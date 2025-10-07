Duální chytrá zásuvka Tesla teď nestojí ani tři stovky! Umí měřit spotřebu a podporuje hlasové asistenty Hlavní stránka Zprávičky Tesla Smart Plug Dual SD300 je nyní v akci na Alza.cz za pouhých 275 Kč místo původních 549 Kč Duální chytrá zásuvka nabízí ovládání dvou zařízení současně a měření spotřeby každého z nich Zařízení lze ovládat přes aplikaci TESLA Smart, hlasové asistenty Google Assistant a Amazon Alexa nebo manuálně tlačítkem Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.10.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste uvažovali o pořízení chytré zásuvky, teď je ideální příležitost. Oblíbená duální zásuvka Tesla Smart Plug Dual SD300 je aktuálně k dispozici za pouhých 275 Kč, což představuje slevu 50 % oproti běžné ceně 549 Kč. Získáte tak dvě samostatně ovládané zásuvky v jednom zařízení, které vám pomohou zautomatizovat domácnost a zároveň monitorovat spotřebu připojených spotřebičů. Co všechno Tesla Smart Plug Dual SD300 umí? Tesla Smart Plug Dual SD300 představuje praktické řešení pro ovládání hned dvou „hloupých“ elektrických zařízení současně (tzn. těch, která sama o sobě nedisponují chytrými funkcemi a nelze je např. ovládat na dálku mobilem). Díky Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz a Bluetooth komunikaci můžete připojené spotřebiče ovládat odkudkoliv prostřednictvím aplikace TESLA Smart, která je plně dostupná v češtině pro Android i iOS. Zásuvka zvládne maximální zatížení 3680 W při proudu až 16 A, což pokryje většinu běžných domácích spotřebičů. Jednou z největších výhod je možnost sledování spotřeby každé zásuvky zvlášť. V aplikaci uvidíte jak aktuální odběr, tak dlouhodobé statistiky, což vám pomůže odhalit energeticky náročná zařízení a optimalizovat využití elektřiny. CHCI ZÁSUVKU TESLA Tři způsoby ovládání pro maximální pohodlí Zásuvku Tesla Smart Plug Dual SD300 můžete ovládat hned třemi různými způsoby. Nejpohodlnější je využití mobilní aplikace TESLA Smart, přes kterou můžete spotřebiče zapínat a vypínat na dálku, i když nejste doma. Pro ty, kteří preferují hlasové ovládání, zásuvka podporuje Google Asistenta a Amazon Alexu. V případě potřeby lze každou zásuvku ovládat také manuálně pomocí fyzického tlačítka přímo na zařízení. Automatizace usnadní každodenní rutinu S aplikací TESLA Smart si nastavíte vlastní automatizované scénáře, které usnadní vaši každodenní rutinu. Můžete například naplánovat, aby se kávovar zapnul každé ráno v 7:00, topení se spustilo hodinu před vaším příchodem domů nebo se světla vypnula v určitý čas večer. K dispozici jsou také pokročilejší možnosti, jako je zapnutí nebo vypnutí zařízení na základě specifických podmínek (například při setmění). Pro koho je Tesla Smart Plug Dual SD300 ideální? Tato chytrá zásuvka je vhodná prakticky pro každého, kdo chce svou domácnost posunout k větší automatizaci. Skvěle poslouží u běžných domácích spotřebičů jako jsou lampy, ventilátory, topení, televize nebo třeba vánoční osvětlení. Díky funkci měření spotřeby je také užitečným pomocníkem pro ty, kteří chtějí mít přehled o energetické náročnosti svých zařízení a optimalizovat výdaje za elektřinu. KOUPIT ZÁSUVKU TESLA Velkou výhodou je fakt, že zásuvka funguje samostatně bez nutnosti pořizovat další centrální jednotku nebo hub. Stačí ji jen zapojit do běžné zásuvky, připojit přes Wi-Fi k domácí síti a můžete začít využívat všechny její funkce. Kde zásuvku koupit? Tesla Smart Plug Dual SD300 můžete zakoupit na Alza.cz za pouhých 275 Kč. Běžná cena zařízení je 549 Kč, takže nyní ušetříte téměř 50 %. Zásuvka je skladem a dostupná k okamžitému odeslání. Jakou máte zkušenost se smart home produkty Tesla? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář alza Chytrá domácnost Sleva tesla Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024