Bolí vás záda od počítače? Alza vyprodává skvělou ergonomickou židli za 9 tisíc Hlavní stránka Zprávičky AlzaErgo Chair Abyss 2 je nyní za 8 993 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, původně stála 11 990 Kč Ergonomická židle s 4D područkami, synchronním mechanismem a bederní podporou má hodnocení 4,5/5 Recenze chválí pohodlí a nastavitelnost, kritizují nezamykatelné područky a aretaci zádové opěrky Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud trávíte u počítače šest a víc hodin denně a začínáte pociťovat bolesti zad, Alza.cz aktuálně nabízí AlzaErgo Chair Abyss 2 za 8 993 Kč se slevovým kódem ALZADNY25. Původní cena byla 11 990 Kč, takže sleva činí 25 %. Jde o ergonomickou kancelářskou židli se synchronním mechanismem, bederní podporou a síťovanými zády, která má na Alze hodnocení 4,5/5 hvězdičky od 98 zákazníků a 88 % z nich ji doporučuje. Ale – a to je důležité – má i několik opakujících se problémů, které se objevují v recenzích. Co za 9 tisíc dostanete: synchronní mechanismus a bederní opěrka Reálné zkušenosti: chvála i kritika Pro koho se židle hodí? Srovnání s konkurencí: Herman Miller, Liftor Verdikt: za 9 tisíc solidní ergonomie s kompromisy Co za 9 tisíc dostanete: synchronní mechanismus a bederní opěrka AlzaErgo Chair Abyss 2 je ergonomická židle se synchronním mechanismem – což znamená, že sedák a opěradlo se pohybují závisle na sobě při houpání. Prakticky to vypadá tak, že když se zakloníte, sedák se lehce posune dopředu, aby držel stehna v optimální poloze. To je jiný princip než u levnějších židlí, kde se houpá jen opěradlo a sedák zůstává statický. Židle má výškově nastavitelnou zádovou opěrku (70 cm vysokou) ze síťoviny, která zajišťuje proudění vzduchu – v létě oceníte, že se vám záda nepotí. Bederní opěrka je integrovaná a velmi výrazná – podle recenzí „jak kdybych si hodil pivní pupek na záda“. Některým lidem vyhovuje (chválí ji za podporu správného držení), jiným ne (příliš je tlačí do předklonu). KOUPIT ALZA ŽIDLI Sedák má rozměry 50 × 43 cm, je vyplněný HR pěnou (High Resilience – vysoce odolná pěna) a dá se posouvat dopředu/dozadu, což se hodí pro přizpůsobení délce stehen. Výška sedáku se nastavuje v rozsahu 47,5–57 cm pomocí plynového pístu. Nosnost je až 130 kg a doporučená výška uživatele je 160–190 cm. Reálné zkušenosti: chvála i kritika Z 98 recenzí na Alze je 88 % pozitivních, ale opakují se tam podobné problémy. Nejčastější výtka se týká područek – jsou 4D nastavitelné (výškově, do stran, dopředu/dozadu a úhlově), ale nemají aretaci. Prakticky to znamená, že když se o ně opřete dlaněmi (třeba abyste se posunuli v židli), posunou se. Jeden recenzent píše: „Područky se rozjíždějí dopředu, dozadu, do stran… několikrát za den.“ Další častý problém je aretace zádové opěrky. Ta se nastavuje do tří výškových pozic, ale když sjede do nejvyšší polohy, automaticky se odaretuje a spadne zpátky dolů. Další zákazník z Žandova píše: „Když se na židli posunete a bouchnete do bederní opěrky zadkem, záda vám spadnou o tři stupně dolů. Nastavuji to cca jednou denně.“ KOUPIT ALZA ŽIDLI Třetí věc, která se opakuje, je délka sedáku. Pro lidi s výškou 160–180 cm je sedák v pohodě, ale kdo má 185 cm a víc, píše, že by ocenil delší sedák. Jakub z Olomouce (výška 180 cm+) doporučuje „osobám se 180 cm+ poohlédnout se jinde“. Na druhou stranu – recenze chválí pohodlí, zejména po přechodu z levnějších židlí typu IKEA. Jiří z Odoleny Vody píše: „Tohle je úplně jinej level než ta původní židle z IKEy. Sedí se na ní jako král na trůnu.“ Radovan ze Štěchovic dodává: „Už nemám bolest v zádech po dlouhém sezení u počítače, takže i ergonomický účel splňuje na jedničku.“ Pro koho se židle hodí? AlzaErgo Chair Abyss 2 dává smysl pro lidi, kteří tráví u počítače 6+ hodin denně a potřebují ergonomickou židli s bederní podporou. Pokud máte výšku 160–180 cm, sedák by vám měl sedět. Pokud máte 185 cm a víc, možná zjistíte, že je sedák kratší, než byste chtěli. Bederní opěrka je velmi výrazná – pokud máte problémy s hrbením nebo slabé bederní svaly, tato židle vás donutí sedět rovně. Pokud vám vadí, že se područky posouvají bez aretace, zkuste si zvyknout nebo hledejte jinou židli. Někteří recenzenti píší, že si za týden zvykli a už to nevnímají, jiní to řeší tak, že se o područky neopírají dlaněmi. Srovnání s konkurencí: Herman Miller, Liftor Za 9 tisíc Kč je AlzaErgo Chair Abyss 2 velmi dobrý poměr cena/výkon. Anonymní recenzent píše: „Lepší stolička, než předošlá za 600+ €“ (přes 15 000 Kč). Jiný dodává: „Za tu cenu je to výborná židle, podobné se pohybují v cenách kolem 15 tisíc.“ KOUPIT ALZA ŽIDLI Pokud byste chtěli ještě lepší židli, musíte sáhnout po Herman Miller Aeron (od 35 000 Kč) nebo Steelcase Gesture (od 40 000 Kč). Nikola z Vyžlovky píše: „Vyrovná se Herman Milleru“ – což je samozřejmě nadsázka, ale za zlomek ceny je to solidní alternativa. Verdikt: za 9 tisíc solidní ergonomie s kompromisy Za 8 993 Kč se slevovým kódem ALZADNY25 je AlzaErgo Chair Abyss 2 dobrý poměr cena/výkon pro lidi s výškou 160–180 cm, kteří tráví u počítače dlouhé hodiny a potřebují ergonomickou židli. Synchronní mechanismus, bederní opěrka a síťovaná záda jsou věci, které u židlí za 5 000 Kč nenajdete. Ale – a to je důležité – židle má i slabiny. Područky se posouvají bez aretace, zádová opěrka má problém s aretací a bederní opěrka je velmi výrazná (některým vyhovuje, jiným ne). Pokud máte výšku 185 cm a víc, sedák bude pravděpodobně kratší, než byste chtěli. KOUPIT ALZA ŽIDLI Pokud jste ochotní s těmito kompromisy žít, získáte za 9 tisíc židli, která se kvalitou blíží modelům za 15 000 Kč. Akce platí se slevovým kódem ALZADNY25 na Alza.cz. Na Alze je nízká reklamovanost jen 1,23 %, což je solidní číslo.Máte doma ergonomickou židli? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy zdraví Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.