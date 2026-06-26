4K televize pod pět tisíc? Tato od Philipsu zlevnila na minimum a má reproduktory s Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Philips 43PUS7000 je 43" 4K Ultra HD televize z roku 2025 se systémem Titan OS, Dolby Atmos zvukem a herními funkcemi VRR i ALLM pro konzole Na Alze ji s kódem 2026ALZAEXTRA30 koupíte za 4 941 Kč místo původních 8 490 Kč — ušetříte 3 549 Kč Pod pět tisíc je na trhu 4K televizí jen pár — a tahle je navíc od zavedené značky, ne od neznámého no-name výrobce Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 26.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Sháníte levnou 4K televizi do ložnice, na chalupu nebo ke konzoli a nechcete utratit majlant? Philips 43PUS7000 teď na Alze pořídíte s kódem 2026ALZAEXTRA30 za 4 941 Kč, tedy o víc než tři tisíce levněji než původních 8 490 Kč. Než objednáte, mrkněte si na aktuální dostupnost v detailu na Alze — za tuhle cenu jde o jeden z mála 4K modelů pod pětitisícovou hranicí. CHCI TELEVIZI V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou 4K televizi od známé značky na běžné sledování, streamování a hraní na PS5 nebo Xboxu.⚠️ Zvažte, že má jen 200 nitů jasu, uzavřený Titan OS bez Chromecastu a Obchodu Play a 43″ verze nemá Ambilight.💡 Za 4 941 Kč je to poctivá televize za poctivé peníze — žádný zázrak, ale na svou cenu nabídne přesně to, co od ní čekáte. Proč je tahle televize zajímavá Hlavní argument je prostý: 4K televize od zavedeného výrobce pod pět tisíc. Takových kusů na trhu moc není — a co tam je, bývají často neznámé značky, u kterých nevíte, co dostanete. Philips 43PUS7000 šel do prodeje za 8 490 Kč, takže sleva na 4 941 Kč s kódem srazila cenu skoro o 42 %. Pro koho to dává smysl? Pro druhou televizi do ložnice, na chalupu, do dětského pokoje nebo jako levný displej ke konzoli, kde nepotřebujete top obraz, ale 4K a herní funkce se hodí. Klíčové parametry Panel je 43″ LED s 4K rozlišením (3840 × 2160) a podsvícením Direct LED s lokálním stmíváním, které trochu pomáhá kontrastu mezi tmavými a světlými scénami. Zvládá HDR10, HDR10+ i HLG, takže kompatibilní obsah z Netflixu vám naběhne správně. Pozor ale na jas pouhých 200 nitů — to je v praxi důvod, proč si televizi neumístíte proti oknu na přímé světlo, ve stínu a večer ale obraz vypadá hezky. Frekvence panelu je 60 Hz, na film i běžné hraní stačí. Zvuk obstarává 20W systém s podporou Dolby Atmos a DTS:X. Na televizi za pět tisíc překvapivě slušný, ale na opravdový filmový zážitek stejně dřív nebo později sáhnete po soundbaru (naštěstí je tu HDMI eARC, takže ho připojíte jediným kabelem). Hráče potěší herní režim, VRR i ALLM — televize se po připojení PS5 nebo Xboxu sama přepne do nízké latence a synchronizuje frekvenci, aby se obraz netrhal. K dispozici jsou tři HDMI a dva USB porty. KOUPIT ZA 4 941 KČ Praktická stránka: systém Titan OS, montáž a spotřeba Tady je největší věc, kterou musíte vědět předem: televize běží na uzavřeném systému Titan OS, ne na Google/Android TV. V praxi to znamená, že máte předinstalované hlavní aplikace — Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, Prima+ i Oneplay — ale nedoinstalujete si nic z Obchodu Play a nefunguje tu Chromecast. Přesně na tohle si v recenzích stěžovalo víc lidí, kteří automaticky počítali s Androidem. Pokud streamujete přes hlavní služby, nevadí to. Pokud chcete castovat z telefonu nebo specifické apky, je to dealbreaker. Po fyzické stránce je televize lehká (6,39 kg se stojanem) a na zeď ji pověsíte přes VESA 200 × 100. Nožičky mají rozteč skoro 77 cm, takže pod ni potřebujete dostatečně širokou komodu — to se snadno přehlédne. Co říkají uživatelé a na co si dát pozor Buďme upřímní — hodnocení je rozporuplnější než u dražších modelů. Na Alze má televize 4,2 z 5 od 37 zákazníků a 76 % doporučení, což není špička, ale na low-endovou televizi solidní. Reklamovanost je nízká, kolem 1,66 %. Spokojení kupující opakovaně chválí poměr cena/výkon, hezký obraz, jednoduché ovládání a bezproblémové hraní na PS5 i Xboxu. Negativ se ale objevilo dost a stojí za zmínku. Kromě zmíněného uzavřeného systému bez Chromecastu si lidé stěžují na nerovnoměrné podsvícení hlavně u okrajů, občas pomalejší reakce systému a fakt, že 43″ verze nemá Ambilight (charakteristické podsvícení zdi, kvůli kterému si lidé Philips často kupují). VYUŽÍT SLEVU 2026ALZAEXTRA30 Kdy to smysl nedává Pokud řešíte televizi jako hlavní stroj do obýváku na nárazové filmové večery, kde chcete jasný, kontrastní obraz i přes den, tahle vás zklame — 200 nitů a 60Hz panel jsou na to slabé a měli byste si připlatit za MiniLED nebo OLED model. Stejně tak pokud chcete Android/Google TV s Chromecastem a volně instalovatelnými aplikacemi, hledejte televizi s tímto systémem, Titan OS vám tuhle volnost nedá. A milovníci Philips Ambilight musí sáhnout po větší úhlopříčce — u 43″ tahle funkce chybí. Komu jde o levnou, slušnou 4K televizi na běžné koukání a hraní, ten dostane za necelých pět tisíc poctivý kus. Verdikt: pro koho se to vyplatí Philips 43PUS7000 nehraje na to, že je nejlepší — hraje na to, že je levná 4K televize od značky, které věříte. Za 4 941 Kč s kódem 2026ALZAEXTRA30 (původně 8 490 Kč) dostanete použitelný obraz, herní funkce pro konzole a hlavní streamovací služby v jednom. Je to ideální druhá televize, kus na chalupu nebo levný displej ke konzoli. CHCI UŠETŘIT 3 549 KČ Co byste u levné televize obětovali dřív — vyšší jas, nebo svobodu Google systému s aplikacemi? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Philips slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 Z této fontánky kočky pít baví a přitom stojí jen kolem tisícovky Libor Foltýnek 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024