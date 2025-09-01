Cena kamery TP-Link Tapo TC72 opět klesla na minimum! Za 719 Kč nabídne 2K rozlišení i AI detekci Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo TC72 klesla na Alze na historické minimum 719 Kč Bezpečnostní kamera nabízí 2K rozlišení a AI detekci osob i zvířat Z původních 899 Kč ušetříte 180 korun při použití slevového kódu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.9.2025 11:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte cenově dostupnou bezpečnostní kameru do domácnosti, máme pro vás zajímavý tip. TP-Link Tapo TC72 se na Alze právě teď prodává za pouhých 719 Kč, čímž se vrátila k historickému minimu. Stačí při nákupu zadat kód ALZADNY20, který se automaticky aplikuje v košíku. Kamera přitom nabízí funkce, které běžně najdete u podstatně dražších modelů. Ostré 2K rozlišení a chytrá AI detekce Tapo TC72 disponuje 2K QHD rozlišením 2560 × 1440 pixelů, které zajišťuje ostrý obraz s dostatečným množstvím detailů. Kamera dokáže otáčet o 360° horizontálně a 114° vertikálně, takže pokryje prakticky celou místnost. Díky motorickému otáčení navíc automaticky sleduje detekované objekty v pohybu. Za pozornost stojí především AI detekce, která rozpoznává osoby, domácí mazlíčky a vozidla. Kamera také umí identifikovat dětský pláč, rozbití skla nebo štěkot psa. Jakmile zachytí některou z těchto událostí, okamžitě vám pošle notifikaci do mobilní aplikace Tapo. KOUPIT TAPO TC72 Noční vidění a obousměrné audio Pro noční hlídání je kamera vybavena infračerveným přísvitem s dosahem až 9 metrů. V aplikaci si můžete nastavit vlastní zóny detekce nebo naopak vytvořit soukromé zóny, kde kamera nebude nahrávat. Praktické je také obousměrné audio s vestavěným mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci s osobami před kamerou. Záznamy můžete ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo využít cloudové úložiště Tapo Care. Kamera podporuje hlasové ovládání přes Google Asistenta a Amazon Alexu, takže ji můžete ovládat pouhým hlasem. Co říkají zákazníci? Tapo TC72 má na Alze hodnocení 4,6 hvězdičky z 19 recenzí a doporučuje ji 89 % zákazníků. Marcel z Ostravy-Radvanic pochvaluje především jednoduchou instalaci: „Perfektní instalace, rychlá a intuitivní. Doporučuji! Kamera funguje skvěle a mně naprosto vyhovuje.“ Vladislav z Prahy 8 oceňuje kvalitní rozpoznání objektů a hlídací funkce. Jeden ze zákazníků sice narazil na problém se slabým WiFi signálem, ale u většiny uživatelů kamera funguje bez problémů. S prodanými více než 500 kusy a reklamovaností pouhých 0,15 % jednoznačně patří mezi spolehlivější modely. Stojí za koupi? Za akční cenu 719 Kč dostanete plnohodnotnou bezpečnostní kameru s pokročilými funkcemi. Konkurenční modely s podobnou výbavou často stojí výrazně více. Pokud tedy hledáte cenově dostupné řešení pro hlídání domácnosti, Tapo TC72 představuje zajímavou volbu. CHCI TAPO TC72 ZA 719 KČ Pořídíte si Tapo TC72 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost Kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024