Na Alze teď koupíte sluchátka s ANC a bezdrátovým nabíjením za pouhé 3 stovky

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Vašek Švec
Vašek Švec
14.7.2026 06:00
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Vention sluchátka s ANC za 3 stovky
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True wireless sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro nabízí i bez akce skoro až pohádkový poměr cena / výbava. Nyní je však má Alza ve 38% slevě. Za cenu běžného menu tak seženete poměrně zajímavě vypadající sluchátka. Přesto, že bychom zázraky rozhodně nečekali, pro méně náročné uživatele by mohlo jít o zajímavou koupi.

KOUPIT SLUCHÁTKA V AKCI

Sluchátka s ANC a takovou výbavou za 299 Kč?

Co se parametrů týče, sluchátka se složitým a trochu protichůdným názvem (Lite a zároveň Pro?) nabídnou propojení prostřednictvím Bluetooth 6.0. Vedle základního kodeku SBC je podporováno i AAC, tím však jejich výčet končí – ne že bychom zde čekali cokoli víc. Mezi nejzajímavější funkce pak patří bezesporu podpora aktivního potlačení hluku. Bohužel, e-shop ani výrobce neuvádí, jak silné zde ANC je, zázraky bychom určitě nečekali, i při nižší účinnosti však může být tato funkce pro řadu uživatelů plus.

Vention sluchatka s ANC

Sluchátka se pak pyšní i velmi solidní „papírovou“ výdrží. Konkrétně slibují 6 hodin pro samotná sluchátka a dalších 24 hodin se má ukrývat v nabíjecím pouzdru. To pak můžete nabíjet buď pomocí USB-C, nebo bezdrátové nabíječky, což není standard ani u mnohem dražších sluchátek. S aktivním ANC pak pochopitelně počítejte s výrazně kratší výdrží sluchátek. Díky IPx4 certifikaci by pak sluchátkům neměl vadit pot ani déšť.

Sluchatka s ANC za 3 stovky
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Sluchátka pak využívají 13mm měniče a za zmínku stojí také mikrofon s potlačením šumu. Nechybí ani dotykové ovládání médií na těle sluchátek. V neposlední řadě pak sluchátkům náleží také aplikace s ekvalizérem. K dispozici jsou sluchátka v černém a bílém provedení a v balení pak obdržíte tři velikosti špuntů.

Máte zkušenost s podobně levnými bezdrátovými sluchátky?

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O autorovi

Vašek Švec

Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi

Vašek Švec
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