24jádrový Intel, RTX 5070 a 32 GB RAM! Tento Acer Predator zlevnil o 4,5 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Acer Predator Helios Neo 16 AI je výkonný 16" herní notebook s 24jádrovým Intel Core Ultra 9 275HX, grafikou RTX 5070 (115 W), 32 GB DDR5 a 1TB SSD; displej je matný IPS s rozlišením 2,5K a 240 Hz S kódem ALZADNY10 vyjde na 40 491 Kč místo původních 44 990 Kč – sleva 4 499 Kč Dodává se bez operačního systému, takže k ceně připočtěte Windows; zato nabízí skvělou rozšiřitelnost paměti i disků Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Sháníte výkonný herní notebook a chcete za peníze co nejvíc syrové síly? Acer Predator Helios Neo 16 AI teď s kódem ALZADNY10 stojí 40 491 Kč. A má jeden trumf, který zahraniční recenze tomuto modelu kupodivu vyčítaly – jen v jiné verzi. POŘÍDIT ZA 40 491 KČ Rychlé shrnutí:✅ Skvělá volba, když chcete co nejvíc herního i pracovního výkonu za peníze a oceníte rozšiřitelnost – dva sloty na RAM (až 64 GB) i dva na disky.⚠️ Mějte na paměti, že notebook nemá operační systém, váží 2,7 kg s 230W cihlou, baterie vydrží jen kolem 4,5 hodiny a videopaměť grafiky je 8 GB.💡 Za 40 491 Kč s kódem ALZADNY10 dostanete víc syrového výkonu než u tenkých 14″ strojů za stejné peníze. Matný displej, který obchází slavnou kritiku Tady je zajímavý zvrat. Zahraniční testy tenhle Predator chválily za výkon, ale strhaly jeho OLED displej – prý jeden z nejlesklejších, co kdy naměřily, k tomu blikání (PWM), které unavuje oči. Jenže tahle konkrétní verze OLED nemá: dostala matný IPS panel s rozlišením 2,5K (2560 × 1600), 240 Hz a jasem 500 nitů, který pokrývá 100 % DCI-P3. Jinými slovy uniká přesně těm dvěma věcem, kvůli kterým recenzenti lamentovali – odleskům i blikání. Pod kapotou je 24jádrový Intel Core Ultra 9 275HX, jeden z nejvýkonnějších mobilních procesorů, a grafika RTX 5070 se 115W limitem, tedy víc šťávy než u tenkých ultrabooků se stejnou kartou. Za podobné peníze už lze sehnat nejlevnější modely s RTX 5070 Ti, ale zase budou mít méně výkonný procesor. Doplňuje je 32 GB DDR5 a 1TB SSD. Velkým plusem oproti štíhlé konkurenci je rozšiřitelnost: dva sloty na paměť (až 64 GB) a dva sloty M.2, takže RAM i disk si časem v klidu přidáte. Nechybí Thunderbolt 4, HDMI 2.1, ethernet 2,5 Gb/s, Wi-Fi 6E, plnohodnotná numerická klávesnice ani RGB podsvícení. CHCI TENTO PREDATOR S čím do toho jdete Pár věcí ale skousnout musíte. Notebook se prodává bez operačního systému, takže buď máte vlastní licenci Windows, dokoupíte ji, nebo zvolíte Linux. Tělo je s 2,7 kg a 230W cihlou pořádný špalek – na cesty se moc nehodí a nabíjet přes USB-C nejde. Baterie vydrží jen kolem 4,5 hodiny, takže bez zásuvky daleko nedojedete. Grafika má 8GB videopaměť, která na nejvyšší detaily s ray tracingem do budoucna nemusí stačit, a procesor se pod plnou zátěží šplhá přes 90 °C, čemuž odpovídá i hlučnost ventilátorů. A jako u většiny herních strojů chybí krytka webkamery. Jako přenosný společník na cesty Predator neobstojí, ale to po něm nikdo nechce. Jako výkonné herní a pracovní centrum, které navíc snadno vylepšíte a nezatěžuje oči lesklým OLEDem, je ale za 40 491 Kč pádná nabídka. CHCI UŠETŘIT 4 499 KČ Vsadili byste na výkon a rozšiřitelnost, nebo dáte přednost lehkému a tenkému tělu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce alza Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025