Tenhle maličký počítač na Alze stojí jen 6 tisíc! Má 16 GB RAM, 512GB SSD a směšnou spotřebu Hlavní stránka Zprávičky Acemagic S1 N95 je mini PC s procesorem Intel N95, 16 GB DDR4 RAM, 512 GB SSD a předinstalovaným Windows 11 Pro Stojí 5 990 Kč (s Alza benefitem ještě méně) – samotná RAM a SSD by vyšly na cca 4 500 Kč Na Alze 4,7 z 5 od 102 zákazníků, prodáno přes 2 000 kusů, 94 % doporučuje Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 21.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Ne každý potřebuje herní monstrum za desítky tisíc. Pokud hledáte tichý počítač na prohlížení webu, e-maily, kancelářskou práci, přehrávání filmů nebo třeba jako mediální stanici k televizi, Acemagic S1 N95 za 5 990 Kč je jedním z nejprodávanějších mini PC na Alze. A když si uvědomíte, že samotných 16 GB DDR4 RAM dnes stojí kolem 3 tisíc a 512GB SSD dalších 1 600 Kč – celý počítač s Windows 11 Pro za necelých 6 tisíc začíná dávat smysl. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete tichý, úsporný počítač na kancelářskou práci, multimédia nebo jako PC pro seniory – za 5 990 Kč je to kompletní řešení.⚠️ Zvažte, pokud chcete hrát moderní hry nebo pracovat s náročnými programy – Intel N95 je čistě kancelářský procesor.💡 Za 5 990 Kč dostanete Windows 11 Pro, 16 GB RAM, 512 GB NVMe SSD a spotřebu nižší než u nabíječky telefonu. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co je uvnitř Acemagic S1 má rozměry necelých 12,4 × 12,8 × 4,1 cm – vejde se pod monitor, za televizi nebo na poličku. Čtyřjádrový Intel N95 s turbem na 3,4 GHz a TDP 15 W zvládá kancelářské aplikace, prohlížeč s desítkami záložek, přehrávání 4K videa a základní úpravu fotek. Paměť 16 GB DDR4 je na tuto třídu nadstandardní a 512GB NVMe SSD zajišťuje rychlý start systému. Na čelním panelu je malý TFT displej, který ukazuje vytížení procesoru, spotřebu a po vypnutí slouží jako hodiny. Konektivita: HDMI (jedno monitorové spojení), 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, gigabitový LAN, WiFi 5, Bluetooth a 3,5mm audio jack. Napájení přes 12V adaptér – spotřeba se v praxi pohybuje kolem 4–6 W, což je méně než u LED žárovky. Co říká 102 zákazníků S hodnocením 4,7 z 5 a 94 % doporučením je Acemagic S1 jedním z nejoblíbenějších mini PC na Alze. Uživatelé nejčastěji chválí miniaturní rozměry, tichý chod, nízkou spotřebu a překvapivou svižnost na kancelářské úkony. Jeden z recenzentů ho používá jako pokladní systém, jiný ho koupil jako PC k televizi, další pro seniory na internetové bankovnictví a e-mail. Opakovaně zaznívá, že za tu cenu je to „bezkonkurenční“. Možnost otevřít kryt magneticky a přidat druhý SSD disk oceňují zkušenější uživatelé. Výtky jsou ale důležité. Několik zákazníků hlásí, že místo inzerovaného Windows 11 Pro byl dodán Windows 11 Home – v takovém případě se dá řešit přeinstalací (čistá instalace z webu Microsoftu aktivovala Pro verzi). Předinstalovaný systém nemá českou lokalizaci – je potřeba ji přidat v nastavení, což je otázka pár kliknutí, ale pro úplné začátečníky to může být překážka. Jeden uživatel upozorňuje, že antivirus našel v předinstalovaném systému spyware – doporučujeme čistou přeinstalaci Windows hned po koupi. Displej s hodinami svítí i po vypnutí PC, což v ložnici může vadit. A samozřejmě – WiFi 5 místo WiFi 6, jen jeden HDMI výstup a absence USB-C. KOUPIT ACEMAGIC S1 ZA 5 990 KČ Na co to nestačí Intel N95 je procesorem pro lehkou práci – a je důležité to vědět předem. Na moderní hry zapomeňte (v recenzích se zmiňuje, že zvládne Warcraft 3 nebo staršího Zaklínače, ale nic novějšího). RAM má jen jeden slot a je jednokanalová, což mírně omezuje výkon integrované grafiky. Pokud potřebujete práci s více monitory, máte k dispozici pouze jeden HDMI výstup. A pro kreativní práci nebo vývojářské prostředí bude výkon nedostatečný. Verdikt Acemagic S1 N95 za 5 990 Kč je počítač pro lidi, kteří chtějí počítač – ne herní stroj, ne pracovní stanici, ale spolehlivé, tiché a úsporné PC na každodenní používání. Pro seniory, do kanceláře, k televizi nebo jako druhý počítač do domácnosti je to za cenu necelých šesti tisíc výborná koupě. Přes 2 000 prodaných kusů a 94 % doporučení to potvrzují. Jediná důrazná rada: po vybalení rovnou čistě přeinstalujte Windows z oficiálního zdroje Microsoftu – zabere to 20 minut a vyhnete se případným problémům s lokalizací i bezpečností. Pokud hledáte další techniku ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. PODÍVAT SE NA ACEMAGIC S1 Uvažovali jste někdy o mini PC místo klasické věže? Nebo už ho máte? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 