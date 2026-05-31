Acer útočí na produktivitu: Nové tablety Iconia Duo nabídnou až 14" OLED a režim monitoru

  • Acer nově představil hned trojici Android tabletů
  • Nás nejvíce zaujal největší z nich, a to díky 14" OLED obrazovce s poměrem stran 3:2
  • Také zbylé dvě novinky si ale určitě své obecenstvo najdou

Vašek Švec
31.5.2026 10:00
Tablet se 14" OLED obrazovkou

Společnost Acer možná nikdy nepatřila mezi nejvýraznější výrobce tabletů s Androidem, tomuto odvětví se však věnuje již dlouho. Nově představené kousky v rámci Computexu 2026 pak naznačují, že to výrobce s daným odvětvím možná myslí vážněji, než kdy dřív. Mezi třemi novinkami je například tablet se 14″ OLED obrazovkou či jeho o něco menší 12,2″ bráška.

Tablet se 14″ OLED obrazovkou? Sem s ním!

Začít musíme u největší a z našeho pohledu nejzajímavější novinky. Tou je tablet Acer Iconia Duo S14. Tablet pohání Mediatek Dimensity 8300 – tedy sice starší ale stále solidně výkonný čipset vyšší-střední třídy. Sekunduje mu 8 GB LPDDR5 RAM a až 256GB blíže nespecifikované UFS úložiště. Stejně jako všechny ostatní novinky, také Acer Iconia Duo S14 běží na operačním systému Android 16.

Jedná se o tablet se 14″ OLED obrazovkou a poměru stran 3:2. Rozlišení zde činí krásných 2,8k a obnovovací frekvence obrazu dosahuje 120 Hz. Škoda jen nižšího jasu 400 nitů, kvůli kterému nepůjde o úplně ideální zařízení pro práci venku na slunci. Co je ovšem velmi zajímavé je přítomnost hned dvou USB-C a podpory DisplayPort výstupu ale i vstupu. Díky tomu lze tablet například na cestách velmi snadno používat jako externí monitor k notebooku.

O solidní zvukový přednes by se měla postarat hned čtveřice reproduktorů a 10 000mAh baterie zase zaručí až 10 hodin aktivního používání na jedno nabití. Hmotnost zde činí 730 gramů. Pro zajištění vysoké produktivity pak bude mít výrobce v nabídce také odnímatelnou klávesnici, magenticky připojitelný stojánek či aktivní stylus.

Dva menší sourozenci

Hlavní hvězdu pak na trh doprovodí dva menší, sourozenci. Vybavenější Acer Iconia Duo S12 nabídne rovněž OLED panel, avšak o velikosti 12,2″. Poměr stran zůstává zachován, tedy 3:2. Výkon zde zajišťuje čip střední třídy Mediatek Dimensity 7400, rovněž podporovaný 8GB LPDDR5 RAM a až 256GB úložištěm. Také bude k dispozici klávesnice, stojánek a stylus jako volitelné příslušenství.

Nejlevnější z trojice novinek v podobě tabletu Acer Iconia Duo D12 pak nabídne rovněž 12,2″ obrazovku, avšak zde se již jedná o IPS panel o rozlišení 2400 x 1600 px. O výkon se stará Helio G99 s 8GB LPDDR4 RAM, což naznačuje, že půjde o zařízení orientované spíše na méně náročné zákazníky. I přesto ale nechybí možnost dokoupit klávesnici, stojánek a dokonce ani aktivní stylus, což se mezi levnými modely moc často nevidí.

Kompletní seznam dosud známých parametrů si můžete prohlédnout níže. Novinky by na trh měly dorazit ve třetím čtvrtletí letošního roku. Konkrétní cena ani dostupnost na našem trhu zatím nejsou známy, dosud je potvrzen pouze jejich příchod do Evropy.

Parametry nových tabletů Acer Iconia Duo

Acer Iconia Duo S14Acer Iconia Duo S12Acer Iconia Duo D12
ModelS14-11MS12-11MD12-11M
Operační systémAndroid 16Android 16Android 16
ProcesorMediaTek Dimensity 8300
2.2 GHz Osmijádrový		MediaTek Dimensity 7400
2.6 GHz Osmijádrový		MediaTek Helio G99
2.2 GHz Osmijádrový
Operační paměť (RAM)8 GB LPDDR58 GB LPDDR58 GB LPDDR4
ÚložištěAž 256 GB UFSAž 256 GB UFS128 GB UFS
Displej14.2″ 2880 x 1840 OLED, 400 nitů, poměr stran 3:2, DCI-P3 100%12.2″ 2800 x 1840 OLED, 600 nitů, poměr stran 3:2, DCI-P3 100%12.2″ 2400 x 1600 IPS, WQXGA, poměr stran 3:2
Fotoaparát8 MP přední, 13 MP zadní8 MP přední, 13 MP zadní5 MP přední, 8 MP zadní
AudioČtyři vestavěné stereo reproduktoryDva vestavěné stereo reproduktoryDva vestavěné stereo reproduktory
PortyDva USB Type-C, microSD slotJeden USB Type-C, microSD slotJeden USB Type-C, microSD slot
Baterie38 Wh 10000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodin30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodin30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodin
Síťové připojeníWi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2, GPSWi-Fi 6, Bluetooth® 5.3, GPSWi-Fi 6, Bluetooth® 5.2
Rozměry a hmotnost311 (Š) x 217.1 (H) x 6.2 (V) mm
Hmotnost: 0.73 kg		271.65 (Š) x 183.13 (H) x 6.5 (V) mm
Hmotnost: 0.58 kg		277.75 (Š) x 191.34 (H) x 7.5 (V) mm
Hmotnost: 0.62 kg
Příslušenství (volitelné)Magnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesniceMagnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesniceMagnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesnice

Našli byste pro tablet se 14″ OLED obrazovkou využití?

Zdroj: TZ

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

