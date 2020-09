Přístup do mobilního bankovnictví bez hesla? Air Bank má fajn vychytávku

Jaké údaje vyžaduje mobilní aplikace vaší banky při přihlašování k účtu? Požadavky se u různých institucí liší. Někdy jsou skoro až otravně složité, jindy to jde velmi jednoduše a to i při zachování maximální bezpečnosti. Aktuálně to dokazuje banka Air Bank, která zavádí přihlášení do mobilní aplikace My Air úplně bez hesla, jen přes QR kód. Samozřejmě to ale není jen tak, uživatel musí být současně u počítače. Skrze internetové bankovnictví může vygenerovat QR kód, který pak stačí načíst zmíněnou aplikací. V podstatě na jedno až dvě kliknutí je uživatel přihlášený.

„Od začátku se snažíme poskytovat klientům uživatelsky přívětivé inovace, které jim usnadní každodenní život. Novou možností přihlášení dokazujeme, že i při zachování vysokých bezpečnostních standardů je možné nabídnout elegantně jednoduchá řešení,“ komentuje novinku v oblasti mobilního bankovnictví Filip Zavřel, vedoucí oddělení Každodenní finanční služby Air Bank.

QR kód pro aplikaci My Air je nově umístěn přímo na přihlašovací stránce internetového bankovnictví Air Bank. Klientům stačí jednoduše načíst kód aplikací My Air (nebo třeba i přes čtečku QR kódů). Další údaje typu přihlašovací jméno nebo heslo už zadávat nemusí, protože jejich identitu ověří spárovaná aplikace. Toto přihlášení je tak v souladu s bezpečnostními požadavky směrnice PSD2 o platebních službách.

Jak se přes mobil přihlašujete do bankovnictví vy?

Zdroj: TZ Air Bank