Nová venkovní kamera TP-Link láká na dva objektivy, zaostření jedním klepnutím či AI detekce

TP-Link rozšiřuje nabídku venkovních kamer o model Tapo C545D s duální optikou za cenu od 2 321 Kč
Kamera kombinuje širokoúhlý objektiv s úhlem 165° a 6mm teleobjektiv s automatickým sledováním pohybu
Oba objektivy nahrávají v 2K rozlišení a AI detekce osob, zvířat i vozidel funguje bez měsíčního poplatku

Adam Kurfürst
Publikováno: 8.1.2026 14:00

TP-Link uvedl na český trh další bezpečnostní kameru se dvěma objektivy. Tapo C545D je určená pro užití ve venkovních prostorech a kombinace širokoúhlého záběru a teleobjektivu s možností otáčení má minimalizovat slepá místa a zachytit detaily, které by jinak unikly. Kamera míří na majitele domů, garáží i menších firem, kteří chtějí pokrýt větší plochu jedním zařízením. Na našem trhu ji pořídíte od 2 321 Kč.

Dva objektivy, dva pohledy najednou

Hlavní předností Tapo C545D je její duální optický systém. Horní širokoúhlý objektiv nabízí zorné pole 165° a slouží k monitorování rozsáhlé scény. Spodní 6mm teleobjektiv se dokáže automaticky otáčet a naklánět, přičemž při detekci pohybu se sám zaměří na pohybující se objekt a sleduje ho. Oba objektivy zaznamenávají v 2K rozlišení (2304 × 1296 pixelů), což by mělo stačit pro rozpoznání obličejů nebo registračních značek.

Zajímavá je funkce chytrého zaostření jedním klepnutím – v aplikaci stačí vybrat oblast v širokoúhlém záběru a teleobjektiv se na ni okamžitě zaměří. Kamera také umožňuje sledovat dvě oddělené oblasti současně na jedné obrazovce.

AI detekce bez měsíčních poplatků

Tapo C545D disponuje AI detekcí, která rozpoznává osoby, domácí zvířata a vozidla. Při zachycení události kamera odešle push notifikaci do mobilní aplikace. Na rozdíl od některých konkurenčních řešení TP-Link za tuto funkci neúčtuje měsíční poplatek – funguje přímo v zařízení bez nutnosti předplatného.

Pro noční snímání nabízí kamera tři režimy: barevné noční vidění s vestavěnými reflektory, klasický infračervený režim s dosahem až 30 metrů, nebo automatický chytrý režim, který přepíná mezi nimi podle světelných podmínek.

Připojení a ukládání záznamů

Kamera podporuje připojení přes Wi-Fi i Ethernet, což oceníte v místech se slabším bezdrátovým signálem. Záznamy lze ukládat na microSD kartu s kapacitou až 512 GB nebo do cloudového úložiště Tapo Care, které je ale zpoplatněné. Samozřejmostí je obousměrná komunikace díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru.

Kamera je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant i Samsung SmartThings, takže živý přenos můžete sledovat například na displeji Echo Show.

Venkovní odolnost a instalace

Tapo C545D je určena pro celoroční venkovní provoz. Certifikace IP66 zajišťuje odolnost proti dešti, prachu i sněhu. Kamera funguje v teplotním rozsahu od -30 °C do 60 °C, takže by měla zvládnout jak české zimy, tak letní vedra. Instalovat ji můžete na zeď, strop nebo pomocí volitelného držáku na tyč.

Cena a dostupnost

TP-Link Tapo C545D na náš trh přišla s doporučenou cenou 2 899 Kč, u některých prodejců ji ale seženete již od 2 321 Kč. Zaujala vás kamera s duálním objektivem?

Zdroje: TZ, TP-Link

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi