Vivo X300 Pro má brutální teleobjektiv a šílený výkon! Pro Evropany má čínský gigant ještě jednu novinku

Vivo X300 a X300 Pro přináší 200MPx fotoaparáty se Zeiss optikou a MediaTek Dimensity 9500
Evropa se poprvé dočká vymakanější nadstavby OriginOS 6 místo průměrného FunTouch OS
Redakce připravuje test Pro varianty, evropské ceny zatím neznáme

Jakub Kárník
Publikováno: 13.10.2025 20:13

Čínské Vivo dnes představilo novou vlajkovou řadu X300, která míří nejen na domácí trh, ale podle všeho i do Evropy. A konečně s sebou přinese vymakanější nadstavbu OriginOS 6 místo dosavadního průměrného FunTouch OS. Na první pohled jde o klasickou vlajkovou dvojici – kompaktnější X300 a větší X300 Pro – jenže fotoaparáty vypadají tak impozantně, že by jim mohly závidět i dražší modely. Fotoaparáty od Zeissu s 200MPx senzory MediaTek Dimensity 9500 proti Snapdragonu Obří baterie a rychlé nabíjení Displeje: velký Pro, "kompaktní" základní model OriginOS 6 místo FunTouch: konečně! Ceny v Číně, Evropa brzy Fotoaparáty od Zeissu s 200MPx senzory Hlavní prodejní argument obou telefonů jsou fotoaparáty s optikou Zeiss. Vivo X300 Pro dostalo 50MPx hlavní senzor Sony LYT-828 s clonou f/1.57 a gimbalovou stabilizací, 50MPx ultraširokoúhlý objektiv a brutální 200MPx teleobjektiv se Samsung HPB senzorem velikosti 1/1.4″. Ten nabízí ekvivalent 85mm ohniskové vzdálenosti a 3,7× optický zoom. Základní X300 má podobnou sestavu, jen s jiným rozdělením – 200MPx senzor Samsung HPB je tady použitý jako hlavní fotoaparát s clonou f/1.68, zatímco teleobjektiv má „jen“ 50MPx a trojnásobný optický zoom. Jeho senzor je také menší než modelu Pro. Oba telefony natáčí video až ve 4K při 120 fps s 10bitovým Logem, což ocení videomakeři. X300 Pro podporuje dokonce externí teleobjektiv, který Vivo představilo letos u modelu X200 Ultra. Jde o 2,35× nasazovací čočku, která se připevní přes speciální kryt a dramaticky zlepší přiblížení. V balíčku Photography Kit najdete i grip s baterií a další příslušenství. MediaTek Dimensity 9500 proti Snapdragonu Oba telefony pohání MediaTek Dimensity 9500, vyráběný 3nm procesem TSMC. Jde o přímou konkurenci Snapdragonu 8 Elite Gen 5, a podle prvních benchmarků si nevede vůbec špatně. V testu 3DMark Extreme dosáhl X300 Pro skóre kolem 6 900 bodů, což je srovnatelné s iPhonem 17 Pro. Pro verze jsou k dispozici s 12 nebo 16 GB RAM a úložištěm až 1 TB (UFS 4.1). Základní paměťová konfigurace začína na 12/256 GB. Obří baterie a rychlé nabíjení X300 Pro má akumulátor o kapacitě 6 510 mAh, menší X300 pak 6 040 mAh. Obě baterie používají křemíko-uhlíkovou technologii, díky které jsou kompaktnější při stejné kapacitě. Vivo tvrdí, že díky optimalizacím odpovídají výdrží klasických 7 500mAh, respektive 7 000mAh baterií v konkurenčních telefonech – to si ale ověříme až v testu. Nabíjení probíhá kabelem výkonem 90 W, bezdrátově pak 40 W. X300 Pro zvládne dobít z 0 na 100 % za necelých 45 minut. Oba telefony mají i reverzní bezdrátové nabíjení. Displeje: velký Pro, „kompaktní“ základní model X300 Pro dostalo 6,78″ LTPO AMOLED panel s rozlišením 1260 × 2800 pixelů a frekvencí 120 Hz. Špičková svítivost má dosahovat 4 500 nitů, což je brutální hodnota. Panel podporuje HDR10+, HDR Vivid i Dolby Vision. Pod displejem je ultrazvuková čtečka otisků, která má být bleskově rychlá. Základní X300 je označovaný jako „kompaktní“, přestože má 6,31″ displej – v dnešní době to už za kompakt bohužel považovat musíme. Rozlišení je 1216 × 2640 pixelů, jinak jde o stejný typ panelu jako u Pro verze. Telefon je tenký jen 7,95 mm a váží 190 gramů, což je opravdu příjemná hodnota. OriginOS 6 místo FunTouch: konečně! Tohle je možná nejdůležitější zpráva pro Evropu. Vivo konečně přináší svou vymakanější nadstavbu OriginOS 6 i mimo Čínu. Dosavadní FunTouch OS byl funkční, ale v moha ohledech (třeba graficky) zastaralý. Osobně by mě zajímalo, jak to bude s aktualizacemi starších modelů. Dostane i loňská řada X200 nový OriginOS? Nebo bude vivo udržovat ještě pár let FunTouch a nechá si nový systém exkluzivně pro nové telefony? Na to bohužel zatím nemáme odpovědi. OriginOS 6 běží na Androidu 16 a přináší nový design inspirovaný iOS – od přizpůsobitelné zamykací obrazovky přes dvojité rolovací menu (notifikace vlevo, ovládací prvky vpravo) až po transformační efekty připomínající Liquid Glass od Applu. Vivo slibuje čtyři velké aktualizace systému Android. Zajímavá je funkce Shake to Share – při třesení telefonů tváří v tvář můžete sdílet soubory bez internetového připojení. Ceny v Číně, Evropa brzy Vivo X300 v Číně startuje na 4 399 jüanech (přibližně 13 000 Kč) za verzi 12/256 GB. Nejvyšší konfigurace 16/1TB stojí 5 999 jüanů (asi 17 800 Kč). X300 Pro začíná na 5 299 jüanech (přibližně 15 600 Kč) za 12/256 GB a končí u 6 699 jüanů (20 000 Kč) za 16/1TB verzi. Existuje i speciální Photographer Edition za 8 299 jüanů (asi 24 500 Kč), která obsahuje kompletní Photography Kit s externím objektivem, gripem a příslušenstvím. Evropské ceny zatím neznáme, ale vzhledem k tomu, že Vivo potvrdilo globální uvedení, můžeme očekávat příchod obou telefonů i k nám. Redakce připravuje test X300 Pro, takže se brzy dozvíte, jestli obstojí v reálném používání. Zajímá vás Vivo X300 Pro s externím teleobjektivem? Zdroj: GSMArena, gizmochina O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. 