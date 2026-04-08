Notebook s hliníkovým tělem, Ryzenen a 512GB SSD za necelých 12 tisíc. Na Alze stačí zadat jeden kód

Acer Aspire 15 s AMD Ryzen 5 8640HS, 16 GB DDR5 a integrovanou grafikou Radeon 760M je univerzální notebook na práci i lehké hraní S kódem ALZADNY25 ho na Alze seženete výrazně pod běžnou cenu — za 11 992 Kč Prodává se bez operačního systému — ušetříte za licenci Windows, ale musíte si ho nainstalovat sami

Jakub Kárník Publikováno: 8.4.2026 22:00

Notebook s hliníkovým krytem, podsvícenou klávesnicí a šestijádrovým AMD Ryzen 5 za cenu, která se normálně pojí s plastovými stroji a nepříliš vysokým výkonem. Acer Aspire 15 (A15-61M-R59C) je na Alze se slevovým kódem ALZADNY25 a představuje jednu z nejlepších koupí v kategorii univerzálních notebooků. Jeden uživatel na Alze ho koupil v Black Friday za 12 tisíc a napsal: „za tu cenu bezkonkurenčně SUPER".

Proč stojí za pozornost S čím počítat Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte notebook na kancelářskou práci, studium, videohovory a občasné hraní — s dlouhou výdrží baterie a elegantním designem.⚠️ Zvažte, že se prodává bez operačního systému (musíte si nainstalovat Windows nebo Linux sami) a klávesnice má krátký zdvih s těsnějšími rozestupy kláves.💡 Za akční cenu s kódem dostanete AMD Ryzen 5 8640HS, 16 GB DDR5, 512GB SSD, 15,6″ IPS displej, Wi-Fi 6E a hliníkový kryt o hmotnosti 1,62 kg.

Proč stojí za pozornost Procesor AMD Ryzen 5 8640HS je vyrobený 4nm procesem a přináší solidní výkon při nízké spotřebě — v tichém režimu (Acer Silent Mode) se ventilátory ani nespustí, protože se procesor prakticky nezahřívá. To je luxus, který u notebooků v této cenové třídě není běžný. Výdrž baterie se pohybuje kolem 7–11 hodin podle zátěže — na celý pracovní den mimo kancelář to stačí. Integrovaná grafika Radeon 760M není herní monstrum, ale překvapivě zvládá i moderní tituly na nižších detailech. Pro práci s druhým monitorem ve 4K, střih videa v 1080p nebo prezentace je naprosto dostatečná. Displej 15,6″ IPS s rozlišením Full HD a jasem 300 nitů nabízí příjemný obraz. Webkamera 1080p s AI potlačením šumu a automatickým rámováním je na videohovory nadprůměrná.

S čím počítat Notebook se prodává bez operačního systému — to je hlavní důvod nižší ceny. Pokud máte licenci Windows nebo plánujete používat Linux, ušetříte. Pokud ne, připočtěte si cenu Windows licence. Klávesnice v CZ/SK rozložení je podle recenzentů funkční, ale má krátký zdvih a stísněné rozestupy — na občasné psaní stačí, ale pokud píšete celý den, může to vadit. Podsvícení se vypíná po 30 sekundách nečinnosti a nejde to (snadno) změnit. SSD disk má jen 512 GB — pro větší projekty může být těsno a slot M.2 je jeden a rozšířit jej nelze.