou síťovinu na zádech a snadnou montáž – většina ji zvládne do 15 minut. Opakovaně se ale objevují i výhrady. Několik recenzentů zmiňuje tuhé houpání, které nemusí vyhovovat každému. Jiní upozorňují, že opěrka hlavy je pro menší postavy příliš vysoko – pokud měříte kolem 160 cm, pravděpodobně vám bude za temenem místo pod ním. Pár uživatelů hlásilo vrzání, které ale většinou zmizí po dotažení šroubů. A jeden recenzent zmínil, že mu těsně po záruce začal klesat píst – náhradní díl přitom není běžně dostupný. Kdy to smysl nedává Pokud měříte pod 165 cm nebo nad 190 cm, hlavová opěrka pravděpodobně nebude sedět ideálně. Židle nemá nastavitelnou hloubku sedáku ani posun opěradla dopředu/dozadu, takže se nedá přizpůsobit extrémním postavám. Rovněž pokud preferujete měkké houpání nebo potřebujete područky nastavit úplně k tělu, můžete narazit na limity konstrukce. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte ergonomickou židli do 5 000 Kč s prodyšnými zády, synchronním mechanismem a 3D područkami, AlzaErgo Chair Dune 1 za 4 199 Kč je solidní volba. Sedí na ní dobře postavy mezi 165–185 cm, nosnost 130 kg zvládne většinu uživatelů a montáž je rychlá. Počítejte ale s tím, že po roce intenzivního používání se může sedák mírně prosedat a hlavová opěrka není univerzální. OBJEDNAT ŽIDLI NA ALZE Jakou kancelářskou židli aktuálně používáte? Uvažujete o přechodu na ergonomický model? 