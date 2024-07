Tesla vydává pravidelnou aktualizaci s označením 2024.26

Obsahuje nové streamovací služby, lepší navigaci a další vylepšení

V zimě i v horku se bude hodit plánování teploty

Auto Tesla, to je vlastně tablet s koly a volantem. A jako takové se může učit novým kouskům, aniž by opustilo vaši garáž. Pojďme se podívat, co přináší nejnovější aktualizace s označením 2024.26.

První novinka je zaměřená na multimédia. Pokud posloucháte rádi při řízení hudbu – a kdo ne? – oceníte podporu dvou nových streamovacích služeb. Obě fungují buď aktivní Wi-Fi připojení nebo prémiovou konektivitu. Ta vás vyjde na 199 Kč měsíčně.

YouTube Music a Amazon Music

Tyto streamovací služby není třeba představovat. Každá nabízí přes 100 milionů skladeb, záleží jen na vás, pro kterou se rozhodnete.

Dostupnost v Česku je u obou služeb neznámá, musíme počkat na více informací.

Rodičovská kontrola

Nyní můžete ve vozidle aktivovat rodičovskou kontrolu pomocí kódu PIN. Můžete nastavit maximální rychlostní limit a omezit akceleraci na Chill. Vynutíte bezpečnostní funkce, jako je upozornění na rychlostní limity, automatické nouzové brzdění a varování před čelním nárazem.

Rodičovská kontrola

Rodičovskou kontrolu povolíte ve vozidle nebo v mobilní aplikaci Tesla. Přejděte do části Ovládací prvky > Bezpečnost > Rodičovská kontrola. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte kód PIN. Řidiči nemohou deaktivovat ovládací prvky ani změnit nastavení bez opětovného zadání kódu PIN.

Vylepšená navigace a předpověď počasí

Nyní, když zadáte cíl navigace, můžete vybrat dílčí cíl (například konkrétní terminál na letišti) a získat tak přesnější podrobnosti o trase.

Stavový řádek vozidla nyní zobrazuje kromě teploty také místní povětrnostní podmínky. Pokud je kvalita vzduchu špatná, vozidlo také zobrazuje symbol AQI a hodnotu indexu. Klepnutím na teplotu na dotykové obrazovce zobrazíte podrobnosti o místní předpovědi počasí, jako jsou povětrnostní podmínky, denní maxima a minima a pravděpodobnost deště. Tato funkce vyžaduje prémiovou konektivitu.

Plánování dobíjení a teploty

Z přepracované nabídky nebo mobilní aplikace Tesla naplánujte nabíjení nebo teplotní přípravu pro své vozidlo. Můžete vybrat místo, naplánovat jednorázovku, opakovat konkrétní časy nebo dny v týdnu a také ovládat, kdy se nabíjení spustí a zastaví.

Plánování dobíjení

Chcete-li naplánovat nabíjení a přípravu před jízdou, klepněte na Ovládací prvky > Rozvrh.

Na kterou funkci se těšíte nejvíce?

Zdroj: NotaTeslaApp