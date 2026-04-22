Tenhle notebook Acer zlevnil pod 10 tisíc! Má solidní IPS displej, 512GB SSD disk a Windows 11 Home

Acer Aspire Lite je 15,6palcový základní notebook pro domácí použití s Full HD displejem, 8 GB RAM a 512GB SSD Původně 9 990 Kč, s kódem ALZADNY5 za 9 491 Kč — a navíc Norton Internet Security v hodnotě 499 Kč zdarma Není to stroj na hry ani video střih — ale pro kancelářskou práci, web a Netflix je to v téhle cenovce jedna z nejsmysluplnějších voleb Jakub Kárník Publikováno: 22.4.2026 06:00

Notebooků za méně než deset tisíc je na trhu dnes naštěstí pořád dost, jenže značná část z nich má buď zoufale malé úložiště, směšnou RAM, nebo strašlivý TN displej. Acer Aspire Lite je na Alze za 9 491 Kč po uplatnění kódu ALZADNY5 a drží rozumnou střední cestu — ne zázrak, ale poctivý stroj pro domácnost, babičku, studenta na střední škole nebo jako druhý notebook do kuchyně. Pro koho má notebook smysl S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte levný notebook pro základní kancelářskou práci, surfování po webu a sledování videa. Má slušný 15,6″ Full HD displej s antireflexní úpravou a 512GB SSD.⚠️ Zvažte, že procesor Intel Core 3 N355 je čistě úsporný čip — jen 8 Efficient jader, žádná Performance jádra. Na střih videa, náročnější fotoeditor ani hry to není. A plastová konstrukce nepůsobí prémiově.💡 Za 9 491 Kč dostanete 15,6″ IPS Full HD displej, 8 GB DDR5 RAM, 512GB NVMe SSD, 8jádrový procesor s boostem až 3,9 GHz, tichý chod, Windows 11 Home a hmotnost pouhých 1,53 kg.

Pro koho má notebook smysl V recenzích se opakuje jedna věta — „pořízeno pro rodiče" nebo „pro paní spokojenost". A přesně to tenhle notebook zvládne. Full HD IPS displej s antireflexní úpravou je v téhle cenové kategorii slušný standard a velikost 15,6 palce se hodí pro lidi, kteří na stole chtějí velký zobrazovací prostor a nepotřebují vozit notebook denně v batohu. Hmotnost 1,53 kg je přesto pořád rozumná. 8 GB DDR5 RAM a 512GB NVMe SSD jsou v této cenovce velmi férová kombinace — mnoho konkurentů pod desítkou nabídne jen 4 GB nebo eMMC úložiště se 128 GB. Na Windows 11, několik záložek v prohlížeči a Office to bez problémů stačí. Uživatelé také chválí tichý chod a celkovou výdrž baterie při běžném použití. Na klávesnici najdete tlačítko Copilot pro přístup k AI asistentovi Microsoftu — je to součást moderního Windows rozhraní, byť bez specializovaného NPU čipu pro plné Copilot+ funkce. S čím počítat Pojďme si to říct upřímně — procesor Intel Core 3 N355 je čistě úsporná varianta ze série Twin Lake (reálně jen mírné zrychlení staršího Alder Lake-N). Má osm Efficient jader a žádné Performance jádro, což se projeví všude, kde potřebujete rychlou odezvu v jednom vláknu. Pro kancelářskou práci, prohlížení webu a streamování je všechno v pořádku, ale jakmile byste chtěli editovat fotky v Lightroomu, stříhat video nebo hrát modernější hry, narazíte na strop. Jeden recenzent upozorňuje, že touchpad není úplně přesný a pro delší práci budete chtít externí myš. Další kompromis — Wi-Fi 5 (802.11ac) místo Wi-Fi 6, což sice není technická katastrofa, ale v roce 2026 už je to starší standard. A zásobník RAM má pouze jeden slot, který je osazený, takže upgrade paměti není možný. Konstrukce je plastová, a ačkoli to Acer prodává jako „Natural Titanium" barvu, stále jde o relativně levný plast — na stole to nebude vypadat jako prémiový ultrabook.

Dáváte u levných notebooků přednost většímu displeji, nebo raději kompaktnější konstrukci s menší úhlopříčkou?

O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi