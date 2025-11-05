Tento Acer je asi nejvýhodnější notebook na trhu. Má RTX 5060, ale také jeden zásadní problém Hlavní stránka Zprávičky Acer Nitro V 16 AI zlevnil z 31 990 Kč na 24 990 Kč v Black Friday RTX 5060 8GB + Ryzen 5 240 – možná nejlepší poměr cena/výkon v gaming noteboocích Ale pozor: GPU běží na nižší wattáži a adaptér nestačí udržet baterii při intenzivním hraní Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.11.2025 20:00 2 komentáře 2 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu herního notebooku Acer Nitro V 16 AI z původních 31 990 Kč na 24 990 Kč. Jde o jeden z nejlevnějších notebooků s Nvidia RTX 5060 a procesorem AMD Ryzen 5 240 na českém trhu. Podle zahraničních recenzí (WIRED, CNET) nabízí vynikající poměr cena/výkon, ale má dva zásadní kompromisy – uškrcenou GPU na 85 W místo plných 115 W a 135W adaptér, který nestačí udržet baterii při hraní v maximálním výkonu. Za 25 tisíc to ale pořád může být zajímavá nabídka. RTX 5060 na nižší wattáži: Co to znamená v praxi Problém s adaptérem: Baterie se vybíjí při hraní Co funguje dobře? Co chybí nebo je slabé Pro koho to má smysl Závěr: Dobrý deal s kompromisy RTX 5060 na nižší wattáži: Co to znamená v praxi Acer Nitro V 16 AI má na papíře RTX 5060 8 GB, což zní skvěle. Problém je, že GPU běží na 85 W místo maximálních 115 W. Z druhé strany však existují ještě horší varianty laptopů s touto kartou. Některé mají totiž jen 65W verzi, která je opravdu slabá, třeba tento Lenovo LOQ. CNET to přímo testoval proti Lenovo Legion 5i (RTX 5060 na 115 W, ale stojí o 5 tisíc víc). V Guardians of the Galaxy (1080p, High) dosáhl Acer průměrně 133 fps, zatímco Lenovo s plným RTX 5060 na 115W měl 195 fps. To je rozdíl 47 %. V Shadow of the Tomb Raider (1080p, Highest) byl Acer na 143 fps, Lenovo na 172 fps – rozdíl 20 %. V Assassin’s Creed Shadows (1080p, High) byl však Acer dokonce nejrychlejší s 62 fps, ale jen těsně před Lenovem s 61 fps. Problém s adaptérem: Baterie se vybíjí při hraní Druhý zásadní problém objevil WIRED: 135W adaptér nestačí udržet baterii nabitou při hraní v Performance nebo Turbo módu. Ve hrách jako Cyberpunk 2077 se baterie vybíjí i když je notebook zapojený do zásuvky. Teprve když systém automaticky přepne do Balanced módu (při poklesu na 40 % baterie), nabíjení funguje. CHCI ACER V AKCI WIRED píše: „To je špatné. Acer by neměl prodávat produkt, který nedokáže dělat věci, které kupující předpokládají. Pokud nemůže dodat vyšší wattáž adaptéru, měl by aspoň zakázat Turbo mód nebo přidat upozornění.“ CPU-heavy hry jako Marvel Rivals problém nemají, ale AAA tituly s vysokou zátěží GPU ano. Pozitivum? Rozdíl mezi Balanced a Turbo módem je jen 5-6 % ve výkonu, což většina hráčů ani nepozná. A Turbo mód je hlučný, takže ho stejně nebudete chtít používat. Ale jde o princip – za 25 tisíc byste čekali, že notebook zvládne plný výkon bez kompromisů. Co funguje dobře? Nemáme ale jen špatné zprávy. 16″ WUXGA (1920×1200) displej se 180Hz je pro gaming skvělý. Není to 4K, ale pro RTX 5060 na 85 W je Full HD+ ideální rozlišení. Jas 300 nitů je průměr, barevné pokrytí 45% NTSC taky není extra super, ale pro gaming to stačí. CHCI ACER V AKCI Porty: USB-C 3.2 Gen 2, 3× USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, microSD slot, Ethernet, audio jack. Chybí Thunderbolt 4 nebo USB4, ale pro gaming to není kritické. Klávesnice má podsvícení a numerický blok. Touchpad je podle WIRED překvapivě dobrý. Co chybí nebo je slabé Obě recenze se shodují na slabých místech: Reproduktory – slabé, chybí basy. DTS:X Ultra na papíře zní dobře, ale hardware nestačí Webkamera – 720p, nekvalitní Displej má špatné barevné pokrytí – WIRED píše: „Je to chvíli, co jsem testoval tak špatné barevné pokrytí. Není to pro kreativní práci.“ Žádná biometriky – ani IR kamera, ani čtečka otisků Pro koho to má smysl Acer Nitro V 16 AI za 24 990 Kč dává smysl, pokud: Hrajete na 1080p/1200p – RTX 5060 na 85 W stačí s upscalingem Chcete nejlepší cena/výkon – za 25 tisíc je to pořád solidní deal Potřebujete 16″ displej – větší než běžných 15,6″ Gaming je pro vás priorita – ne kreativní práce (špatné barevné pokrytí) Naopak nedává smysl, pokud: Chcete maximální výkon RTX 5060 – za vyšší peníze seženete Lenovo Legion s plnými 115 W Potřebujete notebook pro video editing – barevné pokrytí je špatné Očekáváte prémiový zážitek – reproduktory, webkamera a displej jsou průměr Závěr: Dobrý deal s kompromisy Acer Nitro V 16 AI za 24 990 Kč je asi nejvýhodnější notebook v této cenové kategorii, ale není to dokonalý produkt. Uškrcená RTX 5060 na 85 W a 135W adaptér, který nestačí udržet baterii, jsou zásadní kompromisy. Ale za 25 tisíc dostanete 16″ displej s 180Hz, slušné chlazení a výkon, který stačí na 1080p gaming s upscalingem. CHCI ACER V AKCI Pokud máte rozpočet 25 tisíc a chcete největší možnou úhlopříčku s RTX 5060, tohle je rozumná volba. Jen si buďte vědomi kompromisů. Co říkáte na tento notebook? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář acer akce alza Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.