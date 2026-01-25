TP-Link do Česka přinesl sadu kamery se 3K rozlišením a solárního panelu. Kolik stojí? Hlavní stránka Zprávičky TP-Link rozšiřuje nabídku v Česku o bezdrátovou kameru Tapo C630 KIT se solárním panelem Kamera disponuje 3K rozlišením, 360° otáčením a AI detekcí osob, zvířat i vozidel bez poplatku Cena sady s kamerou a solárním panelem začíná na 2 349 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.1.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátové bezpečnostní kamery se solárním napájením získávají stále větší popularitu, protože odpadá nutnost řešit kabeláž nebo pravidelné dobíjení. TP-Link nyní na český trh přináší model Tapo C630 KIT, který kombinuje otočnou kameru s rozlišením 3K a solární panel v jednom balení. Novinka míří na uživatele, kteří chtějí monitorovat místa bez přístupu k elektřině – ať už jde o zahradu, příjezdovou cestu nebo vzdálenější části pozemku. 3K rozlišení a 360° pokrytí Tapo C630 KIT je osazena 5Mpx snímačem, který pořizuje video v rozlišení 2880 × 1620 pixelů při 15 snímcích za sekundu. Oproti běžným Full HD kamerám tak nabízí vyšší detailnost záznamu. Objektiv s clonou f/1.6 a úhlem záběru 105,4° zajišťuje široký pohled na sledovanou oblast. Výhodou je motorové otáčení v rozsahu 340° horizontálně a 90° vertikálně, čímž kamera pokryje prakticky celý prostor kolem sebe. K dispozici je také barevné noční vidění díky vestavěným reflektorům s dosahem až 16 metrů. V případě potřeby lze přepnout do klasického infračerveného režimu. Solární napájení a baterie Součástí balení je solární panel Tapo A201 s monokrystalickými křemíkovými články. Podle výrobce stačí 45 minut přímého slunečního světla k napájení kamery po celý den při běžném provozu. Propojovací kabel má délku 4 metry, takže panel lze umístit na optimální místo bez ohledu na pozici kamery. Kamera disponuje vestavěnou baterií s kapacitou 6 700 mAh. Bez solárního panelu vydrží v závislosti na nastavení od 7 do 39 dnů. Při intervalu snímání každých 10 sekund výrobce udává výdrž přibližně 27 dnů. V aplikaci Tapo lze sledovat statistiky nabíjení a spotřeby energie. AI detekce bez měsíčního poplatku Tapo C630 KIT nabízí bezplatnou AI detekci, která rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla. Díky tomu kamera posílá oznámení pouze při relevantních událostech a omezuje falešné poplachy způsobené například pohybem větví nebo procházejícími zvířaty. Součástí je také 360° sledování objektů – kamera automaticky otáčí hlavou a sleduje pohybující se osobu nebo vozidlo. Uživatelé si mohou nastavit vlastní zóny aktivity, ve kterých chtějí detekci aktivovat, a ignorovat tak oblasti s častým nežádoucím pohybem. Další funkce a výbava Kamera podporuje místní úložiště na microSD kartách až do 512 GB. Alternativně lze využít cloudovou službu Tapo Care, která vyžaduje předplatné, ale nabízí 30denní historii záznamů a oznámení se snímky. K dispozici je obousměrná komunikace s potlačením šumu pro hovory s návštěvníky. Mezi další funkce patří zvukový a světelný alarm pro odstrašení vetřelců, integrace s Google Assistant a Amazon Alexa nebo režim nepřetržitého snímání v nastavitelných intervalech. Kamera má krytí IP65 a funguje v teplotách od -20 °C do 45 °C. Cena a dostupnost Sada Tapo C630 KIT obsahující kameru i solární panel je v Česku k dispozici od 2 349 Kč. Jde o zajímavou cenu vzhledem k tomu, že balení zahrnuje obě komponenty. MicroSD karta není součástí balení a je nutné ji dokoupit. Tapo C630 KIT se hodí především pro venkovní použití v místech bez přístupu k elektřině. Limitem může být nižší snímkovací frekvence 15 fps nebo nutnost dostatečného slunečního svitu pro bezproblémový provoz. Pro uživatele, kteří preferují pevné připojení k síti, nabízí TP-Link v řadě Tapo i kabelové alternativy. Zaujala vás bezdrátová kamera se solárním napájením? Zdroj: TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost Kamera tapo TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024