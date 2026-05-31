Acer útočí na produktivitu: Nové tablety Iconia Duo nabídnou až 14" OLED a režim monitoru Hlavní stránka Zprávičky Acer nově představil hned trojici Android tabletů Nás nejvíce zaujal největší z nich, a to díky 14" OLED obrazovce s poměrem stran 3:2 Také zbylé dvě novinky si ale určitě své obecenstvo najdou Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 31.5.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Společnost Acer možná nikdy nepatřila mezi nejvýraznější výrobce tabletů s Androidem, tomuto odvětví se však věnuje již dlouho. Nově představené kousky v rámci Computexu 2026 pak naznačují, že to výrobce s daným odvětvím možná myslí vážněji, než kdy dřív. Mezi třemi novinkami je například tablet se 14″ OLED obrazovkou či jeho o něco menší 12,2″ bráška. Tablet se 14" OLED obrazovkou? Sem s ním! Dva menší sourozenci Parametry nových tabletů Acer Iconia Duo Tablet se 14″ OLED obrazovkou? Sem s ním! Začít musíme u největší a z našeho pohledu nejzajímavější novinky. Tou je tablet Acer Iconia Duo S14. Tablet pohání Mediatek Dimensity 8300 – tedy sice starší ale stále solidně výkonný čipset vyšší-střední třídy. Sekunduje mu 8 GB LPDDR5 RAM a až 256GB blíže nespecifikované UFS úložiště. Stejně jako všechny ostatní novinky, také Acer Iconia Duo S14 běží na operačním systému Android 16. Jedná se o tablet se 14″ OLED obrazovkou a poměru stran 3:2. Rozlišení zde činí krásných 2,8k a obnovovací frekvence obrazu dosahuje 120 Hz. Škoda jen nižšího jasu 400 nitů, kvůli kterému nepůjde o úplně ideální zařízení pro práci venku na slunci. Co je ovšem velmi zajímavé je přítomnost hned dvou USB-C a podpory DisplayPort výstupu ale i vstupu. Díky tomu lze tablet například na cestách velmi snadno používat jako externí monitor k notebooku. O solidní zvukový přednes by se měla postarat hned čtveřice reproduktorů a 10 000mAh baterie zase zaručí až 10 hodin aktivního používání na jedno nabití. Hmotnost zde činí 730 gramů. Pro zajištění vysoké produktivity pak bude mít výrobce v nabídce také odnímatelnou klávesnici, magenticky připojitelný stojánek či aktivní stylus. Dva menší sourozenci Hlavní hvězdu pak na trh doprovodí dva menší, sourozenci. Vybavenější Acer Iconia Duo S12 nabídne rovněž OLED panel, avšak o velikosti 12,2″. Poměr stran zůstává zachován, tedy 3:2. Výkon zde zajišťuje čip střední třídy Mediatek Dimensity 7400, rovněž podporovaný 8GB LPDDR5 RAM a až 256GB úložištěm. Také bude k dispozici klávesnice, stojánek a stylus jako volitelné příslušenství. Nejlevnější z trojice novinek v podobě tabletu Acer Iconia Duo D12 pak nabídne rovněž 12,2″ obrazovku, avšak zde se již jedná o IPS panel o rozlišení 2400 x 1600 px. O výkon se stará Helio G99 s 8GB LPDDR4 RAM, což naznačuje, že půjde o zařízení orientované spíše na méně náročné zákazníky. I přesto ale nechybí možnost dokoupit klávesnici, stojánek a dokonce ani aktivní stylus, což se mezi levnými modely moc často nevidí. Kompletní seznam dosud známých parametrů si můžete prohlédnout níže. Novinky by na trh měly dorazit ve třetím čtvrtletí letošního roku. Konkrétní cena ani dostupnost na našem trhu zatím nejsou známy, dosud je potvrzen pouze jejich příchod do Evropy. Parametry nových tabletů Acer Iconia Duo Acer Iconia Duo S14Acer Iconia Duo S12Acer Iconia Duo D12ModelS14-11MS12-11MD12-11MOperační systémAndroid 16Android 16Android 16ProcesorMediaTek Dimensity 83002.2 GHz OsmijádrovýMediaTek Dimensity 74002.6 GHz OsmijádrovýMediaTek Helio G992.2 GHz OsmijádrovýOperační paměť (RAM)8 GB LPDDR58 GB LPDDR58 GB LPDDR4ÚložištěAž 256 GB UFSAž 256 GB UFS128 GB UFSDisplej14.2″ 2880 x 1840 OLED, 400 nitů, poměr stran 3:2, DCI-P3 100%12.2″ 2800 x 1840 OLED, 600 nitů, poměr stran 3:2, DCI-P3 100%12.2″ 2400 x 1600 IPS, WQXGA, poměr stran 3:2Fotoaparát8 MP přední, 13 MP zadní8 MP přední, 13 MP zadní5 MP přední, 8 MP zadníAudioČtyři vestavěné stereo reproduktoryDva vestavěné stereo reproduktoryDva vestavěné stereo reproduktoryPortyDva USB Type-C, microSD slotJeden USB Type-C, microSD slotJeden USB Type-C, microSD slotBaterie38 Wh 10000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodin30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodin30.4 Wh 8000 mAh 3.8V 2-článková Li-ion, výdrž až 10 hodinSíťové připojeníWi-Fi 6E, Bluetooth® 5.2, GPSWi-Fi 6, Bluetooth® 5.3, GPSWi-Fi 6, Bluetooth® 5.2Rozměry a hmotnost311 (Š) x 217.1 (H) x 6.2 (V) mmHmotnost: 0.73 kg271.65 (Š) x 183.13 (H) x 6.5 (V) mmHmotnost: 0.58 kg277.75 (Š) x 191.34 (H) x 7.5 (V) mmHmotnost: 0.62 kgPříslušenství (volitelné)Magnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesniceMagnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesniceMagnetický stojánek (kickstand), aktivní stylus, odnímatelná klávesnice Našli byste pro tablet se 14″ OLED obrazovkou využití? Zdroj: TZ O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer Android 16 Android tablet MediaTek Tablet Mohlo by vás zajímat POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Konečně pořádný malý tablet s Androidem. Lenovo Legion Tab Gen 3 překvapí výkonem i cenou Jakub Kárník 8.1.2025 Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Tohle vylepšení ocení každý. Odemykání telefonu bude ještě jednodušší Libor Foltýnek 20.12.2024 MediaTek představil procesor snů! Dostanou ho telefony střední třídy, první bude Xiaomi Jakub Kárník 23.12.2024