Chcete 200Hz monitor za méně než 2 tisíce? Alza teď zlevnila tenhle Acer, kde je háček?

Acer Nitro Gaming KG241Y s 200Hz obnovovací frekvencí lze pořídit za 1 938 Kč pro členy AlzaPlus+
Monitor nabízí 23,8" VA panel s Full HD rozlišením a 1ms odezvou pro plynulé hraní
Roční členství AlzaPlus+ vychází na 299 Kč a přináší doručení zdarma na více než 25 000 míst

Adam Kurfürst
Publikováno: 23.1.2026 20:00

Hledáte levný herní monitor s vysokou obnovovací frekvencí? Na Alze právě najdete 23,8″ Acer Nitro Gaming KG241Y, který za běžných okolností stojí 2 280 Kč, ale členové programu AlzaPlus+ jej mohou získat za 1 938 Kč. Za tuto částku dostanete 200Hz panel s 1ms odezvou, což je v této cenové kategorii neobvyklá kombinace.

VA panel s vysokou obnovovací frekvencí

Monitor využívá VA panel s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, který oproti levnějším TN panelům nabízí lepší podání černé barvy díky vyššímu kontrastnímu poměru. Obnovovací frekvence 200 Hz v kombinaci s 1ms odezvou (GTG) zajistí plynulé zobrazení rychlých scén v akčních hrách. Pro synchronizaci snímkové frekvence s grafickou kartou slouží technologie AMD FreeSync Premium.

Maximální jas činí 250 cd/m², což je hodnota vhodná pro místnosti bez přímého slunečního světla. Matný povrch displeje eliminuje odrazy, takže nebudete rušeni odlesky z oken nebo osvětlení. Monitor disponuje LED podsvícením a funkcemi pro ochranu zraku – filtrem modrého světla a technologií Flicker-free.

Konektivita a praktické funkce

Pro připojení k počítači nebo herní konzoli slouží DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0. Monitor podporuje montáž na zeď či rameno díky VESA 100×100, případně můžete využít dodávaný stojan s možností naklápění. Funkce PiP (Picture in Picture) umožňuje zobrazit malé okno s druhým zdrojem obrazu, zatímco PbP (Picture by Picture) rozdělí obrazovku na dvě poloviny pro práci se dvěma zařízeními současně.

CHCI MONITOR ACER V AKCI

Rozměry monitoru činí 54 × 41 × 23 cm a váží 3,2 kg. Z hlediska energetické náročnosti spadá do třídy F v SDR režimu se spotřebou 22 kWh/1000 hodin provozu.

Co je AlzaPlus+ a vyplatí se?

Program AlzaPlus+ nabízí doručení zdarma na více než 25 000 odběrných míst včetně AlzaBoxů, poboček Zásilkovny, PPL Parcel Shopů nebo České pošty. Roční členství stojí 299 Kč (tedy 25 Kč měsíčně), měsíční varianta vychází na 59 Kč. Výhodou je absence minimální hodnoty objednávky – doručení zdarma získáte i při nákupu drobnosti za pár korun. Členství lze kdykoliv zrušit.

Pro koho je monitor vhodný?

Acer Nitro Gaming KG241Y cílí na nenáročné hráče, kteří chtějí vysokou obnovovací frekvenci za minimální cenu. Full HD rozlišení na 24″ úhlopříčce poskytuje dostatečnou ostrost a není tak náročné na výkon grafické karty jako vyšší rozlišení. Monitor se hodí především pro kompetitivní hry typu CS2, Valorant nebo Fortnite, kde oceníte rychlou odezvu a plynulost obrazu.

KOUPIT 200Hz MONITOR ACER

Naopak pro práci s grafikou, úpravu fotografií nebo sledování filmů existují vhodnější alternativy – jas 250 nitů je relativně nízký a VA panely obecně nedosahují takové barevné přesnosti jako IPS. Pokud hledáte monitor primárně pro kancelářskou práci, 200Hz frekvence vám nic nepřinese a můžete sáhnout po levnějším modelu.

Zaujal vás tento herní monitor za necelé dva tisíce?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi