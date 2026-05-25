Nádherná klávesnice AKKO 5108B Plus je teď za super cenu! Má příjemný zvuk a je bezdrátová Hlavní stránka Zprávičky AKKO 5108B Plus Lord of Mysteries je full-size bezdrátová mechanická klávesnice s hot-swap spínači, PBT klávesami, RGB podsvícením a licencovaným designem fantasy světa S kódem ALZADNY35 stojí 2 365 Kč místo původních 3 639 Kč (úspora 1 274 Kč) Bezdrátová mechanika s numerickým blokem, třemi režimy připojení a vyměnitelnými spínači za necelých 2 400 Kč Jakub Kárník Publikováno: 25.5.2026 20:00 AKKO jsme v našich tipech na klávesnice už měli – nedávno to byla 5098B Prunus Lannesiana s japonským motivem. Tentokrát je s kódem ALZADNY35 za 2 365 Kč model 5108B Plus s licencovaným designem Lord of the Mysteries – full-size varianta s numerickým blokem a stejnou DNA kvalitních materiálů. Co AKKO za 2 400 nabízí Na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete bezdrátovou full-size mechaniku s numerickým blokem a baví vás přizpůsobovat vzhled i spínače.⚠️ Zvažte, pokud hodně píšete v češtině – klávesnice je v US layoutu bez diakritiky.💡 Za 2 365 Kč dostanete hot-swap sockety, PBT klávesy a tři režimy připojení – výbavu, kterou u full-size mechaniky v této ceně vidíte málokdy. Co AKKO za 2 400 nabízí Základ je full-size rozložení (108 kláves) včetně numerického bloku – na rozdíl od kompaktních 60% a 65% klávesnic tady máte čísla pro tabulky i klasické šipky a F-řadu bez Fn kombinací. Hot-swap sockety umožňují vyměnit spínače bez pájení, takže předinstalované lineární Akko V3 Piano Pro můžete kdykoli nahradit za taktilní nebo klikací podle nálady. Klávesy jsou z odolného PBT plastu s dye-sublimací, takže popisky nezmizí ani po letech a klávesy se nezačnou lesknout jako levné ABS. Připojení řeší tři režimy – 2,4 GHz dongle pro nízkou latenci při hraní, Bluetooth 5.0 až ke třem zařízením s přepínáním přes klávesové zkratky, a USB-C kabel pro maximální stabilitu. Baterie 3000 mAh vydrží při psaní bez podsvícení přes týden, s RGB na maximum počítejte s denním dobíjením. N-Key Rollover zaregistruje všechny současně stisknuté klávesy a vestavěná paměť uchová nastavení, i když klávesnici připojíte k jinému zařízení. RGB podsvícení nabízí 16 milionů barev a dynamické efekty. Na co si dát pozor Stejně jako u sesterské 5098B platí, že klávesnice je v US/EN layoutu – Y a Z jsou prohozené oproti českému rozložení a háčky s čárkami píšete přes mrtvé klávesy. Pro hraní je to standard, pro intenzivní psaní v češtině první dny ztratíte rytmus. Spínače Akko V3 Piano Pro jsou primárně lineární a herní – tišší než klasická mechanika, ale pokud hledáte vyloženě tichou pracovní klávesnici do open space, hot-swap vám naštěstí dovolí spínače vyměnit za tišší variantu. Druhý bod: full-size formát zabere na stole místo. Pokud máte malý stůl nebo chcete víc prostoru pro myš při hraní, koukněte po kompaktnější variantě. A do třetice – licencovaný design Lord of the Mysteries je vyhraněný. Pro fanoušky předlohy je to lákadlo, ale pokud vám motiv nic neříká, platíte částečně za vzhled, který nevyužijete – v takovém případě může být rozumnější obyčejná AKKO bez licence za méně peněz.