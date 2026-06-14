Obří monitor s rozlišením 5120 x 1440 pixelů zlevnil na 13,5 tisíce! Umí 65W nabíjení a má slušný jas Hlavní stránka Zprávičky Dahua LM49-EW410CA je 49" zakřivený VA monitor s rozlišením Dual QHD 5120 × 1440 v poměru 32 : 9, frekvencí 120 Hz, odezvou 1 ms a USB-C s napájením až 65 W S kódem ALZADNY15 ho teď koupíte za 13 592 Kč místo původních 15 990 Kč – sleva 2 398 Kč Za tu cenu nahradí dva monitory naráz; jen počítejte s tím, že po zapnutí naběhne v čínštině Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přemýšlíte nad dvěma monitory, ale děsí vás rámeček uprostřed a změť kabelů? Jeden pořádně široký panel je elegantnější řešení. Dahua LM49-EW410CA teď s kódem ALZADNY15 stojí 13 592 Kč místo 15 990 Kč – a podle ohlasů zákazníků jde o jeden z nejlépe naceněných 49″ ultraširokáčů na trhu. CHCI MONITOR ZA 13 592 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete pohlcující hraní a hlavně multitasking bez druhé obrazovky – dvě okna vedle sebe a USB-C, které notebook připojí i nabije jedním kabelem.⚠️ Zvažte, že je to VA panel (ne IPS), po prvním zapnutí je v čínštině a automatické přepínání vstupů pokulhává.💡 Za 13 592 Kč s kódem ALZADNY15 ušetříte 2 398 Kč a dostanete plochu dvou QHD monitorů v jednom kuse. Dva monitory v jednom kuse Hlavní lákadlo je 49″ zakřivená VA obrazovka (1800R) s rozlišením Dual QHD 5120 × 1440 v poměru 32 : 9. To je dvojnásobek šířky běžného QHD – v praxi tedy plocha dvou monitorů, jen bez rušivého rámečku uprostřed. Vedle sebe si v klidu rozložíte editor, prohlížeč i chat a funkce Picture-by-Picture umí obraz rozdělit mezi dva různé zdroje. Pro hraní je tu 120 Hz a odezva 1 ms, takže obraz zůstává plynulý i v rychlejších scénách. Kontrast 3000 : 1 a matný povrch dělají dobře tmavším scénám, 99% pokrytí sRGB a jas 400 cd/m² zase běžné práci s barvami. Konektivita je bohatá: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 a USB-C s napájením až 65 W, k tomu RJ-45, USB porty a výstup na sluchátka. Stojan je výškově nastavitelný, nechybí VESA 75 × 75 pro montáž na rameno. Kabely DisplayPort i USB-C jsou součástí balení a zdroj je zabudovaný uvnitř – odpadá tedy externí cihla. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY15 Na co myslet Pár věcí na rovinu. Po prvním zapnutí naběhne menu v čínštině a češtinu tu nehledejte – do angličtiny se v nastavení překlikáte, ale je to jednorázová otrava. Z recenzí majitelů plyne i druhý nešvar: když máte dva aktivní vstupy a jeden vypnete, monitor se sám nepřepne zpět a musíte zdroj zvolit ručně. Zamyslet se vyplatí i nad panelem – je to VA, ne IPS. Kontrast je díky tomu výborný, ale pozorovací úhly a barevná stálost nedosahují na IPS; pro běžnou grafiku 99 % sRGB stačí, na náročnou barevnou korekci raději sáhněte jinam. Hráči mířící na kompetitivní tituly zase můžou postrádat vyšší frekvenci než 120 Hz. Pro pohlcující hraní a multitasking bez druhého monitoru je to za 13 592 Kč velmi rozumná koupě, kterou potvrzují i spokojení zákazníci. Kdo potřebuje špičkovou barevnou věrnost IPS nebo vyšší obnovovací frekvenci, ať počítá s dražší alternativou. CHCI UŠETŘIT 2 398 KČ Vyměnili byste dva monitory za jeden 49″ model? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024