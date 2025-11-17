Skvěle hodnocený projektor XGIMI HORIZON nikdy nebyl levnější. Má super jas, automatické ostření a kvalitní audio Hlavní stránka Zprávičky Projektor XGIMI HORIZON klesá na historicky nejnižší cenu 15 990 Kč v rámci Black Friday Full HD zařízení nabízí automatické ostření, Android TV a reproduktory Harman Kardon Podle uživatelů jde o ideální projektor pro domácí kino s výborným poměrem cena/výkon Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.11.2025 16:00 Žádné komentáře 0 Pokud už delší dobu přemýšlíte o pořízení kvalitního projektoru pro domácí kino, máme pro vás skvělou zprávu. Skvěle hodnocený XGIMI HORIZON se v rámci Black Friday prodává za dosud nejnižší cenu 15 990 Kč, což představuje slevu 26 % z běžné ceny 21 900 Kč (při uvedení na trh v roce 2021 stál dokonce 28 990 Kč). Za tuto částku získáte kompletní řešení s Android TV, automatickým nastavením obrazu a kvalitními reproduktory. Obraz ve Full HD s automatickým nastavením XGIMI HORIZON využívá DLP technologii s LED lampou, která nabízí svítivost 1 875 ANSI lumenů a životnost až 25 000 hodin. To v praxi znamená, že při čtyřhodinovém denním používání vydrží projektor fungovat přes 17 let. Nativní Full HD rozlišení 1920 × 1080 pixelů zajišťuje ostrý obraz, který lze promítat na úhlopříčku od 76 do 762 cm. Největší devizou projektoru je systém Intelligent Screen Adaption (ISA), který zahrnuje automatické ostření, korekci lichoběžníkového zkreslení až ±40 stupňů vertikálně i horizontálně, inteligentní zarovnání obrazu na plátno a vyhýbání se překážkám. Projektor tak během několika sekund sám nastaví perfektní obraz bez nutnosti složitého manuálního ladění. Prémiový zvuk od Harman Kardon O zvukovou stránku se starají dva 8W reproduktory Harman Kardon s průměrem 45 mm. Ty nabízejí plný frekvenční rozsah s minimálním zkreslením a podporu technologií DTS-HD a DTS Studio Sound. Díky Bluetooth 5.0 lze projektor využívat i jako samostatný bezdrátový reproduktor pro poslech hudby z telefonu. CHCI XGIMI HORIZON Projektor podporuje HDR10 a HLG pro lepší kontrast a barevné podání. Technologie MEMC automaticky interpoluje snímky pro plynulejší obraz při sledování sportu nebo hraní her. V herním režimu dosahuje latence pouhých 18 ms, což ocení i náročnější hráči. Android TV s tisíci aplikací Díky operačnímu systému Android TV 10 máte přístup k více než 5 000 aplikacím z obchodu Google Play. Nechybí YouTube, Disney+, HBO Max nebo české služby jako Voyo. Integrovaný Chromecast umožňuje snadné sdílení obsahu z telefonu či tabletu. K dispozici je také Google Assistant pro hlasové ovládání. Konektivita zahrnuje dva HDMI porty (jeden s podporou eARC), dva USB porty, LAN pro kabelové připojení k internetu, 3,5mm audio výstup a dual-band Wi-Fi 2,4/5 GHz. Projektor má také 32 GB interní paměti pro instalaci aplikací a ukládání obsahu. Pro koho je XGIMI HORIZON ideální? Projektor se hodí především pro milovníky domácího kina, kteří chtějí větší obraz než nabízí běžná televize. S hmotností 2,9 kg a rozměry 20,8 × 13,6 × 21,8 cm je dostatečně kompaktní pro přenášení mezi místnostmi nebo na chatu. Při nejnižším nastavení jasu je prakticky neslyšitelný (pod 29 dB), takže se hodí i do ložnice pro večerní promítání. KOUPIT PROJEKTOR XGIMI Ocení ho také příležitostní hráči díky nízkým latencím a podpoře 3D zobrazení. Výkonné reproduktory eliminují nutnost externího ozvučení pro běžné použití. Automatické nastavení obrazu zase potěší všechny, kteří nechtějí trávit čas složitým manuálním laděním projektoru. Co říkají uživatelé na XGIMI HORIZON? Projektor má na Alze hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 49 zákazníků a doporučuje ho 98 % kupujících. Nejčastěji uživatelé chválí kvalitu obrazu i při denním světle, automatické ostření a korekci zkreslení, tichý chod a překvapivě kvalitní vestavěné reproduktory. „Skvělý, přenosný, vše v jednom,“ píše Martin z Prahy. Pavel z Brna dodává: „Více jak dostačující. Skvělé filmové zážitky. Promítáme na stenu vymalovanou jen na bílo a super – žádné plátno netřeba.“ Lukáš pak píše: „Perfektní obraz, promítám na bílou stěnu z cca 3,5m a je to jak v kině.“ Mezi nedostatky uživatelé nejčastěji zmiňují chybějící nativní podporu Netflix (lze řešit přes aplikaci Desktop Manager), starší verzi Androidu a pouze 100Mbit LAN port. Některým vadí i absence baterií v balení pro dálkový ovladač. Celková reklamovanost je však pouze 1,81 %, což svědčí o kvalitním zpracování. Dostupnost a cena XGIMI HORIZON je aktuálně k dispozici na Alze za akční cenu 15 990 Kč. Jedná se o historicky nejnižší cenu tohoto modelu v Česku. Zařízení je skladem a při objednání do půlnoci ho lze druhý den vyzvednout v AlzaBoxu. Na projektor se vztahuje 24měsíční záruka. Za necelých 16 tisíc korun získáte kompletní řešení pro domácí kino s operačním systémem, kvalitními reproduktory a automatickým nastavením. Uvažujete o pořízení projektoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Black Friday česko projektor Projektor s Androidem Sleva