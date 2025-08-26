Kamera TP-Link Tapo TC42 má 2K rozlišení a barevné noční vidění, teď stojí jen 1 499 Kč Hlavní stránka Zprávičky Cena venkovní kamera Tapo C42 se 360° otáčením klesla na 1 499 Kč Nabízí 2K QHD rozlišení a inteligentní rozpoznávání osob i vozidel Díky krytí IP66 vydrží déšť i prach, nechybí jí ani noční režim Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.8.2025 06:00 2 komentáře 2 Hledáte spolehlivou venkovní kameru s nočním viděním a širokou paletou funkcí? TP-Link Tapo TC42 je momentálně na Alze k dispozici za pouhých 1 499 Kč, což představuje nejlepší nabídku na českém trhu. Původně stála 1 899 Kč, takže ušetříte rovných 400 korun. Za zvýhodněnou cenu dostanete model s 2K rozlišením, plným 360° otáčením a pokročilou AI detekcí, která rozpozná osoby, vozidla i domácí mazlíčky. Ostrý obraz ve dne i v noci díky 2K rozlišení Tapo TC42 natáčí v 2K QHD rozlišení (2560 × 1440 pixelů), což mezi kamerami s podobnou cenou představuje standardní hodnotu. V praxi to znamená, že na záznamu jasně rozeznáte obličeje nebo poznávací značky i na větší vzdálenost, než kdybyste si pořídili model s nižším FullHD. Večer a v noci se kamera automaticky přepne do režimu barevného nočního vidění s technologií Starlight. Zatímco většina kamer v této cenové kategorii nabízí jen černobílé noční vidění, TC42 zachytí barevný obraz až do vzdálenosti 30 metrů. Díky tomu snadno rozpoznáte barvu oblečení nebo auta i za úplné tmy. CHCI KAMERU ZA 1 499 KČ Plné pokrytí prostoru díky 360° otáčení Jednou z největších předností této kamery je její motorické otáčení o 360° horizontálně a 130° vertikálně. Kamera tak pokryje doslova každý kout vašeho pozemku bez mrtvých úhlů. Můžete si nastavit režim hlídky, kdy kamera automaticky projíždí mezi vámi určenými body – například vchod, brána a garáž. Když kamera detekuje pohyb, automaticky se za objektem otočí a sleduje ho, takže vám nic důležitého neunikne. Inteligentní AI rozpozná osoby, auta i zvířata Tapo TC42 využívá pokročilou AI detekci, která spolehlivě rozpozná, jestli se ve vašem výhledu pohybuje člověk, auto nebo třeba jen kočka sousedů. Díky tomu vás nebudou otravovat zbytečné notifikace pokaždé, když vítr zahýbe větvemi. Kamera vás upozorní pouze na důležité události – například když někdo projde kolem vašeho auta nebo se přiblíží ke vchodovým dveřím. V aplikaci si navíc můžete nastavit vlastní detekční zóny a určit, které oblasti jsou pro vás prioritní. Odolá dešti, prachu i mrazu S krytím IP66 je kamera TC42 připravená na jakékoliv počasí. Spolehlivě funguje v dešti, sněžení, při silném větru i v prašném prostředí. Provozní teploty od -30 °C do +60 °C znamenají, že kamera bez problémů zvládne české zimy i letní vedra. Můžete ji tak bez obav namontovat na zeď domu, pod střechu nebo na sloup u brány. Flexibilní připojení a stabilní signál Kameru můžete připojit buď přes Wi-Fi 2,4 GHz, nebo pomocí Ethernet kabelu pro maximální stabilitu. Dvě výkonné externí antény zajišťují spolehlivé bezdrátové připojení až do vzdálenosti 150 metrů ve volném prostoru. To oceníte zejména při umístění kamery na vzdálenější části pozemku, kde by běžné kamery měly se signálem problém. KOUPIT NA ALZA.CZ Ukládání záznamů na kartu nebo do cloudu Záznamy z kamery můžete ukládat na microSD kartu až do kapacity 512 GB, což odpovídá přibližně 512 hodinám záznamu v 2K kvalitě. Alternativně lze využít cloudové úložiště Tapo Care s 30denní zkušební verzí zdarma. Cloud má tu výhodu, že záznamy zůstanou v bezpečí, i kdyby někdo kameru poškodil nebo ukradl. Další praktické funkce Kamera nabízí obousměrný zvuk, takže můžete komunikovat s návštěvami nebo kurýry i když nejste doma. Vestavěné LED reflektory nejen že umožňují barevné noční vidění, ale fungují také jako výstražné světlo. V kombinaci s nastavitelným zvukovým alarmem dokážou odradit nezvaného návštěvníka dřív, než se dostane blíž k domu. Všechny funkce ovládáte přes přehlednou aplikaci Tapo pro Android a iOS, která podporuje i hlasové ovládání přes Google Assistant nebo Alexu. Využijete této slevy na venkovní kameru TP-Link Tapo TC42? 