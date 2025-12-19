Dárek na poslední chvíli: Alza zlevnila svou ergonomickou židli na minimum! Hlavní stránka Zprávičky Kancelářská židle AlzaErgo Chair Abyss 2 nyní stojí 7 794 Kč se slevovým kódem ALZADNY35 Synchronní mechanismus, 4D područky, výškově nastavitelný sedák a síťovaná záda pro dlouhé sezení Hodnocení 4,5/5 z 111 recenzí a nízká reklamovanost 1,23% – sleva 4 196 Kč oproti původní ceně Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.12.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Česká značka AlzaErgo představila kancelářskou židli Abyss 2 navrženou pro dlouhodobé sezení u počítače. Model původně stál 11 990 Kč, nyní se s kódem ALZADNY35 prodává za 7 794 Kč – sleva činí 4 196 Kč. Uživatelé hodnotí židli známkou 4,5/5 z 111 recenzí s nízkou reklamovaností 1,23% a 87% zákazníků ji doporučuje. Židle má synchronní mechanismus, který přizpůsobuje sklon sedáku podle opěráku s možností aretace v různých úhlech. Sedák z HR pěny (50×43 cm) je výškově nastavitelný (47,5-57 cm) a lze jej posunout dopředu/dozadu podle délky nohou. Síťovaná záda zajišťují proudění vzduchu, bederní opěrka podporuje správné držení těla a hlavová opěrka je nastavitelná výškově a sklopná ve dvou osách. 4D područky lze upravovat do všech směrů. Kovový kříž s tvrdými kolečky (60 mm) zajišťuje stabilitu, nosnost činí 130 kg. Doporučená výška uživatele je 160-190 cm. Montáž trvá podle recenzí 10-15 minut. Za 7 794 Kč cílí židle na ty, kdo tráví u počítače hodně hodin a potřebují ergonomickou podporu. Uživatelé chválí: „Již nemám bolest v zádech po dlouhém sezení“, „Velmi pohodlná, snadné sestavení“, „Kvalitní konstrukce, ergonomie omezila bolest zad“. Pro menší lidi (156 cm) je ideální – „jedna z mála kdy mám bederní opěrku opravdu na bedrech“. HR pěna drží tvar dlouhodobě, síťovaná záda zabraňují pocení. Recenze potvrzují: „Sedím na ní od rána do noci“, „Po dvou letech pořád funguje“. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY35 Hlavní slabinou jsou područky, které nelze zamknout – mnoho recenzí uvádí, že „se posouvají několikrát za den“ a „nejde s nimi nastavit polohu, hýbají se samy“. Pro vysoké lidi nad 185 cm může být židle malá – „mám 183 cm a mám to na hraně“. Bederní opěrka je pro některé „příliš vypouklá a nejde nastavit“. Nelze sedět v úplně pravém úhlu – židle je vždy lehce v záklonu. Tvrdá kolečka jsou určená pro koberce, na dřevo je lepší dokoupit měkčí. Pokud hledáte kancelářskou židli s ergonomickou podporou za rozumnou cenu, AlzaErgo Abyss 2 za 7 794 Kč představuje solidní volbu. Trpíte bolestmi zad při dlouhém sezení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.