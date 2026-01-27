Wi-Fi 7 router s 6GHz pásmem pod 3,5 tisíce! Acer Predator T7 v Česku citelně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Acer Predator Connect T7 je WiFi 7 router s rychlostí až 10 755 Mb/s Tri-band pokrývá pásma 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz současně S kódem ALZADNY15 stojí 3 399 Kč místo běžných 3 999 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.1.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Pořádné WiFi 7 routery zatím stojí majlant. Acer Predator Connect T7 je jedna z mála výjimek – podporuje nejnovější standard za cenu běžných routerů, které neumí 6GHz pásmo. Herní značka Predator naznačuje cílovou skupinu, ale využijete ho i bez konzole. WiFi 7 za super cenu Router pracuje v režimu tri-band – současně vysílá na 2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Teoretická rychlost je až 10 755 Mb/s, nechybí podpora MU-MIMO a OneMesh pro rozšíření sítě extendery. Hardware má 1 GB RAM a 512 MB flash. Porty jsou skromnější – 1× WAN, 2× LAN a 1× USB 2.0. Na domácnost stačí, ale pokud potřebujete víc drátových zařízení, budete řešit switch. KOUPIT NA ALZE Snadné nastavení, slabší dokumentace Na Alze má router 4,3 z 5 od 9 zákazníků. Chválí jednoduchou instalaci, rychlost a to, že podsvícení jde na noc vypnout. Kritika míří na slabší signál (kompaktní mesh design = menší antény), dlouhý restart a minimum pokročilých nastavení. Jeden uživatel řešil problémy s VR komunikací mezi zařízeními – technická dokumentace je slabá. Jak to shrnul jeden recenzent: „Nejlevnější WiFi 7 při té rychlosti na trhu.“ Běžná cena činí 3 999 Kč, se slevovým kódem ALZADNY15 teď pořídíte za 3 399 Kč. Pokud chcete WiFi 7 bez přeplacení a vystačíte si s jednodušším nastavením, je to rozumná volba. Už máte doma zařízení s podporou WiFi 7, nebo zatím počkáte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce alza slevy Wi-Fi router Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025