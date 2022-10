Aplikace Donalda Trumpa to nakonec dotáhla až na Google Play

Bývalý prezident USA Donald Trump po měsících vyjasňování pravidel a dolaďování požadavků nakonec “dostal” svou aplikaci Truth Social také do Obchodu Google Play. Jde o prostředníka k přístupu na stejnojmennou sociální síť, jejímž posláním má být poskytnutí maximální svobody ve vyjadřování. Začala vznikat poté, co byl Trump v roce 2021 zablokován na Facebooku a Twitter dokonce úplně smazal jeho účet.

Aplikace Truth Social je tedy v tuto chvíli snadno dostupná už na obou největších mobilních platformách – iOS i Android. Do “jablečných” zařízení se podívala již dříve letošní rok. Google měl ale k zařazení do Obchodu několik připomínek, které bylo potřeba vypořádat. Šlo například o slabé záruky, že nemoderované diskuze se budou v aplikaci hemžit agresivitou a urážkami. To už ale údajně vývojáři vyřešili, takže se dveře do oficiální databáze otevřely.

Zda se sociální síť Truth Social nestane bezúčelným shromaždištěm vulgarit a útoků, to ukáže až čas. Kromě zmíněných obchodů je aplikace rovněž v nabídce Galaxy Store v Samsung zařízeních. Na Google Play by se měla co nevidět reálně objevit.

Co si myslíte o nápadu s takovou sociální sítí?

Zdroj: acentral