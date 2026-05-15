Jedna z nejhezčích klávesnic za tři tisíce! AKKO 5098B osloví krásným zvukem i LCD displejem Hlavní stránka Zprávičky Akko 5098B Prunus Lannesiana je bezdrátová mechanická klávesnice s TFT LCD displejem, rolovacím kolečkem, RGB podsvícením a 98 klávesami S kódem ALZADNY20 stojí 3 007 Kč místo původních 3 759 Kč (úspora 752 Kč) Klávesnice s vlastním malým displejem, kam můžete nahrát vlastní GIF – kus, který v této cenovce stěží potkáte Jakub Kárník Publikováno: 15.5.2026 12:00 Mechanické klávesnice s LCD displejem byly ještě nedávno doménou prémiových modelů za 6 tisíc a víc. Akko 5098B Prunus Lannesiana se ale s kódem ALZADNY20 dostala na 3 007 Kč a v této cenovce vám nabídne kombinaci, kterou jinde stejně neuvidíte – bezdrátovou mechaniku s vyměnitelnými spínači, vlastním displejem na nahrávání GIFů a baterií s kapacitou 8 000 mAh. Co dostanete za 3 tisíce Co stojí za zmínku Verdikt Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete mechanickou klávesnici s něčím navíc a baví vás přizpůsobovat si vzhled.⚠️ Zvažte, pokud chcete tichou pracovní klávesnici – Akko CS spínače Piano Pro jsou primárně herní.💡 Za 3 007 Kč je to bezdrátová mechanika s 98 klávesami (včetně numerické), hotswap sockety a třemi režimy připojení. Co dostanete za 3 tisíce Hlavní lákadlo je TFT LCD displej s rolovacím kolečkem v pravém horním rohu. Přes desktopovou aplikaci Akko Cloud Driver na něj nahrajete vlastní GIFy, statické obrázky nebo informace o systému. Rolovacím kolečkem si pak rychle nastavíte hlasitost, ovládáte přehrávání médií nebo přepínáte funkce. 98 kláves včetně numerického bloku znamená kompaktní rozložení, které se vejde i na menší stůl a přitom nepřijdete o čísla pro tabulky. Klávesnice používá Gasket-mounted konstrukci s PORON pěnou, což v praxi znamená měkčí, tlumenější odezvu při psaní oproti levným mechanikám. Spínače Akko V3 Piano Pro jsou předinstalované, ale díky hotswap socketům je můžete kdykoli vyměnit za jiné bez pájení – Cherry MX, Gateron, nebo cokoli kompatibilního. Klávesy jsou z odolného PBT plastu s dvojitým výliskem, takže popisky zůstanou i po letech. Tři způsoby připojení – 2,4 GHz dongle pro hraní, Bluetooth pro tablet nebo telefon, USB-C kabel pro maximální stabilitu. Co stojí za zmínku Z uživatelských zkušeností se v komunitě Reddit objevují dvě realistické poznámky. Za prvé – nahrávání GIFů na displej je pomalé. Plnoplošný GIF (172 × 320 px) může uploadovat 10 až 20 minut. Není to vada, ale spíš omezení vnitřního čipu klávesnice. Pro reálné použití to není problém, GIF tam nahrajete jednou a víc to neřešíte, ale stojí za to to vědět dopředu. Druhý detail – pokud máte na PC SignalRGB nebo jiný RGB ovládací software, musíte ho při uploadu GIFu vypnout, jinak proces selže. Toto je v komunitě dobře zdokumentované řešení. Baterie 8 000 mAh je naopak silná stránka – při normálním používání s RGB až 3 týdny na nabití, bez podsvícení ještě déle. Rychlé 2A nabíjení přes USB-C plně nabije za pár hodin. Verdikt Akko 5098B Prunus Lannesiana za 3 007 Kč je klávesnice pro lidi, kteří chtějí mechaniku s charakterem. Estetika čerpá z japonského motivu třešňových květů, kombinuje růžovou s bílou. Pro hráče, kteří přepínají mezi PC, tabletem a telefonem, je výhodou trojí připojení a hotswap pro budoucí ladění zvuku úhozu. Vyplatí se podle vás u klávesnice malý displej a GIFy, nebo to považujete za zbytečnou gimmick funkci? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…