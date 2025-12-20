TOPlist

Maličký počítač na Alze zlevnil pod 2,5 tisíce! Má nízkou spotřebu a přehraje 4K video

  • Mini PC Acemagic T8-PRO s Celeronem N5105 zlevnilo na 2 435 Kč s kódem ALZADNY30
  • Váží jen 204 gramů a zvládne připojit tři monitory najednou, ale SSD si musíte dokoupit
  • Ideální jako multimediální centrum k televizi nebo nenáročný office počítač

Jakub Kárník
Jakub Kárník
20.12.2025 14:09
acemagic pc jpg

Čínská firma Acemagic nabízí ultrakompaktní mini PC T8-PRO s procesorem Intel Celeron N5105. Normálně stojí 3 479 Kč, ale s kódem ALZADNY30 ho seženete za 2 435 Kč. Jenže pozor – SSD disk v balení není, takže si ho musíte dokoupit zvlášť. Navíc nejde o běžný M.2, ale menší formát M.2 2242 (délka 42 mm).

Celeron N5105 pochází z roku 2021 a patří k sérii Jasper Lake – nejde o žádnou raketu, ale pro prohlížení webu, kancelářské aplikace nebo přehrávání 4K videí to stačí. Má čtyři jádra s taktem až 2,9 GHz a spotřebu jen 10 W, což se hodí pro nepřetržitý provoz. 8 GB RAM typu LPDDR4X nelze rozšířit. Zajímavá je trojice HDMI portů – můžete připojit tři monitory najednou, což oceníte třeba pro sledování akcií nebo práci s více okny. K dispozici jsou ještě tři USB 3.0 porty, dva gigabitové LAN porty, Wi-Fi 6 a Bluetooth. Rozměry 89×89×44 mm a hmotnost 204 gramů z něj dělají jeden z nejlehčích mini PC na trhu.

Za 2 435 Kč bez SSD je T8-PRO zajímavá volba jako multimediální centrum k televizi – zastrčíte ho za TV, nainstalujete Kodi nebo Plex a máte hotovo. Taky poslouží jako nenáročný office počítač do malého bytu nebo kanceláře. Jenže M.2 2242 disk sežene hůř než běžný M.2 2280 a bývá dražší. Pokud však hledáte levné mini PC k televizi nebo jako druhý počítač, Acemagic T8-PRO za 2 435 Kč dává smysl.

Máte doma mini PC nebo používáte klasickou skříň?

