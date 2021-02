Umí váš pošťák anglicky? Chytré zvonky od Amazonu se naučily mluvit

Amazon oznámil novou funkci ve svých chytrých zvoncích Doorbell Pro (zvonky spadají pod společnost Ring, kterou Amazon vlastní). Chytré zvonky se naučily mluvit, odteď bude v zvoncích Ring Doorbell Pro mluvit Alexa (virtuální asistent). To systému chytrého zvonku umožní mluvit s lidmi, kteří přijdou k vašim vstupním dveřím. Nová funkce se jmenuje Alexa Greetings a její fungování vyžaduje, abyste měli předplatné Ring Protect, které začíná na 3 $ měsíčně (cca 63 Kč). Alexa bude schopná zeptat se vašich návštěvníků, co chtějí a jaký je důvod jejich návštěvy. Virtuální asistent nechá návštěvníky nahrát krátký vzkaz, v případě že nebudete doma a oni o to budou mít zájem.

Pokud nebudete doma a přijde pošťák/doručovatel, řekne mu Alexa kde má nechat balíčky. To bude samozřejmě možné pouze za předpokladu, že bude doručovatel ochotný mluvit s robotickým zvonkem a hlavně bude rozumět anglicky. Alexa v Ring Doorbell Pro není jediná novinka. Amazon oznámil funkci připravených odpovědí, která by měla fungovat na většině zvonků i bez předplatného.

Ring - Always Home Ring.com

Funkce připravených odpovědí umožní vybrat předpřipravenou odpověď, které se přehraje např., když k vám někdo přijde a vy nebudete doma. Půjde o fráze: „Nejsme doma, ale pokud chcete zanechat zprávu, teď můžete“ nebo „Prosím nechte balíček před dveřmi.“ Poslední novinka vedle Alexa Greetings a připravených odpovědí je upozornění na pohyb. Tato novinka bude jenom v některých vyšších řadách zvonků a bezpečnostních systémů.

Alexa řeknou komukoliv, kdo bude v okolí bezpečností kamery, že systém nahrává obraz, v případě že detekuje pohyb. Taková funkce by mohla odradit všemožné zvědavce od vstupu na pozemek. Všechny nové funkce – Alexa Greetings, připravené odpovědi a detekci pohybu lze v aplikaci pro Android i iOS zapnout nebo vypnout.

Introducing Alexa Greetings on the Ring Video Doorbell Pro

Jak moc půjde využít Alexa Greetings v Česku?