Paměti zdražují, tenhle Acer má 16 GB za 11 781 Kč. Bonusem je 120Hz displej Hlavní stránka Zprávičky Acer Aspire Go 16 je 16" kancelářský notebook s Intel Core 5 120U, 16 GB DDR5 a 512GB SSD S AlzaPlus+ stojí 11 781 Kč místo 14 726 Kč Pozor, notebook se prodává bez operačního systému – Windows si musíte pořídit zvlášť Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Ceny pamětí letí vzhůru a projevuje se to na cenovkách notebooků, takže konfigurace, které byly ještě loni samozřejmost, jsou dnes najednou argument. Acer Aspire Go 16 teď členové AlzaPlus+ koupí za 11 781 Kč místo 14 726 Kč a dostanou 16 GB DDR5 paměti a 512GB SSD. Žádný zázrak to není, ale v současné situaci na trhu jde o slušný základ za rozumné peníze. 👍 Berte, pokud hledáte velký notebook na kancelář, školu a běžnou práci a chcete pořádnou porci paměti bez připlácení.🤔 Váhejte, pokud počítáte s tím, že v ceně budou Windows – nejsou, systém si musíte dokoupit nebo nainstalovat vlastní.💰 Cenovka: 11 781 Kč za 16 GB RAM a 512GB SSD je v době, kdy paměti zdražují, poctivá nabídka. CHCI NOTEBOOK ZA 11 781 KČ Šestnáct gigů v době, kdy paměti zdražují Hlavní důvod, proč tenhle Acer stojí za pohled, jsou právě paměti. Výrobci v posledních měsících začali na levnějších noteboocích šetřit a osmigigabajtové konfigurace se vrátily i tam, kde už dávno neměly co dělat – s 8 GB dnes při dvaceti otevřených záložkách v Chromu a Excelem vedle narazíte prakticky okamžitě. 16 GB DDR5 vám dá klid na několik let dopředu a 512GB SSD znamená, že nebudete po půl roce mazat fotky, abyste stáhli aktualizaci. Příjemným bonusem, který se v téhle třídě moc nevidí, je 120Hz displej. Na kancelářském notebooku za dvanáct tisíc byste čekali otravných 60 Hz, takže plynulejší posouvání stránek a pohyb myši je nečekaně milé zpříjemnění každodenní práce. Panel je 16″ IPS s rozlišením 1920 × 1200 a poměrem 16:10, který dá na výšku víc místa pro dokumenty než klasické 16:9. K tomu desetijádrový Intel Core 5 120U s boostem na 5 GHz, podsvícená klávesnice s numerickým blokem, Wi-Fi 6, dva USB-C porty a hmotnost 1,65 kg, což je na šestnáctipalec docela slušné. Kde je potřeba slevit z očekávání Nejdůležitější věc, kterou si musíte pohlídat: notebook se prodává bez operačního systému. Windows 11 vás vyjdou na několik tisíc navíc, takže reálná cena je vyšší, než jak vypadá na první pohled – pokud ovšem nejste zvyklí na Linux nebo licenci nemáte. Zbytek kompromisů je pro tuhle cenu očekávatelný: plastové tělo, integrovaná grafika Intel bez ambicí na hraní a hlavně barevné pokrytí jen 45 % NTSC, což znamená, že displej je použitelný na práci a video, ale grafik ani fotograf s ním pracovat nebude. Výdrž baterie 53 Wh Acer udává na 7,5 hodiny, počítejte tedy s běžným pracovním dnem, ne se dvěma. Není to stroj, který by kohokoli nadchl, ale je to poctivý pracant s pamětí, na které se nešetřilo – a to je v současné situaci na trhu víc, než se zdá. VYUŽÍT SLEVU NA ACER Kolik paměti má váš notebook a stačí vám ještě dnes, nebo už řešíte upgrade? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025