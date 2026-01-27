TOPlist

Wi-Fi 7 router s 6GHz pásmem pod 3,5 tisíce! Acer Predator T7 v Česku citelně zlevnil

  • Acer Predator Connect T7 je WiFi 7 router s rychlostí až 10 755 Mb/s
  • Tri-band pokrývá pásma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz současně
  • S kódem ALZADNY15 stojí 3 399 Kč místo běžných 3 999 Kč

Jakub Kárník
27.1.2026 14:00
acer router jpg

Pořádné WiFi 7 routery zatím stojí majlant. Acer Predator Connect T7 je jedna z mála výjimek – podporuje nejnovější standard za cenu běžných routerů, které neumí 6GHz pásmo. Herní značka Predator naznačuje cílovou skupinu, ale využijete ho i bez konzole.

WiFi 7 za super cenu

Router pracuje v režimu tri-band – současně vysílá na 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Teoretická rychlost je až 10 755 Mb/s, nechybí podpora MU-MIMO a OneMesh pro rozšíření sítě extendery. Hardware má 1 GB RAM a 512 MB flash. Porty jsou skromnější – 1× WAN, 2× LAN a 1× USB 2.0. Na domácnost stačí, ale pokud potřebujete víc drátových zařízení, budete řešit switch.

Snadné nastavení, slabší dokumentace

Na Alze má router 4,3 z 5 od 9 zákazníků. Chválí jednoduchou instalaci, rychlost a to, že podsvícení jde na noc vypnout. Kritika míří na slabší signál (kompaktní mesh design = menší antény), dlouhý restart a minimum pokročilých nastavení. Jeden uživatel řešil problémy s VR komunikací mezi zařízeními – technická dokumentace je slabá.

Jak to shrnul jeden recenzent: „Nejlevnější WiFi 7 při té rychlosti na trhu.“ Běžná cena činí 3 999 Kč, se slevovým kódem ALZADNY15 teď pořídíte za 3 399 Kč. Pokud chcete WiFi 7 bez přeplacení a vystačíte si s jednodušším nastavením, je to rozumná volba.

Už máte doma zařízení s podporou WiFi 7, nebo zatím počkáte?

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

