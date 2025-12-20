Maličký počítač na Alze zlevnil pod 2,5 tisíce! Má nízkou spotřebu a přehraje 4K video Hlavní stránka Zprávičky Mini PC Acemagic T8-PRO s Celeronem N5105 zlevnilo na 2 435 Kč s kódem ALZADNY30 Váží jen 204 gramů a zvládne připojit tři monitory najednou, ale SSD si musíte dokoupit Ideální jako multimediální centrum k televizi nebo nenáročný office počítač Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 20.12.2025 14:09 Žádné komentáře 0 Čínská firma Acemagic nabízí ultrakompaktní mini PC T8-PRO s procesorem Intel Celeron N5105. Normálně stojí 3 479 Kč, ale s kódem ALZADNY30 ho seženete za 2 435 Kč. Jenže pozor – SSD disk v balení není, takže si ho musíte dokoupit zvlášť. Navíc nejde o běžný M.2, ale menší formát M.2 2242 (délka 42 mm). KOUPIT ACEMAGIC T8-PRO Celeron N5105 pochází z roku 2021 a patří k sérii Jasper Lake – nejde o žádnou raketu, ale pro prohlížení webu, kancelářské aplikace nebo přehrávání 4K videí to stačí. Má čtyři jádra s taktem až 2,9 GHz a spotřebu jen 10 W, což se hodí pro nepřetržitý provoz. 8 GB RAM typu LPDDR4X nelze rozšířit. Zajímavá je trojice HDMI portů – můžete připojit tři monitory najednou, což oceníte třeba pro sledování akcií nebo práci s více okny. K dispozici jsou ještě tři USB 3.0 porty, dva gigabitové LAN porty, Wi-Fi 6 a Bluetooth. Rozměry 89×89×44 mm a hmotnost 204 gramů z něj dělají jeden z nejlehčích mini PC na trhu. SLEVOVÝ KÓD: ALZADNY30 Za 2 435 Kč bez SSD je T8-PRO zajímavá volba jako multimediální centrum k televizi – zastrčíte ho za TV, nainstalujete Kodi nebo Plex a máte hotovo. Taky poslouží jako nenáročný office počítač do malého bytu nebo kanceláře. Jenže M.2 2242 disk sežene hůř než běžný M.2 2280 a bývá dražší. Pokud však hledáte levné mini PC k televizi nebo jako druhý počítač, Acemagic T8-PRO za 2 435 Kč dává smysl. Máte doma mini PC nebo používáte klasickou skříň? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Intel Mini-PC slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.