Acer Aspire 16 AI je ve své třídě unikát! Má obří displej a nízkou hmotnost, nyní v Česku dost zlevnil

Acer Aspire 16 AI je 16" notebook s procesorem Snapdragon X a váhou pouhých 1,55 kg
CNET naměřil výdrž přes 21 hodin – o 4,5 hodiny více než má MacBook Air 15"
S kódem ALZADNY10 stojí 16 191 Kč místo původních 19 990 Kč

Jakub Kárník
Publikováno: 5.2.2026 18:00

Šestnáctipalcový notebook, který váží jeden a půl kila? To není překlep. Acer Aspire 16 AI kombinuje velký displej s hmotností, jakou byste čekali u 13″ ultrabooků. A k tomu přidává výdrž baterie, která překonává i MacBook Air.

Snapdragon X: méně výkonu, více hodin na baterii

Srdcem notebooku je Qualcomm Snapdragon X – entry-level čip z rodiny ARM procesorů. Osm jader na 3 GHz, 16 GB RAM a 512GB SSD. Není to nic extra, ale pro kancelářskou práci, prohlížení webu, lehkou úpravu fotek a videí nebo streamování to bohatě stačí.

CNET notebook ocenil jako Editors' Choice s hodnocením 8,3/10.

Hlavní kouzlo Snapdragonu je v efektivitě. CNET naměřil výdrž přes 21 hodin při streamování YouTube – to je skoro o 4,5 hodiny více než u 15″ MacBooku Air s čipem M4. PCWorld byl konzervativnější s 15,5 hodiny, ale i to je pro 16″ notebook výborný výsledek.

Pozor ale na kompatibilitu. ARM procesory nemusí perfektně fungovat se všemi Windows aplikacemi – některé běží přes emulaci a jsou pomalejší. Před nákupem ověřte, že váš software ARM podporuje.

Velký displej, malá váha

16″ IPS panel s rozlišením 1920 × 1200 a obnovovací frekvencí 120 Hz je na danou třídu fajn. To poslední číslo je v této cenové kategorii rarita – většina konkurentů nabízí jen 60 Hz.

Displej pokrývá 100 % sRGB, jas dosahuje 350 nitů a matný povrch řeší odlesky. Rozlišení není oslnivé – na 16″ byste ocenili spíš 2,5K. Text je lehce pixelovaný, ale ne rušivě. Za tuto cenu je to akceptovatelný kompromis.

Co recenzenty překvapilo: 1080p webkamera (většina konkurentů má stále 720p), obří touchpad a Wi-Fi 7. Porty zahrnují 2× USB4, 2× USB-A, HDMI 2.1 a čtečku microSD karet. Klávesnice má numerický blok a české rozložení.

Kde Acer šetřil

Reproduktory jsou podprůměrné – „žádné basy, rozmazaný zvuk," shrnuje CNET. Počítejte se sluchátky nebo externími repráky.

Grafika Qualcomm Adreno zvládne jen základní úlohy, na hry to není.

KOUPIT NA ALZE

Původní cena byla 19 990 Kč, postupně klesla na 17 990 Kč a nyní se slevovým kódem ALZADNY10 pořídíte notebook za 16 191 Kč. Za lehký 16″ stroj s celodenní výdrží a slušnou výbavou je to rozumná cena. Jen si předem ověřte, že se vaše aplikace s ARM procesorem kamarádí.

Dáváte u notebooku přednost velkému displeji, nebo máte raději kompaktní rozměry?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…