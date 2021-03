AliExpress (o)slaví jedenácté narozeniny. Samozřejmě slevami…

Gigantický čínský obchodní portál AliExpress se chystá na oslavu svých 11. narozenin. Jak už jsme si u tohoto populárního serveru zvykli, využije tuto příležitost ke spuštění velkého množství slev. A to hned v několika kategoriích a úrovních. Rozdávat navíc bude i kupóny novým i stávajícím uživatelům. Od 24. do 28. března probíhá tzv. warm up neboli zahřívací ukázka slev. Ty pak začnou v rámci oslavy 11 let působení serveru AliExpress platit 29. března. A platné budou až do 2. dubna.

“Zahřívání” spočívá v tom, že již nyní jsou některé ceny upravené a u spousty dalších jsou uvedené ty, které budou platit v průběhu hlavní akce. Slevy se budou týkat skutečně obrovského množství věcí a tato digitální forma oslavy 11 let se téměř přiblíží tradičnímu obchodnímu AliExpress svátku 11.11. Můžeme očekávat, že ten bude letos mimořádně zajímavý.

V rámci aktuální narozeninové události je možné také hrát v aplikaci tohoto portálu o ceny či další kupóny. K celé akci existuje oficiální průvodce.

Které věci z narozeninové nabídky vás zaujaly?