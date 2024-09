Google TV dostává aktualizaci, která slibuje nemálo vylepšení

Nové funkce vylepšují ovládání chytré domácnosti nebo lepší přehled o oblíbených pořadech

Aktualizace je dostupná i pro nejnovější Google TV Streamer

Právě vychází aktualizace pro Google TV, která slibuje několik zajímavých vylepšení. Aktualizace je dostupná na všechna zařízení Google TV, to včetně nového Google TV Streamer. Nové funkce vám slibují usnadnění ovládání chytré domácnosti, vytvoří jedinečné pozadí a přehled o vašich oblíbených sportech.

Informace o aktualizaci zveřejnil Google na svém blogu, měla by být již k dispozici pro všechna podporovaná zařízení.

Ovládejte svou chytrou domácnost pomocí Google TV

S novým domovským panelem na Google TV můžete ovládat všechna svá kompatibilní zařízení pro chytrou domácnost – včetně světel, termostatů a kamer – aniž byste museli vstát z gauče. Nová oznámení zvonku vám také umožní vidět, kdo je u vchodových dveří, aniž byste museli pozastavovat to, co sledujete. A pokud nemůžete najít dálkový ovladač, můžete svá zařízení ovládat pomocí hlasu a Google Assistanta.

Proměňte svůj televizor v osobní mistrovské dílo

Když se zrovna nedíváte na televizi, můžete klidovou obrazovku proměnit v personalizované umělecké dílo. Vylepšený spořič obrazovky Ambient vám umožní vytvářet návrhy generované umělou inteligencí nebo znovu prožít své oblíbené okamžiky pomocí Fotek Google. Chcete-li vytvořit spořič obrazovky, jednoduše popište svou vizi nebo projděte řadou navrhovaných pokynů, poté generativní umělá inteligence vytvoří jedinečný obrázek pro váš displej.

Pokud hledáte něco sentimentálnějšího, můžete požádat Asistenta Google, aby vám zobrazil vaše oblíbené vzpomínky ve Fotkách Google na vaší televizi.

Sledujte to, co máte rádi

Hledáte místo, kde byste mohli sledovat dnešní zápas? Nová sportovní stránka na kartě Pro vás přináší veškerý váš sportovní obsah na jedno místo. Rychle vyhledávejte živé a nadcházející zápasy, sledujte sportovní komentáře, procházejte nejdůležitější momenty na YouTube a získejte personalizovaná doporučení, abyste zůstali v obraze.

A se všemi těmi kanály a předplacenými službami, kdo by nemohl potřebovat pomoc při rozhodování, na co se dívat? Ode dneška přináší Google TV vylepšené přehledy nejlepších filmů a pořadů pomocí technologie Gemini. Tyto přehledy obsahují úplné souhrny, recenze diváků a rozpisy podle sezón, takže se můžete dokonale rozhodnout, na co se budete dívat.

Zdroj: Blog Google