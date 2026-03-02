Pro maximální pohodlí u PC: Prémiovější kancelářská židle z Alzy je v akci, Češi si ji pochvalují Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Abyss 2 je ergonomická kancelářská židle se synchronním mechanismem, bederní oporou a 4D područkami Aktuálně stojí 8 393 Kč místo běžných 11 990 Kč (sleva 30 %, úspora 3 597 Kč) Pod hranici 8 500 Kč spadla poprvé od ledna – tehdy se prodávala za rekordních 7 990 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.3.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Sháníte novou kancelářskou židli pro maximální pohodlí u počítače? AlzaErgo Chair Abyss 2 nyní klesla z 11 990 Kč na 8 393 Kč, což je od lednových akcí nejnižší cena. Pyšní se synchronním mechanismem, 4D područkami, bederní oporou nebo výškově nastavitelnou opěrkou pro hlavu. Navíc má skvělé hodnocení. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud trávíte u počítače 6+ hodin denně a hledáte židli s bohatým nastavením za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud měříte nad 185 cm nebo potřebujete hloubkově nastavitelnou bederní opěrku.💡 Za 8 393 Kč získáte synchronní mechanismus, kovový kříž a HR pěnu – parametry, které u konkurence často znamenají cenovku přes 12 tisíc. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle židle zajímavá AlzaErgo Abyss 2 cílí na lidi, kteří potřebují celodenní oporu zad bez kompromisů, ale nechtějí platit 15–20 tisíc za prémiové značky typu Herman Miller nebo Secretlab. V praxi dostanete synchronní mechanismus (sedák se pohybuje společně s opěrákem), výškově nastavitelnou zádovou opěrku s integrovanou bederní podporou a možnost aretace v několika úhlech. To jsou funkce, které u levnějších židlí za 3–5 tisíc prostě nenajdete. Židle při uvedení na trh stála 11 990 Kč. Postupně se objevovaly akce, přičemž historické minimum bylo v lednu 2026, kdy se dala pořídit za 7 990 Kč. Aktuálních 8 393 Kč je tedy druhá nejnižší cena vůbec – a výrazně lepší než běžných 9–10 tisíc mimo akce. Co vlastně nastavíte Hlavní předností Abyss 2 je rozsah nastavitelnosti. Výšku sedáku lze měnit v rozmezí 47,5–57 cm, hloubku sedáku posunete dopředu nebo dozadu podle délky stehen. Zádová opěrka je výškově nastavitelná a lze ji aretovat v různých úhlech sklonu (90–135°). Hlavová opěrka se dá sklopit ve dvou osách a výškově posunout. Područky jsou označované jako 4D – nastavíte je výškově, do stran, dopředu/dozadu i úhlově. V praxi to znamená, že si je můžete přizpůsobit tak, aby vám ruce při psaní ležely přirozeně. Sedák tvoří HR pěna (za studena tvarovaná), která drží tvar lépe než běžná PUR pěna a podle recenzí zůstává pohodlná i po měsících používání. KOUPIT ŽIDLI VE SLEVĚ Praktická stránka: konstrukce, kolečka, montáž Základ židle tvoří robustní kovový kříž s integrovanými nášlapy pro nohy – detail, který u levnějších plastových křížů nenajdete. Nosnost činí 130 kg, doporučená výška uživatele je 160–190 cm. Záda jsou ze síťoviny, což oceníte v létě – vzduch proudí a nepotíte se tolik jako na koženkovém opěráku. V balení jsou tvrdá kolečka určená primárně pro koberce. Pokud máte plovoucí podlahu nebo dlažbu, fungují také, ale pro maximální šetrnost k podlaze se vyplatí dokoupit měkká kolečka (například AlzaErgo Castor SC60 za necelé dvě stovky). Montáž je podle recenzí záležitost na 10–15 minut – stačí zašroubovat dva šrouby a zbytek do sebe zapadne. Co říkají uživatelé Na Alze má židle hodnocení 4,5 z 5 (136 hodnocení) a 87 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se jich přes 2 000 kusů s nízkou reklamovaností (1,23 %). Nejčastěji lidé chválí pohodlí sedáku, snadnou montáž a množství nastavení. Několik recenzentů zmiňuje, že po přechodu z levné židle nebo herního křesla zmizely bolesti zad. Kritické hlasy se objevují především u detailů. Područky nemají aretaci – při opření se občas posunou, což některým uživatelům vadí. Bederní opěrka nejde hloubkově nastavit, takže pokud máte plošší záda, může vám připadat příliš výrazná. Několik recenzentů s výškou nad 185 cm uvádí, že jim zádová opěrka nestačí výškově. A pár lidí řešilo, že hlavová opěrka občas sjede z nastavené pozice. PODÍVAT SE NA RECENZE Kdy to smysl nedává Pokud měříte výrazně nad 185 cm nebo máte dlouhý trup, může vám židle přijít těsná – v takovém případě se vyplatí hledat modely s vyšší opěrkou. Stejně tak pokud máte specifické požadavky na bederní oporu (například kvůli zdravotním problémům), absence hloubkového nastavení může být limitující. A pokud sedíte u počítače jen hodinu denně, investice do ergonomické židle za 8 tisíc pravděpodobně není nutná. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte ergonomickou židli pro celodenní práci a nechcete překročit hranici 10 tisíc, Abyss 2 za 8 393 Kč je jeden z nejlepších poměrů cena/výkon na českém trhu. Synchronní mechanismus, kovový kříž, HR pěna a rozsáhlé možnosti nastavení – to jsou parametry, které u konkurence často znamenají výrazně vyšší cenovku. Naopak pokud potřebujete maximální variabilitu bederní opěrky nebo měříte nad 185 cm, zvažte i alternativy. 