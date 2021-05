Chcete od Air Bank pivko za věrnost? Takhle to jde přes aplikaci

Populární česká banka si pro své klienty připravila malý symbolický bonus u příležitosti rozvolňování protiepidemických opatření. Air Bank se rozhodla pozvat všechny své klienty lidově řečeno na jedno rozvolněné. Nemusí přitom jít nutně o pivo, bonusem klidně můžete pokrýt i limonádu nebo třeba zákusek. Pointou je, že banka svým zákazníkům při platbě přes mobilní aplikaci vrátí zpět na účet 35 korun.

“Návod na příjemné rozvolnění je jednoduchý. Zapněte si v aplikaci My Air naši speciální odměnu, ťukněte si na zahrádce své oblíbené restaurace, hospody či kavárny čímkoliv, co máte rádi, a zaplaťte naší kartou. My vám pak vrátíme na účet až 35 Kč. Dát si můžete pivo, limo nebo cokoliv, co je libo. Důležité je, abyste si společné chvíle vychutnali, jak nejlépe umíte. Po měsících omezení to půjde určitě samo,” vysvětluje Air Bank princip svého příspěvku na jedno rozvolněné. Pozvání platí od 17:00 pátku 21. května do půlnoci neděle 23. května.

Už jste byli po rozvolnění na pivo? Zdražili vám ho?

Zdroj: Air Bank