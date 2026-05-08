Nejlepší monitor pod 15 tisíc! Tenhle 32" OLED se 165 Hz je teď za super cenu Hlavní stránka Zprávičky AOC AGON AG326UD je 31,5" 4K QD-OLED monitor s 165 Hz a 0,03 ms odezvou — kalibrovaný z výroby s protokolem v balení Cena padá z 18 390 Kč s kódem ALZADNY20 na 14 712 Kč — sleva přes 3 600 Kč na monitor s panelem třetí generace QD-OLED Konkurenti se stejným panelem (MSI MPG 321URX nebo ASUS PG32UCDM) více — AOC nabízí stejnou kvalitu obrazu výrazně levněji Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.5.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Před nedávnem jsem psal o 27″ AOC AG276UZD jako o nejlevnějším 4K QD-OLED monitoru v Česku. Pro lidi, kteří chtějí větší obrazovku, je tu ovšem ještě zajímavější varianta. AOC AGON AG326UD v ceně 14 712 Kč po zadání kódu ALZADNY20 nabízí 31,5″ úhlopříčku se stejným prémiovým QD-OLED panelem třetí generace, jaký najdete v monitorech od MSI, Asusu nebo Samsungu — ovšem za cenu zhruba o 4-6 tisíc nižší než přímá konkurence. Stejný panel za méně peněz Co očekávat a na co si dát pozor Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete 4K QD-OLED s plnohodnotnou herní výbavou, ale nechcete platit prémiovou cenu Samsung Odyssey OLED G8 nebo MSI MPG 321URX. Recenze ověřených zákazníků na Alze (4,6/5 z 19 hodnocení) chválí kvalitu obrazu, kalibraci z výroby a poměr cena/výkon. HDMI 2.1 zvládne PS5 v plném 4K se 120 Hz.⚠️ Zvažte, že podle některých recenzí může mít HDR problémy s Windows 11 — pro většinu uživatelů funguje, ale v ojedinělých případech není barevné podání korektní. Maximální jas 250 cd/m² je pro místnosti s přímým slunečním světlem nedostatečný. Hluboký stojan (31,68 cm) zabírá hodně místa na stole a hmotnost 10,23 kg unese jen robustnější rameno. Každé 4 hodiny vyžaduje OLED panel kalibraci pixelů, která krátce přeruší práci.💡 Za 14 712 Kč dostanete 31,5″ QD-OLED panel s 4K rozlišením, 165 Hz, 0,03 ms odezvou, 10bitovou barevnou hloubkou, nativním kontrastem 1 500 000:1, antireflexní úpravou, AMD FreeSync, HDMI 2.1 (2×), DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 (3×), HDR podporu, PiP/PbP funkce, RGB podsvícení vzadu, Pivot, nastavitelnou výšku, VESA 100×100 a vestavěné reproduktory. KOUPIT AOC AG326UD S KÓDEM Stejný panel za méně peněz Klíčový bod, který recenzent na Alze sám zmiňuje — AG326UD používá identický QD-OLED panel třetí generace jako MSI MPG 321URX nebo MSI 321UP. Stejná výrobní linka, stejná barevnost, stejné parametry. Tyhle panely vyrábí Samsung Display a dodává je všem hlavním výrobcům monitorů. Rozdíl proti konkurenci je tedy v elektronice okolo, fungování OSD a brandové marži. QD-OLED kombinuje kvantové tečky a OLED panel — výsledkem je nejlepší možný obraz, který dnes na PC monitorech najdete. Černá je skutečně černá (každý pixel se sám vypíná), barvy mají pokrytí přes 99 % DCI-P3, doba odezvy 0,03 ms je nedosažitelná pro jakoukoli LCD technologii. Pro hraní moderních titulů s HDR obsahem (Cyberpunk 2077, Helldivers 2, Black Myth: Wukong) je QD-OLED v současnosti naprosto nezpochybnitelným vrcholem. 31,5″ úhlopříčka při 4K rozlišení dává pixel density 140 PPI, což je optimální pro pohled ze 70–80 cm — ostrost je výborná, text čitelný i pro programování. Co očekávat a na co si dát pozor Praktické body z reálných recenzí, které jinak v marketingu nenajdete. OLED Care funkce — automatický pixel refresh každé 4 hodiny vyžaduje krátké vypnutí monitoru (typicky pár minut). Není to vada, je to standardní postup u všech OLED monitorů, který prodlužuje životnost a chrání proti vypálení. Druhá poznámka — maximální jas 250 cd/m² je u QD-OLED panelů standardní hodnota, ale ve světlých místnostech s přímým sluncem může být občas mírně problém. Pro tmavé herní místnosti nebo standardní obývák to ale stačí. Třetí věc — masivní stojan s hloubkou 31,68 cm. Pokud máte úzký stůl, počítejte s tím, že monitor půjde víc dopředu. Lepší řešení je VESA rameno, ale pozor na nosnost — 10,23 kg unese jen robustnější model. VYUŽÍT KÓD ALZADNY20 Šli byste do 31,5″ varianty kvůli většímu obrazu, nebo by vám stačila kompaktnější 27″ verze za podobnou cenu? 