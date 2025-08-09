Populární bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C520WS zlevnila na minimum. Teď nestojí ani tisícovku Hlavní stránka Zprávičky Bezpečnostní kamera TP-Link Tapo C520WS zlevnila na 990 Kč Podle Heureky je druhým nejoblíbenějším modelem na našem trhu Nabízí 2K obraz, barevné noční vidění a vodotěsnost s krytím IP66 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte spolehlivou venkovní kameru, máme pro vás zajímavý tip. TP-Link Tapo C520WS, která je podle Heureky druhou nejoblíbenější kamerou na českém trhu, je teď k dostání za historicky nejnižší cenu 990 Kč. Při běžné ceně 1 599 Kč tak ušetříte rovných 609 Kč, což představuje slevu 38 %. Za tuto částku dostanete kameru s 2K QHD rozlišením, barevným nočním viděním a pokročilou AI detekcí. Špičkové rozlišení a barevné noční vidění Tapo C520WS nabízí 2K QHD rozlišení (2560 × 1440 pixelů), které poskytuje 1,7× více pixelů než standardní Full HD kamery. Díky tomu zachytíte ostřejší detaily, což oceníte při identifikaci osob nebo poznávacích značek. Velkým plusem je barevné noční vidění se snímačem Starlight a objektivem se světelností f/1,6. Zatímco většina kamer v této cenové kategorii nabízí pouze černobílé noční vidění, Tapo C520WS dokáže zobrazit barevný obraz i za šera. Kamera pokryje prostor o 360° horizontálně a 130° vertikálně, čímž se snaží eliminovat mrtvé úhly. Motorické otáčení můžete ovládat přímo z mobilní aplikace, nebo využít funkci automatického sledování pohybu, kdy se kamera sama otáčí za sledovaným objektem. CHCI KAMERU ZA 990 KČ Inteligentní AI detekce zdarma Na rozdíl od mnoha konkurentů nabízí Tapo C520WS pokročilou AI detekci osob, domácích zvířat a vozidel zcela zdarma. Kamera dokáže rozpoznat, zda se před objektivem pohybuje člověk, pes, kočka nebo auto, a podle toho vás upozornit. Můžete si tak nastavit, aby vás kamera neotravovala při každém průletu ptáka, ale upozornila vás, když k domu přijede neznámé vozidlo. K dispozici je také nastavitelný zvukový a světelný alarm, který může odradit nezvaného návštěvníka. Do kamery si můžete nahrát vlastní zvukovou zprávu nebo využít obousměrný zvuk pro komunikaci s osobami před kamerou. Odolná konstrukce a flexibilní připojení S certifikací IP66 je kamera plně chráněna proti prachu a silnému dešti, takže ji můžete bez obav namontovat venku. Připojit ji můžete buď přes Wi-Fi (dvě výkonné antény zajišťují stabilní signál až na 150 metrů ve volném prostranství), nebo klasicky přes ethernet kabel. Záznamy můžete ukládat lokálně na microSD kartu až do 512 GB, což odpovídá přibližně 680 hodinám záznamu v 2K kvalitě. Alternativně můžete využít cloudové úložiště Tapo Care s 30denní zkušební verzí zdarma. Srovnání s dalšími venkovními kamerami ModelRozlišeníNoční viděníAI detekceCenaTP-Link Tapo C520WS2K QHD (4MP)Barevné (Starlight)Osoby, zvířata, vozidla990 KčArenti OP1 Outdoor2.5K (4MP)Černobílé/barevnéOsoby1 190 KčXiaomi CW4002.5K (4MP)BarevnéOsoby, vozidla1 589 KčTP-Link Tapo C530WS3K (5MP)Barevné (Starlight)Osoby, zvířata, vozidla1 999 KčUbiquiti G5 Turret Ultra2688×1512ČernobíléPouze pohyb2 229 Kč Jak je vidět z tabulky, Tapo C520WS nabízí v současné slevě fantastický poměr ceny a výkonu. Za 990 Kč dostanete funkce, které u konkurence najdete až v cenových kategoriích nad 1 500 Kč. Nejbližší konkurent Arenti OP1 stojí o 200 Kč více a nemá tak pokročilou AI detekci. Model Xiaomi CW400 je o 599 Kč dražší a postrádá detekci zvířat. Pokud byste chtěli vyšší rozlišení, můžete sáhnout po modelu Tapo C530WS, který ale stojí dvojnásobek. DALŠÍ VENKOVNÍ KAMERY Cena: 990 Kč Využijete tuto historicky nejnižší cenu na oblíbenou venkovní kameru TP-Link? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko Chytrá domácnost Kamera Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024