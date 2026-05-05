Jeden z nejlevnějších 4K OLED monitorů v Česku! Tento AOC příjemně zlevnil a umí až 240 Hz Hlavní stránka Zprávičky 27″ AOC AG276UZD je QD-OLED herní monitor s 4K rozlišením, 240Hz frekvencí a odezvou 0,003 ms Cena padá z 20 990 Kč s kódem ALZADNY25 na 14 693 Kč — jeden z nejlevnějších 4K OLED monitorů na českém trhu Pro hráče s nejnovějšími RTX 50 grafikami nebo PS5 Pro — vyzdvihne to nejlepší z nově vydaných her Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Kombinace 4K rozlišení, OLED panelu a vysoké obnovovací frekvence byla ještě před dvěma lety výsadou monitorů přes 25 tisíc. Trh QD-OLED panelů od Samsungu se ale otevřel a ceny jdou dolů. AOC AG276UZD v ceně 14 693 Kč po zadání kódu ALZADNY25 patří mezi nejdostupnější 4K QD-OLED monitory v Česku — a přitom nabídne specifikace, které ještě nedávno patřily do prémiové kategorie. Co dělá QD-OLED výjimečným Pro koho a za co Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte herní PC s RTX 5070 Ti, RTX 5080 nebo PS5 Pro a chcete využít kombinaci 4K rozlišení s plynulou 240Hz hrou. QD-OLED panel nabídne perfektní černou (kontrast 1 500 000:1) a barevnou věrnost daleko nad LCD konkurencí.⚠️ Zvažte, že OLED panely mají riziko vypálení statických prvků (lišty, ikony, hlavičky) — pro převážně produktivní práci s textem to není ideální volba. Uživatelé v ověřených recenzích zmiňují občasné bílé probliknutí a vyšší spotřebu (94 W). Pro hraní a sledování obsahu jde ale o malé starosti.💡 Za 14 693 Kč dostanete 27″ QD-OLED panel s 4K rozlišením (3840 × 2160), 240Hz nativní obnovovací frekvenci, 10bitovou barevnou hloubku, špičkový jas 1 000 cd/m², antireflexní povrch, podporu G-Sync kompatibilního, FreeSync Premium a Adaptive-Sync, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C s 65W Power Delivery, ergonomický stojan s nastavitelnou výškou a pivotem. KOUPIT AOC AG276UZD S KÓDEM Co dělá QD-OLED výjimečným QD-OLED je technologie kombinující organické OLED diody s vrstvou kvantových bodů od Samsungu. Výsledkem je panel, který má perfektní černou (každý pixel se vypíná zvlášť), barevný gamut pokrývající 96,5 % Adobe RGB a 145,9 % sRGB a kontrastní poměr 1 500 000:1. V praxi to znamená, že tmavé scény ve hrách nejsou šedivé jako na LCD panelech, ale skutečně tmavé — což drasticky mění zážitek z titulů typu Alan Wake 2, Resident Evil nebo Cyberpunk 2077. Druhým hlavním tahákem je odezva 0,003 ms. Pro porovnání, špičkové herní LCD monitory uvádí 1 ms a v reálu jsou ještě pomalejší. OLED je v tomto ohledu mimo soutěž — pixel se přepne prakticky okamžitě a ghosting v rychlých scénách prostě neexistuje. K tomu 240Hz nativní obnovovací frekvence pro plynulý pohyb a podpora kompletní herní synchronizace (G-Sync, FreeSync, Adaptive-Sync), takže nehrozí tearing ani u méně výkonných grafik. Pro koho a za co 4K + 240 Hz je kombinace, kterou plnohodnotně využijete jen s nejnovějšími grafikami. RTX 5080 a vyšší zvládnou většinu AAA titulů ve 4K kolem 100–200 fps s DLSS 4. Pro hráče s RTX 4070 nebo slabší je 4K monitor zbytečně náročný — pak je lepší volbou 1440p herní monitor. PS5 Pro nativně 4K/120Hz zvládne, takže pro konzolisty je tento monitor také jasná volba. Praktická poznámka pro budoucí majitele — OLED panely vyžadují trochu zacházení. Vyhněte se tomu, abyste nechali statický obraz na obrazovce dlouhé hodiny (například nekrytá lišta Windows při dlouhé nečinnosti). AOC k panelu přidává tříletou rozšířenou záruku Pick-up & Return, takže riziko případného vypálení je v krytém období řešitelné. USB-C s Power Delivery 65 W vám zároveň umožní napájet notebook z monitoru, takže funkčně poslouží i na práci. VYUŽÍT KÓD ALZADNY25 Šli byste do 4K OLED monitoru, nebo dáváte přednost 1440p? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza monitor oled slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024