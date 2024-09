Špičkový vlajkový model zůstává nejzajímavějším fotomobilem letoška

Komerční článek

Společnost vivo patří k lídrům inovací v oblasti zobrazení a fotoaparátů. Letošní vlajkový model X100 Pro je toho důkazem, s kombinací špičkové optiky, výkonného hardwaru a sofistikovaného designu. Je určen pro náročné uživatele, kteří hledají kvalitu a výkon srovnatelný s profesionálními fotoaparáty, ale zároveň oceňují praktičnost a styl.

Model X100 Pro je vybaven trojicí zadních fotoaparátů s vysokým rozlišením 50 Mpx, které jsou podpořeny pokročilým obrazovým procesorem a precizní stabilizací obrazu. Hlavní fotoaparát využívá inovativní plovoucí čočku, která zajišťuje přesné zaostření a minimalizuje optické zkreslení. Díky spolupráci se světově uznávanou značkou ZEISS dosahuje tento telefon vynikající barevné přesnosti a vysokého dynamického rozsahu, což přináší fotografické výsledky srovnatelné s profesionálními zrcadlovkami.

Jednou z klíčových vlastností tohoto modelu je také teleobjektiv s hardwarovým přiblížením, který ve spojení s technologií Origin Imaging Engine přináší živé a autentické barvy, zejména při fotografování scenérií, jako jsou východy a západy slunce. Přední kamera s rozlišením 32 Mpx je navržena pro perfektní selfies, a to i za horších světelných podmínek díky vylepšenému automatickému zaostřování.

Pro ty, kteří jsou nadšenci do tvorby videí a filmografie, nabízí X100 Pro možnost natáčet v rozlišení 4K s funkcí Cinematic Portrait Video. Tato technologie umožňuje dosáhnout rozostřeného pozadí, které vytváří efekt podobný profesionálním filmovým kamerám. Díky automatickému zaostřování a přesné stabilizaci obrazu je zajištěn plynulý a ostrý záznam i při pohybu.

Neuvěřitelný výkon pro náročné uživatele

Srdcem X100 Pro je osmijádrový procesor Dimensity 9300, který nabízí o 40 % vyšší výkon než jeho předchůdce, a to na všech jádrech. Tento výkonný čip zvládne i ty nejnáročnější úkoly, od hraní graficky náročných her až po editaci videí, aniž by došlo k přehřívání zařízení. Vivo také představilo nový grafický čip, který je téměř o 50 % výkonnější než předchozí generace, a přináší podporu technologie ray-tracing, což dříve bylo výsadou pouze herních konzolí a výkonných počítačů.

Displej o velikosti 6,78 palců využívá technologii AMOLED a nabízí obnovovací frekvenci 120 Hz, což zajišťuje ostrý a jasný obraz i za přímého slunce. Funkce šetření zraku minimalizuje únavu očí, což ocení uživatelé, kteří tráví dlouhé hodiny sledováním obrazovky.

Operační systém Funtouch OS 14 přináší modelu X100 Pro plynulejší výkon, širší možnosti personalizace a lepší zabezpečení. Proto je Funtouch OS 14 jedním z nespolehlivějších a nejlepších operačních systémů na trhu.

Výdrž baterie, na kterou se můžete spolehnout

Jedním z hlavních trumfů X100 Pro je jeho dlouhá výdrž baterie, podpořená pokročilými nabíjecími technologiemi. Díky novým technologiím a vyšší energetické hustotě nabízí tento model až o 8,3 % vyšší kapacitu baterie ve srovnání s předchozí generací. Kapacita 5 400 mAh v kombinaci s rychlým bezdrátovým nabíjením FlashCharge a podporou až 100W nabíjení zajišťuje, že telefon bude vždy připraven k použití.

Luxusní design s důrazem na odolnost

X100 Pro není pouze nástrojem pro práci a zábavu, ale i stylovým doplňkem. Elegantní linie a kvalitní materiály svědčí o důrazu na detail a odolnost. Modul fotoaparátu je umístěn v kruhovém segmentu, inspirovaném tvarem měsíce, což dodává telefonu unikátní a sofistikovaný vzhled. Navíc je tento model odolný proti prachu a vodě, což zaručuje jeho dlouhou životnost.

Model vivo X100 Pro přináší vše, co by uživatelé mohli očekávat od špičkového zařízení. Od vynikajícího výkonu, přes dlouhou výdrž baterie až po moderní design a software, který nabízí široké možnosti personalizace a vysokou úroveň zabezpečení. X100 Pro nastavuje nový standard mobilního zážitku.