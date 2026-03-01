Vivo X300 Ultra má namířeno do Evropy. Přinese špičkové fotoaparáty, obří baterii a Snapdragon Hlavní stránka Zprávičky Vivo na MWC 2026 poprvé představí model Ultra pro globální trh, dosud byly tyto telefony exkluzivní pro Čínu Vivo X300 Ultra má podle spekulací dostat duální 200Mpx fotoaparáty, baterii až 7 000 mAh a Snapdragon 8 Elite Gen 5 Novinka bude konkurovat čerstvě představeným modelům Xiaomi 17 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.3.2026 18:00 1 komentář 1 Čínský výrobce Vivo potvrdil, že se letos vůbec poprvé zúčastní barcelonského veletrhu Mobile World Congress. A nepřijede s prázdnýma rukama – hlavní hvězdou stánku bude Vivo X300 Ultra, tedy fotomobil řady, která dosud zůstávala výsadou čínského trhu. Pro evropské nadšence do mobilní fotografie jde o zásadní zprávu, protože modely Ultra od Viva patří k absolutní špičce v oboru. Poprvé v Evropě Co víme o Vivo X300 Ultra Konkurence nespí: Xiaomi 17 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra Poprvé v Evropě MWC 2026 proběhne od 2. do 5. března a Vivo se na něm hodlá výrazně zviditelnit. Zatímco dosud modely Ultra zůstávaly exkluzivní pro domácí trh, letos se strategie mění. Novinka X300 Ultra je v tiskové zprávě označovaná jako „nová vlajková loď pro Evropu“, což by teoreticky mohlo znamenat, že se po představení objeví i na pultech tuzemských obchodů. Vedle modelu Ultra Vivo v Barceloně ukáže také zbytek řady X300 včetně základního modelu a verze Pro, skládací Vivo X Fold5 a novou řadu V70. Návštěvníci si samozřejmě budou moct všechny novinky osahat na vlastní kůži. Co víme o Vivo X300 Ultra Oficiální specifikace zatím Vivo nezveřejnilo, ale úniky z posledních týdnů kreslí poměrně jasný obrázek. Pod kapotou má tikat Snapdragon 8 Elite Gen 5, tedy stejný čipset jako u konkurenčních vlajkových lodí. Již dostupná verze Pro mezitím spoléhá na Dimensity 9500 od MediaTeku. Co se pak týče displeje, ten by měl mít úhlopříčku 6,82 palce s 2K rozlišením a LTPO technologií od společnosti BOE. Největší pozornost ale budí fotoaparáty. Hlavní snímač má údajně využívat 200Mpx senzor Sony LYT-901 o velikosti 1/1,12 palce s neobvyklým ohniskem 35 mm. To je výrazně užší záběr než obvyklých 23–24 mm u většiny smartphonů, což by mělo přinést přirozenější perspektivu bez zkreslení na okrajích. Ultrašíro s 50Mpx snímačem o velikosti 1/1,28 palce by pak mělo nabídnout klasický širokoúhlý režim. Vivo X300 Pro Teleobjektiv má být rovněž 200Mpx a podle některých zdrojů by telefon mohl podporovat unikátní externí telekonvertor pro ještě delší ohniska. Součástí sestavy má být také 5Mpx multispektrální senzor pro přesnější podání barev. Spolupráce s firmou ZEISS by měla pokračovat i u tohoto modelu. Co se baterie týče, spekuluje se o kapacitě 6 500 až 7 000 mAh s podporou 100W kabelového nabíjení. Pokud se tyto údaje potvrdí, půjde o jednu z nejvyšších kapacit u vlajkových telefonů vůbec. Konkurence nespí: Xiaomi 17 Ultra a Samsung Galaxy S26 Ultra Vivo X300 Ultra vstupuje na trh v silné konkurenci. Xiaomi včera na MWC představilo Xiaomi 17 Ultra s prvním 1palcovým LOFIC snímačem v historii značky a unikátním mechanickým teleobjektivem s proměnným zoomem 75–100 mm. Model pohání Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterie má kapacitu 6 000 mAh s 90W nabíjením a v Česku startuje na 35 999 Kč. Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra Samsung pak ve středu odhalil Galaxy S26 Ultra s vylepšeným 200Mpx hlavním snímačem s clonou f/1.4, který má být o 47 % jasnější než předchůdce. Telefon zaujme také unikátní funkcí Privacy Display pro ochranu soukromí a 60W nabíjením – konečně rychlejším než dosavadních 45 W. Baterie zůstává na 5 000 mAh a české ceny startují na 35 699 Kč. Vivo X300 Ultra má tedy před sebou nelehký úkol. Na papíře vypadá fotografická výbava velmi slibně, ale skutečnou kvalitu snímků ukáže až praxe. Otázkou také zůstává cena – pokud Vivo zvolí agresivní cenovou politiku, mohlo by se stát zajímavou alternativou pro ty, komu Samsung ani Xiaomi nevyhovují. Zaujalo vás Vivo X300 Ultra? Pořídili byste si ho místo Xiaomi nebo Samsungu? Zdroje: TZ/Vivo, Android Headlines, PhoneArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 1 komentář Vložit komentář fotomobil Vivo vivo X300 Mohlo by vás zajímat Vivo X200 Pro recenze: hlavní roli dostal teleobjektiv a baterie Vašek Švec 10.1.2025 Levnější bráška skvělého fotomobilu: Vivo X200 se chystá do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 4.1.2025 Řada Vivo X200 míří do Česka. Nové vlajky lákají na 200Mpx teleobjektiv ZEISS, velkou baterii a špičkový displej Jakub Kárník 6.1.2025 Vivo X200 Ultra nadchne milovníky fotografování! Nad jeho výbavou se tají dech Adam Kurfürst 26.12.2024 Bude to hit? Špičkové Vivo X200 Pro míří do Česka, známe cenu Adam Kurfürst 27.10.2024 Nové Xiaomi 14 Civi láká na foťáky Leica, skvělý výkon a vlajkový displej. Z ceny vám spadne brada! Jakub Kárník 12.6.2024