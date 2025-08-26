Kamera TP-Link Tapo C216 stojí málo a hodí se dovnitř i ven. Nabízí rozlišení 2K, barevné noční vidění a AI detekce Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C216 přichází do Česka s cenou 1 099 Kč Kamera kombinuje 2K rozlišení s barevným nočním viděním do 12 metrů Odolnost IP65 umožňuje instalaci venku i v dešti nebo sněhu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 TP-Link rozšířil svou nabídku bezpečnostních kamer o model Tapo C216, který oficiálně dorazil na český trh. Za 1 099 Kč dostanete otočnou kameru s rozlišením 2K, která funguje uvnitř i venku. V této cenové kategorii jde o zajímavou kombinaci vlastností, která častokrát bývá výsadou dražších modelů. Univerzální kamera pro dům i zahradu Tapo C216 disponuje krytím IP65, takže vydrží déšť, sníh i prašné prostředí. Můžete ji namontovat ke vchodovým dveřím, do garáže nebo na terasu. Kamera nabízí horizontální otáčení o 360° a vertikální náklon až 152°, což pokryje prakticky celý prostor bez slepých míst. Snímač s rozlišením 3Mpx nahrává ve 2K (2304 × 1296 pixelů), díky čemuž zachytí detaily obličejů i poznávací značky. Vestavěné reflektory zajišťují barevné noční vidění do vzdálenosti 12 metrů – namísto černobílého infračerveného obrazu tak uvidíte barvu oblečení nebo vozidel i za tmy. AI rozpoznává osoby i dětský pláč Kamera využívá umělou inteligenci pro detekci osob a rozpoznávání dětského pláče. Můžete si nastavit vlastní zóny aktivity – například sledovat pouze vchodové dveře a ignorovat ulici. Když kamera zaznamená pohyb, automaticky sleduje pohybující se objekt a drží ho v záběru. Pro odstrašení nezvaných hostů slouží zvuková siréna a blikající světlo, které aktivujete přes mobilní aplikaci. Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou komunikaci – můžete promluvit na kurýra nebo zkontrolovat děti na zahradě. Flexibilní ukládání bez poplatků Záznamy ukládáte na microSD kartu s kapacitou až 512 GB (není součástí balení) bez měsíčních poplatků. Alternativou je cloudová služba Tapo Care s prvním měsícem zdarma nebo volitelná základna Tapo H500 s podporou až 16TB pevných disků. Kameru ovládáte přes českou aplikaci Tapo dostupnou pro Android i iOS. Podporuje také hlasové ovládání přes Google Assistant, Amazon Alexa a integraci do Samsung SmartThings. Funkce ochrany soukromí umožňuje vytvořit blokované zóny, které kamera nebude nahrávat – například postel nebo pracovní stůl. Cena a dostupnost TP-Link Tapo C216 je dostupná za 1 099 Kč u českých prodejců včetně Alzy. V této cenové kategorii představuje zajímavou volbu pro základní zabezpečení domu nebo bytu s možností venkovní instalace. Pořídili byste si takovou kameru? Zdroje: TP-Link, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko Chytrá domácnost Kamera TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024