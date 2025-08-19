Tipy z Číny: levné videozvonky pro ochranu vaší domácnosti Hlavní stránka Seriály Chytré videozovonky z Číny nabízejí funkce prémiových modelů za zlomek ceny Pozor na "WiFi" systémy – většina vyžaduje kabelové propojení mezi zvonkem a monitorem Za necelé 2 tisíce korun pořídíte kompletní zvonek s 7" dotykovým displejem a 32GB kartou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 19.8.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Přítelkyně zvoní, vy jste v práci, ale díky notifikaci v telefonu jí otevřete bránu. Kurýr přináší balík, vidíte ho na displeji v kuchyni a odemknete mu přes aplikaci. V dnešních Tipech z Číny vám ukážeme chytré videozovonky, které tohle všechno umí a stojí méně než oběd pro rodinu v restauraci. Videozvonek se solárním krytem Bezdrátový videozvonek s 4,3" displejem za 719 Kč AMOCAM videozvonek s WiFi a Tuya aplikací za 1 919 Kč Prémiový videozvonek s IC kartami za 1 740 Kč Na co si dát pozor při výběru Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo. Videozvonek se solárním krytem Pokud už doma máte nějaký chytrý zvonek, ale bojíte se o jeho životnost v našich podmínkách, tady je řešení. Waterproof Solar Cover za 909 Kč není samostatný zvonek, ale ochranný kryt se solárním panelem. Funguje to jednoduše – nalepíte ho nad váš stávající zvonek a máte vystaráno. Zákazníci si pochvalují především jednoduchost instalace a účinnou ochranu. „Chrání můj drahý zvonek před deštěm a je tak snadné ho nainstalovat. Prostě ho nalepíte a je to,“ píše spokojený uživatel. Další dodává: „Jsem ohromen jeho odolností. Nejen že chrání můj zvonek před vodou, ale také pomáhá zpomalit stárnutí. Je nahoře už měsíce a stále vypadá a funguje skvěle.“ Pokud byste zvonek neměli, můžete ho pořídit v setu za necelou tisícovku. Dostanete vodotěsnou ochranu a bonus v podobě solárního nabíjení. Jeden zákazník to shrnuje výstižně: „Poskytuje skvělou hodnotu za peníze. Ochrana mého drahého zařízení mě ušetří před možnými náklady na opravu nebo výměnu.“ Cena: 909 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Bezdrátový videozvonek s 4,3″ displejem za 719 Kč Za 719 Kč vstupujete do světa skutečných videozovonků. Tento model nabízí 4,3palcový IPS displej a 2,4GHz bezdrátové spojení mezi zvonkem a monitorem – žádné kabely mezi nimi nepotřebujete. To je zásadní rozdíl oproti dražším modelům, které paradoxně vyžadují propojení kabelem. Systém podporuje SD karty až do 256 GB pro ukládání záznamů, má obousměrnou komunikaci a infračervené noční vidění. Výdrž na baterie je díky úspornému 2,4GHz přenosu velmi dobrá – monitor vydrží při běžném používání několik dní. „Za tu cenu to stojí,“ shrnuje jeden ze zákazníků. V balení najdete kromě zvonku a monitoru také nabíjecí kabel, montážní sadu a dokonce dvě samolepky pro instalaci bez vrtání. Monitor musíte občas dobít přes USB, ale to je malá daň za skutečně bezdrátový provoz. Úhel záběru kamery je 70 stupňů, což pro běžné použití u dveří bohatě stačí. Cena: 719 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS AMOCAM videozvonek s WiFi a Tuya aplikací za 1 919 Kč Tady už se bavíme o lepším řešení. AMOCAM videozvonek za 1 919 Kč nabízí 7palcový dotykový displej s rozlišením 1024×680 pixelů, 1080p kameru se 120° úhlem záběru a hlavně – připojení k aplikaci Tuya Smart pro ovládání z telefonu odkudkoli. Ale pozor na jeden zásadní detail, který mate hodně kupujících: WiFi funguje jen mezi monitorem a vaším telefonem. Mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem musíte natáhnout kabel. „Produkt dorazil do Záporoží za dva týdny, přesně odpovídá popisu, jasně reaguje na pohyb a kamera zvonku dobře ukazuje ve tmě,“ chválí ukrajinský zákazník. Systém podporuje detekci pohybu, automatické nahrávání a má v balení 32GB SD kartu. Můžete připojit elektrický zámek a odemykat dveře vzdáleně přes aplikaci. Noční vidění funguje díky 6 IR LED diodám. „Skvělé! Doporučuji tento produkt, přesně odpovídá popisu a funguje velmi dobře,“ potvrzuje další recenze. Cena: 1 919 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Prémiový videozvonek s IC kartami za 1 740 Kč Vrchol dnešní nabídky představuje videovrátný systém za 1 740 Kč, který kromě všech funkcí předchozího modelu přidává ještě čtečku IC karet. To je skvělé řešení pro rodiny – děti nebo starší členové domácnosti, kteří nepoužívají chytré telefony, dostanou kartičku a odemknou si jednoduše přiložením. Kamera má ještě širší záběr 140 stupňů a systém podporuje rozšíření až na 2 venkovní zvonky a 4 vnitřní monitory. Můžete tak pokrýt hlavní vchod, branku i zadní vchod a mít monitory v různých patrech domu. Monitory mezi sebou fungují jako interkom – můžete volat z kuchyně do ložnice. Uživatelé oceňují spolehlivost a kvalitu zpracování. „Funguje perfektně, pokud už máte dveře s 4 dráty, instalace není složitá. Otevírání se zařízeními je perfektní,“ píše spokojený majitel. Další recenze potvrzuje: „Neuvěřitelný poměr ceny a kvality.“ Cena: 1 740 Kč KOUPIT VÝHODNĚ NA ALIEXPRESS Na co si dát pozor při výběru Největší zklamání zažívají ti, kdo si myslí, že „WiFi videozvonek“ znamená úplně bezdrátový systém. Ve skutečnosti to u většiny modelů znamená jen WiFi připojení monitoru k routeru pro ovládání přes telefon. Mezi kamerou a monitorem pořád potřebujete kabel – obvykle 4žilový nebo CAT5/6. Skutečně bezdrátové jsou jen ty nejlevnější systémy s 2,4GHz přenosem, ale ty zase nemají připojení k internetu. Je to klasický kompromis – buď úplná mobilita bez chytrých funkcí, nebo kabeláž s možností ovládání odkudkoli.

Všechny testované modely podporují připojení elektrického zámku. Stačí dokoupit elektromagnetický zámek za pár stovek a máte kompletní vstupní systém. Aplikace Tuya Smart je zdarma, bez měsíčních poplatků, a funguje spolehlivě. Data se ukládají lokálně na SD kartu, takže nejste závislí na cloudu.

Máte doma chytrý videozvonek? Nebo stále věříte klasickému tlačítku? 