1440p a 200 Hz pod 4 tisíce! Tenhle alzácký monitor nikdy nebyl levnější

Jakub Kárník
Jakub Kárník
17.4.2026 08:00
Herní monitor s rozlišením 1440p a 200 Hz za necelé čtyři tisíce. Rapture VIDE 27IFQ200 je na Alze za 3 992 Kč s kódem ALZADNY20. Za tu cenu dostanete Fast IPS panel, rozlišení 2560 × 1440, obnovovací frekvenci 200 Hz, odezvu 1 ms, G-Sync kompatibilitu i AMD FreeSync. A především 2× HDMI 2.1 a 2× DisplayPort 1.4.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud hledáte herní monitor s 1440p a 200 Hz za minimum peněz — na hry, práci i sledování filmů bez kompromisů v základní specifikaci.
⚠️ Zvažte, že jas 300 nitů je na úrovni základní kategorie a monitor nemá USB hub, reproduktory ani výškově nastavitelný stojan (jen naklápění).
💡 Za 3 992 Kč dostanete 27″ Fast IPS, 1440p, 200 Hz, 1 ms odezvu, G-Sync + FreeSync, 2× HDMI 2.1 + 2× DisplayPort 1.4, české menu a HDMI i DP kabel v balení.

Proč právě tenhle monitor

Fast IPS panel nabízí širší pozorovací úhly a věrnější barvy než VA. Obnovovací frekvence 200 Hz s odezvou 1 ms a podporou NVIDIA G-Sync i AMD FreeSync zajišťuje plynulé hraní bez trhání obrazu. Rozlišení 1440p na 27″ je sweet spot — dostatek pixelů pro ostrý obraz, ale grafická karta nemusí táhnout 4K.

Čtyři video vstupy (2× HDMI 2.1 + 2× DisplayPort 1.4) znamenají, že k monitoru připojíte PC, konzoli i notebook současně a přepínáte mezi nimi v menu — výborné pro domácí kancelář s více zařízeními. Anti-Flicker technologie a filtr modrého světla snižují únavu očí při dlouhé práci. V balení najdete HDMI i DisplayPort kabel — to u levných monitorů není samozřejmost. České menu, VESA uchycení, matný povrch.

S čím počítat

Jas 300 nitů je na úrovni základní kategorie — do velmi osvětlených místností nebo na přímé slunce to není. HDR je podporované, ale v téhle cenové kategorii přináší spíše minimální efekt. Stojan je pouze naklápěcí (+5° až -15°) — bez výškového nastavení a otáčení. Pokud potřebujete pracovní ergonomii, počítejte s dokupem VESA ramena. Chybí USB hub a reproduktory — nic zásadního, ale je dobré to vědět. Jeden recenzent hlásí po třech měsících vadné pixely — sledujte v prvních dnech používání a případně reklamujte.

Stačí vám 1440p/200Hz, nebo preferujete 4K s nižší obnovovací frekvencí?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
