Špičková mechanická klávesnice za půlku! Alienware Pro stála skoro 5 tisíc, teď je v akci za 2 193 Kč Hlavní stránka Zprávičky Alienware Pro Wireless Gaming Keyboard zlevnila z 4 800 Kč na 2 193 Kč – o více než polovinu Má Hot-swappable mechanické spínače, tri-mode konektivitu a nejlepší RGB podsvícení ve své kategorii Nabízí kompaktní 75% layout s výdrží baterie až 800 hodin a 1000 Hz polling rate pro bezdrátové hraní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Prémiové mechanické klávesnice obvykle stojí 4–6 tisíc korun, ale Alienware Pro Wireless se nyní prodává od 2 193 Kč – o více než polovinu méně než při uvedení. Za necelé 2 200 korun dostáváte hot-swappable spínače, tri-mode konektivitu (USB-C, 2.4GHz wireless, Bluetooth) a RGB podsvícení, které recenzenti označují jako „nejlepší v kategorii“. Pro lidi, kteří chtějí kompaktní bezdrátovou klávesnici s prémiovým zpracováním, je to skvělá volba. Hot-swappable spínače a prémiové keycapy Alienware Pro má vlastní lineární mechanické spínače (40g aktuační síla) předmazané z továrny. Ty jsou hot-swappable, což znamená, že je můžete vyměnit za jiné 3-pin nebo 5-pin spínače bez pájení – stačí je vytáhnout přiloženým nástrojem. Pokud vám tedy nevyhovuje tovární nastavení, můžete experimentovat s různými typy spínačů. Keycapy jsou PBT double-shot, což znamená dlouhou životnost (100 milionů úhozů) a odolnost proti opotřebení. Písmenka jsou prosvícená a RGB podsvícení je jednotné napříč všemi klávesami – včetně delších jako Shift nebo Enter. To není u klávesnic v této cenové kategorii samozřejmé. Klávesnice ale bohužel nemá české znaky, jako je u těchto výrobců bohužel celkem běžné. KOUPIT ALIENWARE ZA 2 193 KČ Tri-mode konektivita a dlouhá výdrž Klávesnice podporuje tři způsoby připojení: USB-C kabel (2 metry paracord), 2.4GHz wireless s 1000 Hz polling rate a Bluetooth 5.1 s možností spárování až tří zařízení. Přepínání mezi nimi je jednoduché – slouží k tomu přepínač na zadní straně. To je skvělé pro lidi, kteří klávesnici střídavě používají s PC, notebookem nebo tabletem. Výdrž baterie je 72 hodin s RGB při 50% jasu nebo 800 hodin bez RGB. Na Bluetooth vydrží až 1800 hodin. To je víc než dostatečné i při intenzivním používání. Nostalgický zvuk a herní funkce Alienware Pro vytváří charakteristický zvuk při psaní, který připomíná staré klávesnice z 90. let. Recenzenti to popisují jako nostalgický zážitek – ale pozor, zvuk se nese dál než byste čekali. Pokud sdílíte byt s rodinou, může to být problém. Klávesnice má dvě vrstvy tlumení zvuku, ale pořád to není úplně tichá záležitost. KOUPIT ALIENWARE ZA 2 193 KČ Pro hráče je důležitá nízká latence (1000 Hz polling rate i bezdrátově), rychlá odezva spínačů a kompaktní layout bez numerické klávesnice, která ušetří místo pro myš. Plánujete koupi bezdrátové mechanické klávesnice? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Dell klávesnice slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025