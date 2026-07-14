Na Alze teď koupíte sluchátka s ANC a bezdrátovým nabíjením za pouhé 3 stovky Hlavní stránka Zprávičky Na Alze se v akci objevila velice zajímavá TWS sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro zde koupíte již za 299 Kč s DPH Za danou cenu přitom dostanete aktivní potlačení hluku či pouzdro s bezdrátovým nabíjením Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 14.7.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva True wireless sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro nabízí i bez akce skoro až pohádkový poměr cena / výbava. Nyní je však má Alza ve 38% slevě. Za cenu běžného menu tak seženete poměrně zajímavě vypadající sluchátka. Přesto, že bychom zázraky rozhodně nečekali, pro méně náročné uživatele by mohlo jít o zajímavou koupi. KOUPIT SLUCHÁTKA V AKCI Sluchátka s ANC a takovou výbavou za 299 Kč? Co se parametrů týče, sluchátka se složitým a trochu protichůdným názvem (Lite a zároveň Pro?) nabídnou propojení prostřednictvím Bluetooth 6.0. Vedle základního kodeku SBC je podporováno i AAC, tím však jejich výčet končí – ne že bychom zde čekali cokoli víc. Mezi nejzajímavější funkce pak patří bezesporu podpora aktivního potlačení hluku. Bohužel, e-shop ani výrobce neuvádí, jak silné zde ANC je, zázraky bychom určitě nečekali, i při nižší účinnosti však může být tato funkce pro řadu uživatelů plus. Sluchátka se pak pyšní i velmi solidní „papírovou“ výdrží. Konkrétně slibují 6 hodin pro samotná sluchátka a dalších 24 hodin se má ukrývat v nabíjecím pouzdru. To pak můžete nabíjet buď pomocí USB-C, nebo bezdrátové nabíječky, což není standard ani u mnohem dražších sluchátek. S aktivním ANC pak pochopitelně počítejte s výrazně kratší výdrží sluchátek. Díky IPx4 certifikaci by pak sluchátkům neměl vadit pot ani déšť. VYUŽÍT SLEVU Sluchátka pak využívají 13mm měniče a za zmínku stojí také mikrofon s potlačením šumu. Nechybí ani dotykové ovládání médií na těle sluchátek. V neposlední řadě pak sluchátkům náleží také aplikace s ekvalizérem. K dispozici jsou sluchátka v černém a bílém provedení a v balení pak obdržíte tři velikosti špuntů. Máte zkušenost s podobně levnými bezdrátovými sluchátky? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ANC Bluetooth Sleva sluchátka VEntion Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Šikovný kuchyňský robot z LIDLu zase zlevnil! Má hromadu funkcí a propojíte ho s mobilem Adam Kurfürst 19.12.2024