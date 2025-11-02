Výhodný notebook za super peníze! Tenhle Acer za 12 tisíc má nadprůměrný procesor a hliníkové tělo Hlavní stránka Zprávičky Notebook Acer Aspire 15 je v Black Friday akci za 11 990 Kč – původně stál 14 990 Kč Kombinuje procesor AMD Ryzen 5 8640HS, 16 GB RAM a integrovanou grafiku Radeon 760M Dodává se bez operačního systému – musíte si ho nainstalovat sami Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší slevu na notebook Acer Aspire 15, který na Alza.cz spadl z červencových 14 990 Kč na 11 990 Kč. Jde o 20% pokles, což je solidní, ale rozhodně ne dramatické. Hlavní otázka zní: dostanete za dvanáct tisíc férový notebook, nebo jen průměr s lepší cenou? Co dostanete za 11 990 Kč? Procesor pro práci a multitasking Grafika: realita vs. očekávání Pro koho tento notebook dává smysl Poměr cena vs. výkon Co dostanete za 11 990 Kč? Acer Aspire 15 (A15-61M-R59C) je 15,6″ notebook s hliníkovým krytem a tloušťkou 17,9 mm. To je na tuhle cenovou hladinu slušné zpracování – většina konkurence v tomto segmentu sází na plast. Váha 1,62 kg ho řadí mezi lehčí 15palcové modely, což oceníte při nošení. Displej je Full HD IPS panel se svítivostí 300 nitů. To je standard, nic extra – na venkovní použití to bude slabší, ale v interiéru se s ním dá pracovat. Barevné pokrytí 45 % NTSC naznačuje, že tohle není notebook pro profesionální úpravu fotek nebo videí. Pro kancelářskou práci, studium a běžné používání to ale stačí. KOUPIT ACER V AKCI Důležité: notebook se dodává bez operačního systému. Musíte si ho nainstalovat sami, což ušetří pár stovek, ale vyžaduje to základní technické znalosti. Procesor pro práci a multitasking Srdcem notebooku je procesor AMD Ryzen 5 8640HS – šestijádrový čip s maximální frekvencí 4,9 GHz. Patří do řady Zen 4 a nabízí solidní výkon pro běžné úkoly: kancelářské aplikace, prohlížeč s desítkami záložek, video konference, úprava dokumentů, avšak poradí si i s lehkým střihem videa nebo úpravou fotek. Kombinace s 16 GB DDR5 RAM je dnes už standard, ale pořád je to dostatek pro multitasking. Disk má kapacitu 512 GB a je typu SSD M.2 PCIe NVMe. KOUPIT ACER V AKCI Procesor má integrovaný AMD Ryzen AI akcelerátor s 16 TOPs výkonu. To zní zajímavě, ale v praxi? Pokud nejste vývojář nebo nepoužíváte specifické AI aplikace, tahle funkce vám nic extra nepřinese. Jde zatím spíš o marketingový bod než reálnou výhodu pro běžného uživatele. Grafika: realita vs. očekávání Notebook má integrovanou grafiku AMD Radeon 760M, což je RDNA 3 architektura s 512 shader jednotkami. Podívejme se na realitu: V benchmarku 3DMark Time Spy dosahuje Radeon 760M kolem 2300 bodů. To je výkon srovnatelný s GeForce GTX 1050 Ti, což je karta stará skoro 10 let. Moderní AAA hry buď vůbec nespustíte, nebo pouze na minimálních detailech s 15-20 fps. Cyberpunk 2077? Na low 35 fps, na high 25 fps. Stalker 2? Na low 15 fps. Black Myth Wukong? 20 fps na low. To není hratelné. KOUPIT ACER V AKCI Co ale Radeon 760M zvládá: starší nebo méně náročné tituly jako Dota 2, Counter-Strike 2, GTA V (na high), The Witcher 3 (na medium). Pokud hrajete esportové tituly nebo starší hry, půjde to. Ale pokud čekáte, že si zahrajete nejnovější AAA tituly s důstojnou grafikou, budete zklamaní. Pro koho tento notebook dává smysl Acer Aspire 15 za 11 990 Kč je notebook pro: Studenty – dostatečný výkon pro psaní, prezentace, online výuku Kancelářskou práci – Office, prohlížeč, video konference bez problémů Lehčí gaming – starší hry nebo esportové tituly, ne moderní AAA Cestovatele – 1,62 kg je fajn, baterie vydrží 7-10 hodin Lidi, kteří chtějí ušetřit – bez OS snížíte cenu o pár stovek navíc Poměr cena vs. výkon Za 11 990 Kč dostanete notebook s hliníkovým krytem, slušným procesorem, 16 GB RAM a lehkou konstrukcí. To je férový deal. Není to zázrak, ale za tuhle cenu těžko najdete něco výrazně lepšího s podobnou výbavou. KOUPIT ACER V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář acer akce Black Friday Notebook slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024