TP-Link do Česka přinesl geniální hub Tapo H110. Podporuje Matter, ovládá i hloupá zařízení a stojí málo

TP-Link Tapo H110 přichází do Česka s cenou 649 Kč
Hub nahrazuje všechny IR ovladače a podporuje více než 8 000 značek zařízení
Zařízení funguje jako Matter hub a propojuje se s Tapo senzory pro automatizaci

Adam Kurfürst
Publikováno: 21.8.2025 10:00

TP-Link začal v Česku prodávat chytrý hub Tapo H110, který díky infračervenému vysílači dokáže ovládat i původně hloupé domácí spotřebiče. Za pouhých 649 Kč získáte náhradu za všechny dálkové ovladače v domácnosti a navíc centrum pro chytrou domácnost s podporou Matter.

Jeden hub nahradí desítky ovladačů

Tapo H110 využívá infračervené ovládání, které v českých domácnostech zatím není tak rozšířené jako třeba v Asii. Přitom jde o velmi praktickou technologii – hub dokáže nahradit dálkové ovladače od televizí, klimatizací, set-top boxů, ventilátorů či světel. TP-Link do zařízení integroval databázi s více než 8 000 značkami a podporou pro 18 různých typů spotřebičů, takže si poradí i se staršími modely.

Párování probíhá překvapivě jednoduše – v aplikaci Tapo vyberete typ zařízení, namíříte původní ovladač na hub a stisknete libovolné tlačítko. Aplikace provede několik rychlých testů a spotřebič je okamžitě připraven k ovládání. Databáze podporovaných zařízení se aktualizuje každé tři měsíce, takže postupně přibývají i nejnovější modely.

Hlasové ovládání a chytré scénáře

Hub podporuje všechny hlavní hlasové asistenty – Google Assistant, Amazon Alexa i Siri přes Apple Home. Zajímavá je funkce GPS detekce polohy. Hub dokáže automaticky zapnout klimatizaci nebo světla, když se přibližujete k domovu. Stejně tak můžete nastavit časové plány, kdy se mají jednotlivé spotřebiče zapínat či vypínat. Aplikace Tapo umožňuje ovládání odkudkoliv, takže můžete vypnout zapomenutou klimatizaci i z práce.

KOUPIT TAPO H110 HUB

Matter hub s podporou Tapo senzorů

Tapo H110 není jen infračervený ovladač, ale také plnohodnotný Matter hub. To znamená, že dokáže propojit běžné IR spotřebiče s ekosystémem chytré domácnosti včetně Apple Home, Google Home, Amazon Alexa a SmartThings.

Velmi praktická je integrace s Tapo senzory pohybu, teploty a vlhkosti. Můžete tak vytvořit automatizace typu „když teplota překročí 28 °C, zapni klimatizaci" nebo „při detekci pohybu v noci rozsvítit světla". Hub má také vestavěnou sirénu s hlasitostí 93 dB pro bezpečnostní účely.

Funguje i bez internetu

Důležitou vlastností je možnost ovládání v offline režimu. Pokud jsou hub a váš telefon ve stejné lokální síti, můžete ovládat zařízení i při výpadku internetu. To ocení zejména ti, kdo se obávají závislosti na cloudových službách.

Nastavení hubu je díky funkci Plug & Play a TP-Link Simple Setup velmi jednoduché. Zařízení se po zapnutí automaticky objeví v aplikaci Tapo, není potřeba ručně vybírat Wi-Fi síť ani zadávat hesla.

Dostupnost a cena

TP-Link Tapo H110 je v Česku k dispozici za doporučenou cenu 649 Kč. Vzhledem k tomu, že konkurenční IR huby často stojí dvojnásobek a navíc nemají podporu Matter, jde o velmi zajímavou nabídku.

TAPO H110 HUB NA ALZA.CZ

Pořídili byste si infračervený hub pro ovládání všech domácích spotřebičů?

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…