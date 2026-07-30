Osmijádrový Intel Core i5, 16 GB RAM a 1TB SSD. Tiché mini PC je teď na Alze za super cenu Hlavní stránka Zprávičky Acemagic S3A je mini PC velikosti knihy s Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 1TB SSD a Windows 11 Pro v ceně S AlzaPlus+ stojí 13 592 Kč místo 16 990 Kč Nabízí 2,5Gb LAN, Wi-Fi 6 a sedm USB portů, takže nahradí i pracovní stanici Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Mini PC jsou tichá revoluce posledních let – vejdou se za monitor, spotřebují zlomek energie klasické skříně a na kancelářskou práci bohatě stačí. Acemagic S3A teď členové AlzaPlus+ koupí za 13 592 Kč místo 16 990 Kč, a to v zajímavé konfiguraci: osmijádrový Intel, 16 GB paměti, terabajtové SSD a Windows 11 Pro už v ceně. 👍 Berte, pokud potřebujete tichý počítač na kancelář, domácí práci nebo jako mediální centrum k televizi a nechcete řešit velkou skříň.🤔 Váhejte, pokud plánujete hrát – integrovaná grafika Intel zvládne starší a nenáročné tituly, nic víc.💰 Cenovka: 13 592 Kč s licencí Windows 11 Pro, která by vás samotná stála několik tisíc. CHCI MINI PC ZA 13 592 KČ Výkon notebooku bez notebooku Uvnitř pracuje Intel Core i5-13420H – osmijádrový mobilní procesor Raptor Lake s boostem na 4,6 GHz, tedy stejný čip, jaký najdete ve slušně vybavených noteboocích za dvacet tisíc. Na Excel, dvacet záložek v prohlížeči, videohovory i střih rodinného videa bude stačit. Přidejte 16 GB paměti a 1TB SSD a máte počítač, který ničím nezaskočí. Nejlepší je ale konektorová výbava, kterou by mu mohla závidět i větší skříň: šest portů USB 3.2, jeden USB-C, HDMI 2.0 a DisplayPort 2.0 pro dva monitory najednou, k tomu 2,5Gb ethernet a Wi-Fi 6. Kdo pracuje s velkými soubory na síťovém disku, tu rychlejší LAN opravdu pozná. A protože je celé tělo velikosti tlusté knihy, můžete ho pověsit za monitor nebo strčit pod televizi a nikdo si ho nevšimne. Na co se u čínských mini PC připravit Acemagic je značka, kterou zahraniční recenzenti hodnotí konzistentně: dobrý poměr ceny a výkonu, ale plastové tělo, které nedosahuje na hliníkové Minisforum nebo Geekom, a chudší možnosti nastavení v BIOSu. Notebookcheck u příbuzného modelu chválil tichý provoz a stabilní teploty, takže chlazení bývá u téhle řady v pořádku – S3A má navíc tři režimy ventilátoru včetně tichého. Zásadní limit je grafika. Integrovaná Intel Graphics zvládne 4K video, kancelář i nenáročné hry, ale u moderních titulů narazíte okamžitě – na hraní tenhle počítač prostě není. Pokud ale hledáte tichý, úsporný a dobře vybavený stroj na práci, který zabere míň místa než krabice od bot, je to za 13 592 Kč rozumný nákup. Na Alze má zatím hodnocení 4,4 z 5 od šesti zákazníků, takže vzorek je zatím malý. VYUŽÍT SLEVU 20 % Vyměnili byste klasickou počítačovou skříň za mini PC, nebo potřebujete prostor pro upgrady? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Mini-PC slevy Windows 11 Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025